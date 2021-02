Hoitajapula on Helsingin seudulla jo niin ankara, että henkilöstöpalvelukin alkaa käyttää alihankkijoita – Yrittäjä Fadumo Ali uskoo tietävänsä ratkaisun

Pääkaupunkiseudulle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin sijaisia välittävä Seure joutuu nyt itse turvautumaan alihankkijoihin. Yksi niistä on Fadumo Alin yritys Hoiwa. Ali haluaa myös parantaa alan työoloja.

Terveydenhoitaja Fadumo Ali (vas.) perusti hoitoalan vuokratyövoimaa välittävän yrityksen. Yksi Hoiwan vuokratyöntekijöistä on terveydenhoitaja Inka Saalanko, joka antoi koronarokotteen Tuula Immoselle Helsingin koronarokotuspisteellä Malmilla.­

Valtavaksi äitynyt hoitajapula on ensi kertaa ajanut jopa itsekin työvoimaa välittävän henkilöstöpalvelu Seuren turvautumaan alihankkijoihin. Samalla on avautunut uudenlainen markkinarako sosiaali- ja terveyspalveluihin vuokrahoitajia välittäville yrityksille.

Hoitoalalla on Seuren toimitusjohtajan Anne Sivulan mukaan vastikään ikään kuin herätty siihen, että myös pienille toimijoille on tarvetta. Seure välittää hoitajien sijaisia omistajatahoilleen eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja Keski-Uudenmaan kuntayhtymään Keusoteen.

”Työvoimapula on niin kova, että se on herättänyt alan”, Sivula sanoo.

Yksi varhaisista herääjistä on ollut tuore yrittäjä Fadumo Ali. Hän käynnisti keväällä 2020 Hoiwa-nimisen työvoiman vuokrausyrityksen.

Terveydenhoitajaksi kouluttautunut Ali ammentaa yrittäjän otteensa kokemuksistaan alalla. Hän on työskennellyt myös esimerkiksi lähihoitajien sijaisena. Ali sanoo tietävänsä paremmin kuin hyvin, millaista on tehdä vuoroja, joissa osastolta puuttuu monta hoitajaa.

Hoiwa on tammikuussa ollut mukana Seuren historiallisessa kilpailutuksessa. Seure on ensi kertaa päättänyt vuokrata lähi- ja sairaanhoitajia alihankkijoilta. Hoitajien sijaisia tarvitaan keväällä erityisen paljon, koska Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön potilastietojärjestelmän Apotin. Omaa väkeä pitää kouluttaa.

Seure on ilmoittanut alihankkijoilta tarvittavaksi sijaismääräksi 100–250 henkilötyövuotta. Sopimusaika on kaksi vuotta.

”Voimme nyt ohjata tilauksia alihankkijoille siltä osin kuin Seuren oma pooli ei riitä”, Sivula sanoo.

Hoiwa tuottaa sijaisia myös Helsingin kaupungille. Se on yksi neljästä yrityksestä, joilta kaupunki on kuluneella viikolla päättänyt ostaa tänä keväänä lähihoitajien sijaisia kotihoitoon.

Kotihoidon kehittämisestä vastaava palvelualueen johtaja Soili Partanen sanoo, että kaupungin on nyt käytettävä suorahankintaa ilman kilpailutusta välttämättömiin sijaistarpeisiin, joihin Seure ei ole pystynyt vastaamaan.

”Palvelun järjestäjänä vastaamme siitä, että meillä on riittävästi henkilökuntaa”, Partanen sanoo.

Kyse on Partasen mukaan lähihoitajista, jonkin verran sairaanhoitajista, erityisesti arkivuoroissa. Helsingin kotihoidossa työskentelee Partasen mukaan yli 1 700 lähihoitajaa. Heille tarvittavista sijaisista noin yhdeksän kymmenestä ostetaan Seurelta ja loput Hoiwan kaltaisilta vuokrayrityksiltä.

”Tilaamme sijaisia useaan tuhanteen työvuoroon kuukausittain. Siksi yhteistyö niin Seuren kuin vuokratyötä tarjoavien yritysten kanssa on erittäin tärkeää”, Partanen sanoo.

Hoiwalla on Helsingin kaupungin kanssa sopimus vuokratyövoiman välittämisestä koronarokotuspisteisiin. Malmilla yrittäjä Fadumo Ali kävi katsomassa, kuinka Hoiwan kautta rokottajaksi työllistyneen Inka Saalangon työt sujuivat.­

Hoiwan listoilta käydään myös antamassa koronarokotteita Helsingin rokotuspisteissä. Tarvittaessa Hoiwa toimittaisi sijaisia Herttoniemen varasairaalaan, jos sitä tarvittaisiin koronapotilaiden hoidossa. Näistä palveluista Hoiwalla on kilpailutetut sopimukset kaupungin kanssa.

Runsaassa puolessa vuodessa Ali kertoo Hoiwan saaneen varantoonsa noin 200 soteammattilaista. Pääsy yhteistyöhön Seuren ja Helsingin kaupungin kanssa edellytti Alin mukaan, että ”olimme juuri sopivasti esillä”.

Kyse on siis näyttöjen antamisesta ja sinnikkyydestä.

”Otimme jatkuvasti yhteyttä Helsingin kaupunkiin, ja pula hoitajien sijaisista oli jatkuvasti kova.”

