THL:n suositus pysyä Uudellamaalla ei näytä juuri vaikuttavan hiihtolomalaisten matkasuunnitelmiin.

Finnairin lento Helsingistä Kittilään oli loppuunmyyty joulun ja uudenvuoden välillä. Hiihtolomalennoilla on vielä tilaa.­

Uskolliset Lapin kävijät eivät tänäkään vuonna jätä hiihtolomamatkaansa väliin, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL torstaina suositti pysymään Uudellamaalla.

HS kysyi tällä viikolla lukijoiltaan näiden lomajärjestelyistä ennen THL:n antamaa suositusta, ja monet kertovat matkaavansa hiihtolomakohteisiin omalla autolla. Vastauksissa korostuvat koronaepidemian turvatoimet, aiotaan pysyä omalla vuokramökillä tai omalla mökillä oman perheen kanssa.

Moni kuitenkin matkaa pohjoiseen myös junalla tai Finnairin lennolla.

VR:n viestintäpäällikön Taina Kuitusen mukaan suosituimpien päivien yöjunavuoroista auto- ja makuupaikat on jo varattu täyteen. Suosituin matkustusajankohta pohjoisen suuntaan on tämä viikonloppu.

”Makuu- ja autopaikkoja löytyy kuitenkin edelleen suosituimpien matkapäivien ulkopuolella”, Kuitunen vastaa sähköpostitse.

Yöjunien istumapaikat on varattu täyteen ainoastaan yhdessä Kolariin menevässä junassa.

VR on lisännyt yövuorojunia Helsinki-Rovaniemi-reitille hiihtolomakauden ja pääsiäisen ajalle. Päiväjunissa on enemmän tilaa kuin yöjunissa. Suosituimpiin päiväajan lähtöihin on varattu paikkoja noin 60 prosenttia.

Finnair on karsinut kotimaan lentoja epidemian vuoksi. Esimerkiksi Kittilään on hiihtolomakaudella 18 lentoa viikossa, kun viime vuonna lentoja oli 36.

”Kittilän lennoilla me käytämme Airbus-koneita, mutta monilla muilla kotimaan lennoilla käytössä on pienempiä koneita, joiden tavaratila on rajallinen. Matkustajan kannattaakin varmistaa etukäteen, että sukset varmasti mahtuvat koneeseen mukaan”, sanoo Finnairin viestintäpäällikkö Heidi Lemmetyinen.

Etelän hiihtolomakaudella Oulu, Kittilä ja Ivalo ovat olleet suosituimpia lentokohteita. Lemmetyisen mukaan suosituimmalle matkustuspäivälle eli lauantaille on lennoilla vielä tilaa.

Finnairilla on kaikkiaan käytössään vain 15 prosenttia normaalista kapasiteetista, ja matkustajia on ollut noin kymmenesosa normaalista.

Finnair suosittaa maskin käyttöä myös kotimaan lennoilla, ja matkustajia ohjeistetaan turvalliseen matkustamiseen lennon aikana.

Myös VR suosittaa maskien käyttöä junamatkalla. Kuitusen mukaan arviolta 80 prosenttia matkustajista käyttääkin maskia. Yöjunissa on mahdollista tilata omalle seurueelle matkaeväät sekä aamupala ravintolavaunusta suoraan omaan hyttiin.

Omalla autolla liikkeelle lähtevistä moni lähtisi tavallisena vuonna matkaan iltapäivällä. HS seuraa tilannetta ulosmenoteillä.

Alla oleva grafiikka kertoo autoliikenteestä Helsingin sisääntuloväylillä ja Uudenmaan rajoilla. Vertailukohta on tammikuu 2020 eli normaali liikenne ennen kuin pandemia alkoi todella vaikuttaa suomalaisten elämään.