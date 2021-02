Monen helsinkiläisen odotus on palkittu: Laajalahteen on avattu matkaluistelurata

Laajalahden rata on ainoa matkaluistelurata, jonka kaupunki tällä talvikaudella avaa meren jäälle.

Talviurheilun ystäviä hellitään, sillä tänään tiistaina Helsingin Laajalahteen on avattu matkaluistelurata. Lenkin pituus on noin kaksi kilometriä, ja rata on useita metrejä leveä.

Radan lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2.

Helsingin liikuntapalvelut kartoitti perjantaina jäiden paksuutta ja mahdollisuutta matkaluisteluradan tekemiseen. Laajalahdessa merenjään vahvuus ja olosuhteet olivat kunnossa, ja radan tekeminen aloitettiin lauantaina, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista.

Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa esimerkiksi aurataan ja harjataan aina tarpeen tullen, kaupungilta kerrotaan. Rataa jäädytetään tällä viikolla vielä torstain ja perjantain aikana jään kunnosta riippuen.