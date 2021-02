Brittimuunnoksesta on Husin arvion mukaan tulossa valtavirus Uudellamaalla, sen osuus voi nousta yli 80 prosentin.

Koronaviruksen niin sanottu brittimuunnos aiheuttaa vakavia sairastumisia noin 30–40 prosenttia enemmän kuin niin sanottu villivirus, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

”Tämä heijastuu myös valitettavasti sairaalakuolleisuuteen koronapotilailla”, hän kertoi. Tiedot ovat brittiläisiä tutkimustuloksia.

Koronavirustartunnat ovat Uudellamaalla lisääntyneet niin paljon, että nyt ollaan suunnilleen samalla tasolla kuin ennen joulua, jonka jälkeen tartunnat saatiin laskuun.

”Muutaman viikon ajan tartuntamäärät putosivat”, Mäkijärvi totesi. ”Mutta valitettavasti muutaman viime viikon aikana tartunnat ovat kääntyneet huolestuttavaan nousuun.”

Brittiläisen virusmuunnoksen tartuttavuuden arvioidaan tämänhetkisen tiedon perusteella olevan noin puolitoistakertainen verrattuna niin sanottuun villivirukseen, Mäkijärvi sanoi. Se tarttuu siis noin 50 prosenttia herkemmin.

”On kuitenkin niin, että ei se nyt ohimennen kaupan käytävältä tartu, varsinkaan jos pidetään etäisyyttä ja käytetään maskia ja noudatetaan yskimis- ja muuta hygieniaa”, Mäkijärvi sanoi.

Tällä hetkellä Uudenmaan muuntoviruksista 96 prosenttia on niin sanottua brittivarianttia. Lisäksi Uudellamaalla on havaittu Mäkijärven mukaan muutama Etelä-Afrikan variantti. Suomessa on lisäksi havaittu yksi tapaus niin sanottua Brasilian varianttia, mutta Mäkijärvi ei osannut sanoa, onko se ollut Uudellamaalla.

Näyttää siltä, että brittimuunnoksesta on tulossa valtavirus myös Uudellamaalla, Mäkijärvi sanoi.

”Kyllä siinä varmastikin käy kuten monissa muissa maissa, vaikkapa Irlannissa ja Englannissa, että tästä muuntoviruksesta tulee valtavirus”, hän totesi.

Se tarkoittaa Mäkijärven mukaan, että muuntoviruksen osuus koronavirustartunnoista nousee yli 50 prosentin, jopa 70–80 prosenttiin ja ehkä ylikin.

"Meillä on sellainen onni, että Husin laboratoriolaitteisto pystyy tunnistamaan niin sanotun s-geeninegatiivisuuden", hän totesi. Suurin osa erilaisista koronaviruksen muunnoksista on s-geeninegatiivisia.