Kuntavaalit

Kotiäänestyksen järjestäminen herättää huolta pääkaupunkiseudulla, samoin äänestyksen järjestäminen ulkona.

Vantaalaisen kauppakeskus Jumbon ennakkoäänestyspaikka on tänä keväänä Dressmannin vieressä olevassa tyhjässä liiketilassa. Kauppakeskusten äänestyspaikat huolestuttavat vaaliviranomaisia koronaviruksen takia.­

Kunnat valmistautuvat kevään vaaleihin epätietoisissa tunnelmissa. Huolta kunnille aiheuttaa esimerkiksi se, saavatko ne tarpeeksi ihmisiä vaalitoimitsijoiksi.

Helsingissä tilanne on vielä ”aivan auki”, kuten Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna ilmaisee. Rekrytointi on vielä kesken.

”Yllättävän hyvin oli saatu rekrytoitua ihmisiä tähän mennessä, mutta jokaisissa vaaleissa on niin, että jotkut aina peruvat. Nythän on pelkona se, että niitä peruutuksia tulee tosi paljon. Tilanne on aivan auki”, Reuna sanoo.

Vantaalla paikkoja on saatu täytettyä hyvin, sanoo kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri Nelli Jääskeläinen.

”Vantaalla ennakkoäänestystoimitsijat ovat työsuhteisia. Siihen me olemme saaneet todella hyvin rekryttyä ihmisiä, ja olemme saaneet muutamia kymmeniä ihmisiä varalle.”

Muihin paikkoihin puolueet esittävät toimijoita. Vantaa on pyytänyt puolueita nimeämään mahdollisimman paljon ihmisiä varalle.

”Ymmärtääkseni puolueet ovat saaneet täytettyä paikat aika hyvin, mutta joitain aukkoja on vielä, ja varatoimitsijoissa on vähän vajetta. Jos puolueet eivät pysty nimeään varahenkilöitä, Vantaan kaupunginhallitus saattaa nimetä niitä muualta”, Jääskeläinen kertoo.

Eniten päänvaivaa aiheuttaa kotiäänestykseen varautuminen, kertovat keskusvaalilautakuntien sihteerit. Kotiäänestysvirkailijoiksi on pakko olla varalle paljon ihmisiä.

”Meillähän ei ole minkäänlaista arviota siitä, kuinka moni ihminen haluaa äänestää kotona”, Reuna sanoo.

Vaalilain mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakkoon kotonaan viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkua, kello 16 mennessä.

”Kotiäänestyksen osalta rekrytointitarve selviää vasta ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä päivänä. On pyritty rekrytoimaan enemmän kuin tavallisesti”, tiivistää sähköpostitse Espoon keskusvaalilautakunnan sihteeri Risto Pirkanniemi.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläisen mukaan koronaviruksen takia karanteeniin määrätyt ihmiset ovat oikeutettuja äänestämään kotona. Tämä ei koske omaehtoisessa karanteenissa olevia.

”Heitä koskien ei ole oikeusministeriön ja THL:n ohjeistuksessa mitään sen kummempaa mainintaa. Tämä äsken mainittu koskee vain tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämiä. Kaikki muut käyttävät äänestysmahdollisuuksia kuten muutkin”, Jääskeläinen sanoi HS:n haastattelussa keskiviikkona.

Lue lisää: Koronaepidemia uhkaa jopa tuhansien oikeutta äänestää – eristyksessä olevien äänestäminen ”hankalasti järjestettävissä”, sanoo vaalijohtaja

Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lähettivät viime viikolla ohjeita vaaliviranomaisille vaalien turvallisesta järjestämisestä.

Kotiäänestyksen osalta ohjeissa muun muassa kerrotaan, että äänestäjään ja muihin paikalla oleviin ihmisiin pitää pitää turvaväliä ”mahdollisuuksien mukaan yli kaksi metriä.” Jos mahdollista, äänestyksen voi hoitaa myös kodin pihalla.

Helsingin Veera Reuna huomauttaa, että käytännössä kotiäänestyksen toteuttaminen voi olla hankalaa.

”Kotiäänestys on varsin pitkä tapahtuma, kun virkailijat kiertävät kodeissa ja täyttävät erilaisia asiakirjoja. Tilat voivat olla pienet. Ohjeet olivat tarkat esimerkiksi suojautumisen osalta, mutta ei ole ihan helppoa mennä niiden mukaisesti, vaikka siihen pyritään.”

Turvallisuuden näkökulmasta äänestyspaikalla äänestäminen voi olla Reunan mielestä turvallisempaa.

”Äänestyspaikalla äänestäminen on paljon nopeampaa”, Reuna sanoo.

Kotiäänestyksessä vaalitoimitsijoiden tulee käyttää maskia ja visiiriä. Lisäksi tarvittaessa voi käyttää kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja suojatakkia tai -esiliinaa, mikäli äänestäjää joudutaan avustamaan lähikontaktissa eikä ole varmuutta siitä, ettei äänestäjä ole altistunut koronavirustartunnalle.

Toinen huolta aiheuttava asia on itse äänestyspaikat.

Ennakkoäänestys voidaan toteuttaa myös ulkona joko kokonaan tai yksittäisten äänestysten osalta ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä, neuvovat THL ja oikeusministeriö.

Vaalilain säännöksiä noudattaen myös sellainen järjestely voi olla mahdollinen, jossa äänestäjä ei poistu autostaan, jos pysäköintipaikka on luontevasti ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä.

THL ja oikeusministeriö ovat myös ohjeistaneet, että karanteenissa olevat ihmiset saisivat äänestää vaalipäivänä ulkona.

Vantaalla on pohdittu, että osa ennakkoäänestyspaikoista siirrettäisiin ulos.

”Eli ennakkoäänestyspaikka olisi samassa osoitteessa mutta ulkona. Joissain paikoissa se on kuitenkin haastavaa, esimerkiksi kauppakeskus Jumbossa, jossa ennakkoäänestyspaikka on keskellä ostoskeskusta”, Vantaan Nelli Jääskeläinen sanoo.

Sama ongelma painaa Helsinkiä. Kauppakeskuksissa voi äänestää Helsingissä Citycenterissä, Hertsissä, Kaaressa, Kampissa, Malmin Novalla, Redissä, Ristikossa, Ruoholahdessa ja Munkkivuoressa.

”Niiden siirtäminen ulos on monissa paikoissa käytännössä mahdotonta. Se tarkoittaisi sitä, että pitäisi perustaa toinen äänestyspaikka ulos. Se ei ole mitenkään mahdollista”, sanoo Helsingin Veera Reuna.

Lue lisää: Kevään kuntavaaleja varten ennakkoäänestyspaikat Töölön kisahallille ja Malmin kauppakeskus Novaan

Ulkona äänestäminen vaalipäivänä on Reunan mukaan varsinkin Helsingin keskustassa haastava tehtävä.

”Se tarkoittaisi sitä, että virkailijoiden pitäisi jakaantua puoliksi, ja miten se saadaan hoidettua niin, että vaalisalaisuus säilyy, niin keskustassa on monta sellaista paikkaa, joissa tuo on käytännössä mahdotonta”, Reuna sanoo.

Varsinaista ulkoäänestyspaikkaa ei ole tulossa Espooseenkaan.

”Äänestyspaikan pitää täyttää monenlaiset kriteerit ja äänestyksen järjestäminen ulkona on hankalaa. Pitää olla muun muassa hyvät tietoliikenneyhteydet, suojassa sateelta, tietokoneiden ja äänestysmateriaalin pitäisi olla turvassa”, viestittää Espoon Risto Pirkanniemi.