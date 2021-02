”Omaehtoinen karanteeni on ihan hölynpölyä” – Vastaa HS:n kyselyyn rakennus­työmaiden korona­suojautumisesta

Rakennustyömailla on ollut alkuvuodesta useita tartuntaryppäitä. Työnantajajärjestön mukaan työmailla toimitaan vastuullisesti.

Koronaviruksen isoja tartuntaryppäitä on ollut tammi–helmikuussa useilla pääkaupunkiseudun rakennustyömailla.

Tiistaina HS kertoi 30 hengen tartuntaryppäästä hotellin rakennustyömaalla Kampissa. Isoja tartuntaryppäitä on havaittu muun muassa länsimetron työmaalla ja suurella rakennustyömaalla Vantaalla.

Helsingissä jouduttiin sulkemaan Lääkäriliiton toimitalon rakennustyömaa viikoksi koronatartuntojen vuoksi. Ilta-Sanomat kertoi tammikuun massaseulonnan jälkeen löytyneistä paristakymmenestä tartunnasta Hakaniemessä sijaitsevalla työmaalla.

Työntekijöiden ammattijärjestö Rakennusliitto on jo pitkään vaatinut pakkotestejä rajamuodollisuuksiin, koska se arvioi ulkomaalaisten työntekijöiden olevan suurin riski epidemian etenemisessä.

Liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo, että ulkomaalaiset työntekijät eivät vetäydy karanteeniin, vaikka he saisivat positiivisen koronanäytteen. Karanteenissa palkanmaksu lakkaa, eivätkä väliaikaisesti Suomessa työskentelevät saa sairausloman korvausta.

”Omaehtoinen karanteeni on ihan hölynpölyä, ja karanteenista maksettava tartuntatautipäiväraha on kuollut kirjain. Eivät työnantajat hoida karanteenijärjestelyjä.”

Kevääseen verrattuna koronavarotoimien tilanne on parantunut joissakin yrityksissä, mutta suuri osa urakoitsijoista suhtautuu Rakennusliiton havaintojen mukaan tautiriskiin yhä välinpitämättömästi.

”Huoli meillä on todella kova, sillä nyt mennään ihan tuurilla. Työmaiden tilat ovat ahtaat, asuminen on mitä on, eikä valvontaa ole nimeksikään”, Harjuniemi sanoo.

Työnantajajärjestöllä ei Harjuniemen mukaan ole juuri muuta keinoa kuin ohjeistaa jäsenyrityksiään ja antaa niille suosituksia.

Suositusten teho jää työmaiden varaan.

Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro puolustaa omaa alaansa sillä, että koronauutisia on kuultu yhtä lailla esimerkiksi päivittäistavarakaupoista.

”Tilanne on sama kaikissa niissä paikoissa, joissa ihmisiä on lähekkäin ja altistukset ovat mahdollisia. Jos rakennustyömaiden tilannetta suhteuttaa muuhun yhteiskuntaan, eivät ne yleiskuvasta hirveästi poikkea.”

Kaskiaro arvioi, että urakoitsijoille työmaan sulkeminen tai toiminnan halvaantuminen on iso riski ja kustannus. Siksi suojautumishankaluudet ovat tässä mittakaavassa pieniä.

”On myös hyvä, että jos pienikin rapsahdus tulee, työmaalla tehdään täystestaus.”

Näin on tehty muun muassa Kampin hotellityömaalla.

Kaskiaro muistuttaa, että rakennustyömailla on totuttu tekemään töitä hengityssuojaimin varustautuneena. Sen sijaan taukotilanteet ovat hankalia.

”Tauolla ei pidetä maskeja, jos kädessä on kahvia tai tupakka. Kaverin kanssa halutaan jutella, koska sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä. Aika vaikea on työnantajan motivoida kavereita lähtemään lämpimästä kahvilasta ulos palelemaan säilyttääkseen turvavälit.”

Kaskiaro myöntää, että työvoiman asuinoloissa voi olla puutteita, mutta niistä on vaikea päästä perille.

Kun rajamuodollisuuksia tiukennettiin tammikuun lopulla, työnantajajärjestö suositti, että ulkomaalaiset työntekijät jäisivät Suomeen. Kaskiaro arvioi, että valtaosa on jäänytkin. Suomeen palaajien on varauduttava palkattomaan karanteeniin.

HS selvittää rakennustyömaiden koronatilannetta verkkokyselyllä, johon voi osallistua täyttämällä oheisen lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi.