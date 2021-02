Kiersimme asemaa hiljaisena sunnuntaina, koska poliisi ja nuorisotyöntekijät pyrkivät nyt olemaan näkyvästi siellä missä nuoretkin.

Onko kaikki hyvin? Onko sinulla kotiintuloaikoja? Jos nuorisotalot olisivat auki, niin mitä luulet, olisitko siellä? Kyllä, kyllä ja kyllä, vastaavat kaikki kauppakeskuksen käytäviltä tavoitetut nuoret vantaalaiset poliisille.

Poliisi otti helmikuun alussa voimakkaasti kantaa nuorison puolesta. Kun moni paikka on kiinni, Tikkurilan asemalle ja kauppakeskus Dixiin Vantaalla kerääntyy enimmillään satoja nuoria, eivätkä he ole siellä turvassa ainakaan öisin.

Siksi rikosylikonstaapeli Ari-Pekka Mykkänen ja vanhempi konstaapeli Mari Bergström poliisin ennalta ehkäisevästä toiminnasta kiertelevät näkyvästi Dixin syrjäisempiäkin käytäviä ja jututtavat kohtaamiaan nuoria.

”Suurin osa täällä aikaansa viettävistä nuorista on ihan tavallisia nuoria, joista ei tarvitse olla mitenkään erityisen huolissaan. Nyt vain on niin, että heillä ei ole paikkaa viettää aikaa”, selittää Mykkänen.

Sunnuntaina iltapäivällä juuri ketään ei tule vastaan. Suurin osa ihmisistä on matkalla jostain jonnekin tai syömässä kauppakeskuksen ravintoloissa.

Muutama yksinäinen teini-ikäinen odottelee kaveriaan kännykkäänsä näpräten. Pieni joukko lojuu hissien edustalla lattialla tappamassa aikaa, nuorimmat kertovat olevansa yksitoistavuotiaita.

Vanhempi konstaapeli Mari Bergström pysähtyi jututtamaan nuorta, joka istui portaiden yläpäässä Tikkurilan asemalla.­

Paikalla ei ole ketään viisitoista täyttänyttä ajantappajaa, ja tätä nuorempia HS ei haastattele ottamatta yhteyttä huoltajaan. Siksi tässä jutussa ei suoraan kuulu nuorten oma ääni.

Poliiseille he kuitenkin juttelevat. Kyllä, vanhemmat tietävät missä he ovat, vaikkeivät niin täällä oleskelemisesta pidäkään. Kyllä, moni on kuullut muttei itse nähnyt, että täällä oli vähän aikaa sitten joukkotappelu. Kyllä, se on tyhmää, että jotkut riehuvat ja häiriköivät ja juoksevat poliisia karkuun, vähän pelottavaakin.

Rauhalliseksi sunnuntaipäiväksi kauppakeskuksessa päivystää paljon aikuisia. Poliisin lisäksi vartija kiertää samoja käytäviä ja Aseman lasten nuorisotyöntekijät ovat myös tavattavissa.

Poliisit kertovat, että näin on päätetty tilanteen rauhoittamiseksi. Poliisi haluaa olla näkyvillä ja valmiina auttamaan, koska varsinkin myöhään iltaisin on ollut levotonta.

”Asemalta on kirjattu paljon epäilyjä pahoinpitelyrikoksista, ryöstöistä ja huumausainerikoksista”, Mykkänen kuvailee.

Perjantaina 29. tammikuuta hätäkeskukseen tuli myös ilmoitus joukkotappelusta aseman edustalla. Ilmoitus tuli noin seitsemältä illalta. Ilmoittaja kuvasi nuoria olevan 30–40 ja tappelua myös kuvattiin.

Poliisipartio ei ehtinyt nähdä tapahtumia, mutta tappelusta kirjattiin rikosilmoitus ja ainakin yksi nuori sai tilanteesta vammoja. Toista joukkotappelua poliisi selvitti jo saman viikon sunnuntaina. Seuraavana viikonloppuna puolestaan tuli hälytyksiä autojen polttamisesta asemaa lähellä sijaitsevilla parkkipaikoilla, vaikka toki sytyttäjän iästä ei ole vielä mitään tietoa.

Sunnuntaina Tikkurilan asemalla ja kauppakeskus Dixissä oli rauhallista.­

Kyse ei ole pelkästään nuorten keskinäisistä väleistä.

Ennalta ehkäisevän työn poliisit liikkuivat Vantaalla siviilivaatteissa kuun vaihteessa selvittääkseen, missä nuoret viettävät aikaansa. Ulkoa ei tavattu juuri ketään, Dixissä sen sijaan oleskeli satoja nuoria iltaisin varsinkin Jokiniemen puolella aseman hiljaisimmassa päädyssä.

Suuret joukot ovat tartuntojenkin kannalta riski, mutta siviiliasuiset poliisit huomasivat myös, että päihtyneiden aikuisten ja nuorten välillä oli useita tilanteita, joihin poliisin piti puuttua ennen kuin ne kehittyivät väkivallaksi.

”Nuorisojoukkojen liepeillä pyörii omituisia aikuisia. Ja nuorten joukossa puolestaan on aivan lapsiakin”, sanoo Bergström. Yksitoistavuotiaat sunnuntai-iltapäivänä eivät ole huolenaihe, mutta yhtä pieniä pyörii asemalla perjantaina puolenyön lähestyessä isompien teinien seassa.

Ja vaikka asema ei useimmille aikuisille ole kuin läpikulku- tai asiointipaikka, nuorten kanssa työtä tekevät ovat havainneet myös esimerkiksi päihteiden välittämistä alaikäisille.

Toiset aikuiset puolestaan pelkäävät nuorisojoukkoja ja valittavat poliisille, että meno on muuttunut rauhattomaksi. Dixi on tavallinen kauppakeskus, eikä syytä pelkoon oman turvallisuuden puolesta todennäköisesti ole, mutta ennalta ehkäisevä työ on juuri puuttumista tällaisiin asioihin.

”Pyrimme puuttumaan ja selvittämään asiat ennen kuin ongelma ryöpsähtää isoksi”, kuvailee Bergström.

Tämä ilmiö liittyy selvästi tähän aikaan. Kyllä Tikkurilassa muulloinkin teini-ikäisiä viettää aikaa viikonloppuisin, mutta nyt selvästi tavallista enemmän yhdessä paikassa.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen arvioi viime viikolla, että koronan vuoksi tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat koskeneet eniten nuoriin. Hän puhui esimerkiksi väkivaltaisen ja itsetuhoisen käytöksen, yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden kasvusta.

Dixin lisäksi Vantaalla ovat Myyrmanni ja Martinlaakson ostari. Kaupunginjohtaja sanoo, että olisi harkittava, pitäisikö nuorisotilat sittenkin avata ainakin perjantai-iltaisin.

”Vantaa miettii ja pohtii muun pääkaupunkiseudun kanssa, olisiko nuorisotilat syytä avata ainakin perjantai-iltaisin, että nuorilla olisi turvallinen ja valvottu paikka olla ja harrastaa kauppakeskushengailun sijasta.”

Dixiin nuoret toki tulevat muualtakin kuin Vantaalta. Sunnuntai-iltapäivänä paikalla olevat harvat asuvat ihan vieressä, mutta tyypillisesti noin puolet on radanvarren kunnista ja Helsingistä.

”Nuorisotilat ovat kiinni melkein kaikissa kunnissa, poikkeus on vain Kerava. Suurin osa tulee tänne ihan siksi, ettei ole muutakaan paikkaa olla.”

Ennalta ehkäisevän toiminnan poliisista muistutetaan myös vanhemmille, että Dixin käytävät eivät ole nuorille sopiva ajanviettopaikka ja että vanhempien olisi hyvä käydä itse paikalla katsomassa, mitä oma nuori puuhailee.