Työvoiman välittämisen ohella Alilla on yritykselleen toinenkin tavoite. Hän haluaa kohentaa alan työkäytäntöjä ja hoitajien asemaa.

Tärkeä syy hoitajapulaan on Alin mukaan arvostuksen puute. Alan arvostusta pitäisi saada paremmaksi. Jo opiskellessaan terveydenhoitajaksi Ali kertoo kuulleensa hoitajien ikäviä kokemuksia työhyvinvoinnista. Hän pitää kokemustaan kotihoidosta erityisenä vahvuutenaan.

”Arvostuksen puute näkyi joka paikassa. Tiedän, miltä tuntuu olla hoitaja”, Ali sanoo.

Hoiwaa ei perustettu työllistämään ulkomaalaistaustaisia hoitajia, mutta perustamisen jälkeen siellä on huomattu epäkohtia, joihin Hoiwassa halutaan myös vaikuttaa.

Somaliasta lähtöisin oleva Ali on asunut Suomessa pikkulapsesta asti. Hän sanoo haluavansa nyt suomalaisena olla silta eri kulttuurien välillä ja tuoda osaamisensa yhteiskunnan käyttöön.

”Haluan tuoda esiin, että maahanmuuttajilla on paljon annettavaa Suomelle.”

Somalitaustainen Fadumo Ali on asunut Suomessa lähes koko ikänsä. Hän sanoo itse työllistyneensä terveydenhoitajana hyvin mutta tiedostavansa samalla epäkohtia, joita haluaa alalla korjata yrityksensä Hoiwan kautta.­

Hoiwa on Suomen yrittäjien mukaan yksi ensimmäisistä ulkomaalaistaustaisten perustamista yrityksistä alallaan. Hoiwassa työskentelee Ali mukaan lukien kahdeksan henkeä. Kuusi heistä on ulkomaalaistaustaisia. Hoiwan osakkaista kolme on ulkomaalaistaustaisia.

Ulkomaalaistaustainen tarkoittaa ihmistä, jonka kumpikin tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla.

Täysin ainutlaatuinen Hoiwa ei toki ole. Henkilöstönvuokraukseen ja muita terveyspalveluita tuottamaan on viime vuosina perustettu ainakin ulkomaalaistaustaisten yrittäjien Kultaiset hoitajat, Medipulssi ja FinnMedPro.

Hoiwaan ilmoittautuneista lähihoitajista on Alin mukaan noin 30–40 prosenttia ulkomaalaistaustaisia. Sairaanhoitajista valtaosa puolestaan on hänen mukaansa kantaväestöä. Ali tietää myös, millaista on olla ulkomaalaistaustainen hoitaja.

Hän sanoo kertovansa ulkomaalaistaustaisille hoitajille heidän ammatillisista oikeuksistaan, koska arvioi, että heiltä saattaa puuttua se tieto.

”Tällä alalla ei ole varaa valikoida. Mutta en usko, että jollei olisi pulaa hoitajista, työllistettäisiin näin paljon maahanmuuttajataustaisia”, Ali sanoo.

Syrjintä näyttää olevan yksi merkittävä taustatekijä myös ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrittäjyydelle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedot ulkomaalaistaustaisista yrittäjistä ovat niukat. Lähi-idästä tai Afrikasta peräisin olevien yrittäjyysastetta kuitenkin nostaa ”pakkoyrittäjyys”, arvioi ministeriön erityisasiantuntija Antti Kaihovaara.

Julkisista lähteistä on Kaihovaaran mukaan saatavissa yleisen tason tieto, että ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työllistävät yleensä vähemmän ihmisiä kuin kantaväestön yritykset.

”Syrjinnän takia voi olla pakkoyrittäjyyttä, koska muuten heitä ei työllistetä”, Kaihovaara sanoo.

Ali sanoo haluavansa vaikuttaa myös ulkomaalaistaustaisten hoitajien syrjintään. Hän kertoo esimerkiksi Suomessa hoitajan tutkinnon englanniksi suorittaneista, jotka eivät aina saa koulutustaan vastaavaa työtä. Koska suomen kielen taito olisi tärkeää.

Kielitaito todella on Helsingin Partasen listassa sijaisilta vaadittavista taidoista. Yrittäjän taustalla ei Partasen mukaan ole merkitystä, kunhan yritys täyttää kilpailutusten vähimmäisvaatimukset. Ne liittyvät vuokratyöntekijän osaamiseen, kuten pätevyyteen, työkokemukseen – ja kielitaitoon.

Kielitaitoa pitää Alin mukaan saada parannettua, jotta esimerkiksi sairaanhoitaja pääsisi lähihoitajan työn sijaan koulutustaan vastaavaan työhön.

”Englanniksi opiskelevien pitäisi saada lisäksi suomen kielen opetusta, jotta he työllistyisivät nykyistä paremmin”, Ali sanoo.

Toinen kohennettava epäkohta on työehtojen polkeminen. Kenenkään hoitajan ei Alin mukaan pidä suostua halpatyövoimaksi tai ”kevytyrittäjiksi”, joille maksetaan palkkioita ja joille esimerkiksi eläkevakuutusmaksut jäävät maksamatta.

”On pitkiä vuoroja ilman ylityökorvauksia”, Ali sanoo.