Rakentaminen

Helsingin Herttoniemeen halutaan rakentaa yhdeksänkerroksinen hotelli. Hotelli sijoittuisi Herttoniemen yritysalueelle Itäväylän ja Työnjohtajankadun väliin osoitteeseen Peltisepänkuja 2. Hotellin viereen rakennettaisiin pysäköintitalo, jonka tarkoitus on toimia myös meluesteenä kortteliin rakennettaville asuinkerrostaloille.

Helsinki on laatinut Herttoniemen yritysalueelle suunnitteluperiaatteet. Ideana on luoda yritysalueen eteläosaan ”uutta urbaania Herttoniemen keskustaa”, jonne rakennetaan asuntoja ja liiketiloja ottaen huomioon alueen teollinen historia.

Hotellin ja pysäköintitalon rakennuslupahakemusta käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa torstaina. Tonttia koskeva kaavamuutos, jossa hakemuksen mukainen hotellirakennus olisi mahdollista toteuttaa, on parhaillaan vireillä.

Hotelli rakennettaisiin tontille, jolla on ennen sijainnut G. W. Sohlbergin pelti- ja muovipakkauksia valmistanut tehdas. Tällä hetkellä tontin omistaa kerrostalotuotantoon keskittynyt rakennusyritys JM Suomi, joka on nimennyt tontin Sohlberg-kortteliksi. Parhaillaan tontilla rakennetaan jo kahta 16- ja 8-kerroksista asuinkerrostaloa, ja asuntoja on tarkoitus valmistua kortteliin noin tuhat. Yhteensä uusia rakennuksia tulee 13.

JM Suomen nettisivuilla Sohlberg-korttelia kuvataan näin: ”Korttelia rakennetaan alueen menneisyyttä kunnioittaen. Syntyy alue, jossa rouhea teollinen menneisyys yhdistyy moderniin rakentamiseen nykyajan tekniikoilla. Korkeuksiltaan vaihtelevat asuinrakennukset luovat kiinnostavan siluetin. Korttelin keskiössä on alueelle jäävä vanha teollisuusrakennus sekä sen yhteyteen rakennettava aukio.”

JM Suomen toimitusjohtaja Markus Heino on kuitenkin vaitonainen itse hotellihankkeesta. Hän vetoaa tehtyyn salassapitosopimukseen.

”Hotellihankkeessa on mukana toinen taho, ja sen kanssa on sovittu, ettei hotellista vielä tässä vaiheessa kerrota enempää”, hän sanoo.

Rakennuslupahakemuksesta selviää, että kaikkiin hotellihuoneisiin on tulossa oma pieni keittiö. Hotellille ei myöskään ole tulossa omia autopaikkoja, vaan rakennettavan pysäköintitalon paikat on tarkoitettu tulevien asuinkerrostalojen asukkaille. Sen sijaan hotelliin tulee sata pyöräpaikkaa.