Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen vetosi koronakoordinaatioryhmän tilaisuudessa hiihtolomalaisiin: ”Hiihtoloma on urheiluloma eikä bileloma!”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti torstaina, että toisen asteen opiskelijat siirtyvät rajatusti lähiopetukseen 1. maaliskuuta alkaen. Muita voimassa olevia rajoituksia jatketaan nykymuotoisina maaliskuun loppuun asti.

Rajattuun lähiopetukseen siirtyminen tarkoittaa, että korkeintaan puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.

Lukiot huolehtivat opetuksen järjestelyistä niin, että terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan lähiopiskelussa täysimääräisesti ja että yksittäiselle opiskelijalle ei tule pitkiä etäopintojaksoja.

Lisäksi kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1. maalikuuta alkaen ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Tällaisia opiskelijoita ovat esimerkiksi abiturientit, joilla on jäänyt rästisuorituksia sekä toisen vuosikurssin opiskelijat, jotka aloittavat nyt ylioppilaskirjoitukset.

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään opetusjärjestelyihin, jossa kolmasosa oppimisyhteisöjen tai toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa, jolloin oppilaitoksissa on väljempää ja turvavälit voidaan toteuttaa.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pitivät tiedotustilaisuudessa voimakkaat puheenvuorot toisen asteen osittaiseen lähiopetukseen siirtymisen puolesta. Samalla Viljanen muistutti, ettei lasten ja nuorten harrastusten avaaminen helmikuun alussa ole aiheuttanut tartuntaryöpsähdystä.

Viljasen mukaan niin lastenlääkärit, koulujen johto, vanhemmat kuin nuoret itsekin ovat ilmaisseet huolensa jatkuvan etäkoulun vaikutuksista. Etäkoulu on jatkunut pääkaupunkiseudulla lähes vuoden.

”Rajoitukset ovat selkeästi jatkuneet liian pitkään. Lapsilla on oikeus käydä koulua. Etäkoulun haitat, erityisesti sosiaaliset ja psyykkiset, selkeästi ylittävät hyödyt pääkaupunkiseudulla”, Viljanen sanoi.

”Etäkoulu on rikkonut nuorten arjen rakennetta, eikä se pitkällä tähtäimellä korvaa lähiopetusta. Se aiheuttaa oireilua ja erilaista epätoivottua käytöstä. Nuorten elämä pitää palauttaa takaisin normaaleihin uomiin, olosuhteisiin, jotka ovat valvotut ja turvalliset.”

Hän korosti pääkaupunkiseudun eroa muuhun maahan: pääkaupunkiseudulla nuoret ovat joutuneet olemaan etäopetuksessa samaan aikaan kun kaikkialla muualla näin ei ole ollut.

”Asiantuntijoiden mukaan oppiminen on heikentynyt ja etenkin näin on ollut erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla. Tilanne johtaa eriarvoistumiseen.”

Viljasen mukaan etäopetuksella on merkittäviä huonoja vaikutuksia: Helsingissä 65 prosenttia etäkoulussa olevista nuorista on kertonut oppivansa huonommin ja 57 prosenttia lukiolaisista on kertonut kokevansa alakuloa tai toivottomuutta.

Viljanen myös huomautti, että etäkoulu kasaa ongelmia niille nuorille ja perheille, joilla on haasteita jo ennestään. Monia nuoria ei enää tavoiteta, ja perheiden pahoinvointi on lisääntynyt. Myös ennen hyvin menestyneet oppilaat ovat alkaneet pudota kelkasta ja jättää kursseja kesken.

”Etäkoulu ei aina tunnu todelliselta. Digimaailmassa oikean ja väärän raja hämärtyy, kun turvallinen aikuinen puuttuu. Nuoret kaipaavat säännöllisyyttä ja tavallista arkea. Mielenterveysongelmia kuten masentuneisuutta on yhä enemmän.”

Viljasen mukaan etäkoulu ei myöskään ole lopettanut nuorten hakeutumista sosiaalisiin kontakteihin. Nyt kontaktit vain tapahtuvat koulun sijaan esimerkiksi kauppakeskuksissa, turvattomammissa olosuhteissa.

Myös pormestari Jan Vapaavuori vetosi Viljasen tavoin lastenlääkäreiden näkemykseen tilanteesta. Hän viittasi HS:ssa helmikuun alussa julkaistuun viiden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lastenlääkärin kannanottoon.

Lääkäreiden mukaan etäkoulun jatkumisen perusteluina voisivat toimia lasten vakavien koronainfektioiden määrän lisääntyminen, koulujen henkilökunnan vakavien infektioiden lisääntyminen tai se, että koulut toimisivat virushautomoina.

”Mistään näistä ei ole näyttöä”, Vapaavuori sanoi.

”Kaupungeilla on kokonaisvastuu koronaviruksen aiheuttamasta sosiaalisesta, taloudellisesta ja terveydellisestä kriisistä. Lasten ja nuorten elämän rajoittamisella voi olla pitkäkestoiset vaikutukset, jotka muistuttavat 1990-luvun lamasta.”

Samalla Vapaavuori kuitenkin myönsi, että tautitilanne on tällä hetkellä synkkä ja Britannian virusmuunnos aiheuttaa suurta huolta.

Kokoomuksen kansanedustaja ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies kirjoitti pikaviestipalvelu Twitterissä vastustavansa osittaiseen lähiopetukseen siirtymistä. Hänen mukaansa kyseessä on ”Tegnellin linja”:

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoi tilaisuudessa pääkaupunkiseudun valmistautuvan uuden tartuntatautilain mahdollistaman toimivallan osittaiseen käyttöönottoon pykälän 58 d osalta.

Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätös voi koskea laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintoloita.

Koordinaatioryhmä kehotti julkisia ja yksityisiä toimijoita valmistautumaan rajoituksen käyttöönottoon. Päätöksen asiasta tekee joko aluehallintovirasto tai kunnat omalla alueellaan lain tultua voimaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi tilaisuudessa, että koronatartunnat ovat lähteneet Husin alueella ”varsin jyrkkään nousuun”.

”Yli 60-vuotiaiden osalta tartunnat on onnistuttu pitämään aisoissa, mutta keski-ikäisillä tartunnat ovat kasvussa. He myös joutuvat herkemmin sairaalaan ja teho-osastolle, ja tämä näkyy jo osastoilla.”

Prosentuaalisesti tartuntojen kasvu on suurinta alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä.

Sairaalahoidossa olevien määrä ei vielä ole lähellä kevään vaikeimpien kuukausien tasoa, mutta Tuominen sanoi silti olevansa huolissaan. Esimerkiksi potilaiden määrä teho-osastolla on kasvanut.

”Tämän määrän potilaita, kuin mitä nyt on, saamme hoidettua ilman, että muu hoito kärsii. Jos koronapotilasmäärät kasvavat, näin ei enää ole.”

Tuomisen mukaan brittivariantiksi kutsutun virusmuunnoksen osuus positiivista koronanäytteistä on kasvanut huomattavasti. Kun vielä viikolla neljä variantin osuus oli 9 prosenttia positiivisista näytteistä, viikolla kuusi lukema oli jo 46 prosenttia.

Tuominen lopetti esityksensä vetoomukseen hiihtolomalaisille.

”Hiihtoloma on urheiluloma, ei bileloma!”