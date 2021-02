Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Lapset

Helsinkiläisvanhemmat pelästyivät, että leikkipuistojen iltapäiväkerhot muuttuvat maksulliseksi – toimialajohtajan mukaan kyse on väärinkäsityksestä

Osassa Helsingin leikkipuistoja on voinut ilmoittautua mukaan maksuttomaan iltapäivätoimintaan. Reilun 30 euron kuukausihintaan on saanut välipalan, mutta koululainen on voinut osallistua toimintaan myös ilman välipalaa, eli täysin maksutta.

Lapset leikkivät leikkipuistossa kevätsäässä Helsingissä 22. maaliskuuta 2020.­