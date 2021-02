Uudet pyöräasemat ovat helposti siirrettäviä.

Vantaa on sijoittanut kaupunkipyörien asemia liikenteen solmukohtiin esimerkiksi Tikkurilan juna-aseman läheisyyteen.­

Vantaa perustaa uusia kaupunkipyöräasemia Tikkurilan ympäristöön ensi kesänä. Ehdotuksia uusien asemien paikoiksi voi kertoa verkkokyselyssä, joka on auki maaliskuun alkupäiviin asti.

Uusia asemia tulee Tikkurilan, Viertolan, Simonkylän, Hiekkaharjun ja Jokiniemen kaupunginosien alueelle. Alueella on nyt 25 asemaa, ja määrää on tarkoitus lisätä 15 asemalla. Tavoitteena on parantaa kaupunkipyöräjärjestelmän käytettävyyttä ja lisätä pyörien käyttäjämääriä.

Vantaa otti oman kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöön vuoden 2019 kesällä, mutta sen käyttäjämäärät ovat jääneet jälkeen Helsingin ja Espoon järjestelmästä. Ensimmäinen käyttövuosi oli Vantaalla useita kuukausia lyhyempi kuin naapureilla.

Viime kesänä kaupunki lisäsi pyörien määrää 1 000:een. Pyöräasemia oli yhteensä 100.

Vantaalaiset ovat toivoneet etenkin pyöräasemaverkon tiivistämistä. Asukkaat ovat kokeneet puutteena sen, ettei pyöräasemia ole asuinalueilla tarpeeksi.

Vantaalla on pyöräasemia Tikkurilan, Myyrmäen, Aviapoliksen, Koivukylän ja Kivistön suuralueilla, erityisesti keskustojen alueilla ja juna-asemien lähellä.

Jos kokemukset Tikkurilan tienoolla osoittuvat suotuisiksi, verkostoa tiivistetään myös muualla Vantaalla.

Liikenneinsinööri Olli Tammilehdon mukaan uudet asemat toteutetaan jo olemassa olevia asemia kevyemmin, jolloin niitä voidaan tarvittaessa siirtää helpommin.

”Niille ei tehdä samanlaisia kiveyksiä tai asvaltointeja kuin ensimmäisillä asemilla. Esimerkiksi mainostauluja sovitellaan betonijalustalle”, Tammilehto sanoo.

Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmien nykyiset palvelusopimukset ulottuvat vuoteen 2025, jolloin ne on mahdollista kilpailuttaa uudestaan. Silloin voidaan jälleen harkita yhden yhtenäisen järjestelmän luomista.

Helsinki on ensi kesänä levittämässä uusia kaupunkipyöräasemia pohjoisiin kaupunginosiin, mikä voisi sujuvoittaa kuntarajat ylittävää yhteiskäyttöä Vantaan kanssa.

Tänä kesänä Vantaan kaupunkipyörät otetaan käyttöön huhtikuussa, ja kausi jatkuu lokakuun loppuun. Pyöräasemien paikkoja voi ehdottaa osallistuvavantaa.fi-sivustolla maaliskuun 3. päivään saakka.