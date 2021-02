Helsingin lastensuojelu on käynnistämässä uudenlaista sosiaalityötä ja psykiatrista apua nuorille. Auttajat myös jalkautuvat kaduille.

Helsingin kaupunki on käynnistämässä uudenlaista sosiaalityötä vakavasti oireilevien nuorten auttamiseksi. Keväällä 2020 Aseman lapset ja Nuorisotyö raiteilla jalkautuivat kadulle kohtaamaan nuoria.­

Rikoksia tekevät ja vakavista päihdeongelmista kärsivät nuoret ovat Helsingissä saamassa uudenlaista apua. Kaupungin lastensuojelu on keväällä ja tulevana syksynä aloittamassa uusia sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian palveluita nuorille.

”Nämä nuoret ovat sellaisia, jotka eivät hyödy nykyisistä palveluista. Nyt työntekijämme menevät nuorten luo eikä heidän tarvitse tulla palveluiden luo”, sanoo lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski.

Ensin maaliskuussa alkaa yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kanssa jalkautuva työ. Sillä on määrä auttaa erityisesti nuoria, joilla on tarvetta erikoissairaanhoitoon kuuluvalle, vaativalle mielenterveyshoidolle. Tätä työtä on valmisteltu noin vuoden ajan.

Syksyllä alkaa vielä kahden muun uuden työryhmän työ. Lastensuojelun sosiaalityössä aletaan tukea entistä enemmän toistuvasti tai vakavasti rikoksista kiinni jääneitä nuoria. Heillä on usein käytöshäiriöitä ja päihteiden käyttöä. Tätä ryhmää tukee avopalveluiden uusi työryhmä.

”Lisäsimme uusien työryhmien määrän kolmeen. Siihen päädyttiin viime syksynä nuorten käyttäytymisestä heränneen huolen ja palveluntarpeen kasvun jälkeen”, Nummikoski sanoo.

Marraskuussa HS kertoi Helsingin keskustassa ja osassa alueen lähiöitä väkivaltaisella käytöksellään huolta herättävistä nuorista. Silloin oli tiedossa, että useat nuorten kanssa työtä tekevät ammattilaiset kaipaavat uutta otetta nuorten auttamiseen. Koska nuoret tekevät rikoksia usein ryhmissä, oli ymmärretty, että yksilön tai perheen ohella nuoria pitäisi voida auttaa ryhminä.

”Nuoren ja perheen tueksi tulee nyt lastensuojelun sosiaalityöntekijän lisäksi ammatillisia tukihenkilöitä, jotka jalkautuvat myös iltaisin ja viikonloppuisin kaupunkiympäristöön”, Nummikoski sanoo.

Helsingin Koskelassa paljastui joulukuun alussa teinipojan surma. Paraikaa oikeuskäsittelyssä oleva raaka teko on myös herättänyt kannanottoja, että ikäistensä poikien surmaamaksi epäillyn pojan kohtalon tulee herättää yhteiskunta.

Helsingin poliisi esiselvittää Helsingin lastensuojelun ja koulun toimia, koska Koskelan uhri oli lastensuojelun asiakas, ja häntä oli kiusattu rankasti kouluaikanaan.

”Koskelan tapahtumat eivät olleet tässä palveluiden kehittämisen lähtökohtana. Toki on selvää, että uudet toimintamallit sujuvoittavat yhteistyötä myös poliisin kanssa”, Nummikoski sanoo.

Uusien toimintatapojen on määrä parantaa yhteistyötä poliisin, muun nuorisotyön sekä alan järjestöjen kanssa. Lisäksi työhön on tulossa mukaan mdft-terapeutteja. Kyse on perheisiin keskittyvästä multidimensional family therapy -nimisestä avusta.

Helsingin kaupunki on osoittanut lastensuojeluun kuluvalle vuodelle lisärahaa kolme miljoonaa euroa. Lisäksi lastensuojelussa on Nummikosken mukaan arvioitu, että avopalveluiden kehittäminen ehkäisisi vakavasti oirehtivien nuorten sijoituksia kodin ulkopuolelle.

Jos tällainen nuori päätyy laitoshoitoon, hinta on noin 370 euroa vuorokaudessa.