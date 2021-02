Lukiolaiset ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat palaavat viikon päästä rajatusti lähiopetukseen lähes vuoden etäopiskelun jälkeen. Kouluun palaaminen herättää sekä pelkoa tartuntojen leviämisestä että iloa siitä, että pääsee taas opiskelemaan kouluympäristöön.

”Kaikki kenen kanssa puhuin, olivat, että fuck yeah, päästään takaisin kouluun”, naurahtaa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Helsingissä opiskeleva Matvei Ivanov.

Riemukas reaktio viittaa pääkaupunkiseudun kuntien viime torstaiseen päätökseen, jonka myötä osa toisen asteen opiskelijoista pääsee maaliskuun alusta alkaen takaisin konkreettisesti koulun penkille.

Toisen asteen opiskelijat ovat olleet lähes vuoden etäopetuksessa.

Keväällä toinen aste siirtyi ensimmäisen kerran etäopetukseen maaliskuussa. Syksyn alussa lähiopetusta oli parin ensimmäisen kuukauden ajan, mutta marraskuussa etäopetusta taas lisättiin.

Nyt pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen 1. maaliskuuta alkaen. Käytännössä 1. ja 2. vuoden opiskelijat vuorottelevat lähiopetuksessa niin, että kerrallaan oppilaitoksessa on korkeintaan puolet opiskelijoista.

Päätös rajattuun lähiopetukseen siirtymisestä on jakanut mielipiteitä.

Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, että pääkaupunkiseudulla on toimittu ”vastoin Husin [Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin], vastoin THL:n [Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen] ja vastoin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja näkemystä, ja vastoin valtioneuvoston suosituksia”.

Pääkaupunkiseudun kuntapäättäjät ovat puolustaneet päätöstään voimakkaasti.

”Rajoitukset ovat selkeästi jatkuneet liian pitkään. Lapsilla on oikeus käydä koulua. Etäkoulun haitat, erityisesti sosiaaliset ja psyykkiset, selkeästi ylittävät hyödyt pääkaupunkiseudulla”, sanoi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tiedotustilaisuudessa viime torstaina.

Matvei Ivanov toimii Stadin ammattiopiston opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Stao ry:n puheenjohtajana. Muiden opiskelijoiden kanssa keskustellessaan Ivanov on huomannut, että päätös oli odotettu ja kipeästi kaivattu.

Nyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston Sturenkadun kampus on tyhjä, mutta maaliskuun alusta siellä voi taas olla kuhinaa, kun toinen aste palaa osittain lähiopetukseen. Viimeistä vuotta opiskeleva Matvei Ivanov arvelee, että hänkin saa tehdä joitain opintojaan lähiopetuksessa, jotta voi valmistua.­

”En tiedä, kuka etäopiskelusta on hyötynyt, toki ehkä epidemiatilanne on pysynyt maltillisempana. Mutta etäopiskelu on aiheuttanut niin paljon kärsimystä, että tämä päätös on tosi hyvä juttu”, Ivanov sanoo.

Samalla kun osa opiskelijoista iloitsee lähiopetukseen pääsemistä, toisia päätös huolestuttaa, kuten ensimmäistä vuottaan Vantaan Tikkurilan lukiossa opiskelevaa Mimmi Jokista.

”Vähän pelottaa palata kouluun. Koen sen riskinä tässä tilanteessa”, Jokinen kertoo puhelimitse kotoaan Vantaalta päivän viimeisen etäoppitunnin jälkeen.

Jokisesta lähiopetukseen palaaminen on huolestuttavaa, sillä pääkaupunkiseudun koronavirustartuntojen määrässä ei ole tapahtunut muutosta parempaan.

”Päinvastoin, ne ovat nyt kasvussa. Ei ole ehkä kaikista positiivisimmat ajatukset kouluun palaamisesta”, Jokinen kertoo.

Jokiselle etäopiskelu on sopinut. Siksikään hän ei haluaisi palata lähiopetukseen.

”Onhan se välillä ollut vaikeaa, jos vaikka ei ole ymmärtänyt jotain asiaa. Mutta olen itse niistä asioista selvinnyt.”

Jokinen kuitenkin painottaa ymmärtävänsä, että jollekin toisella etäopiskelu voi olla haastavaa. Henkilökohtaisesti Jokinen painottaa kuitenkin enemmän tartuntatilannetta.

”Kyllä minä tällä hetkellä voisin jatkaa etäopetuksessa, kun tartuntamäärät ovat vielä mitä ovat”, Jokinen sanoo.

Vantaalaiselle Mimmi Jokiselle etäopiskelu kotoa käsin on sopinut hyvin, eikä hän ole kokenut haasteita opiskelussa. Jokinen kuitenkin sanoo ymmärtävänsä, että jollekin toiselle etäopiskelu voi olla haastavaa.­

Opintojen sijaan etäopiskeluaikana sosiaaliset suhteet ovat kärsineet, sanoo Jokinen.

Tikkurilan lukio, tuttavallisemmin Tilu, on yksi Suomen suurimmista lukioista yli 1 300 opiskelijallaan, ja sinne tulee opiskelijoita ympäri Helsingin seutua. Pienten lähilukioiden opiskelijoihin verrattuna monet uudet tilulaiset eivät tunne lainkaan toisiaan aloittaessaan opiskelun.

Jokinenkaan ei tuntenut ketään aloittaessaan ensimmäisen lukiovuotensa, eikä tunnu tuntevan vieläkään.

”Sosiaaliset suhteet ovat jääneet aika lailla kokonaan pois. Tuntuu, etten ole saanut yhteyttä luokkakavereihin”, kuvailee Jokinen.

Tutustumista omiin luokkakavereihin vaikeuttaa sekin, että Tilun kokoisessa lukiossa jokaisella oppitunnilla voi olla aivan eri ihmiset.

”Ei siinä oikein ole pystynyt ryhmäytymään.”

Sähkö- ja automaatiolinjalla opiskelevan Matvei Ivanovin mukaan etäopiskelu olisi voitu järjestää paremmin. Nyt siihen siirryttiin ”aivan täysillä”.

”Sitähän varten kouluun on mennyt, että saa ammattitaitoista opetusta. Nyt kaikki on jätetty opiskelijan vastuulle”, hän sanoo.

Ivanov opiskelee viimeistä vuotta, eikä tiedä, miten pääsee itse lähiopetukseen. ”Todennäköisesti osin”, jotta hän voi valmistua. Opiskelija-aktiivina hän kantaa huolta lähinnä muista opiskelijoista.

”Tiedän toki, että joitakin ahdistaa mennä kouluun, koska kaikki eivät noudata terveyssuosituksia. On hullua nähdä vieläkin porukkaa, joka ei vaikka pese käsiään”, hän toteaa.

Tilanteesta huolimatta hän on silti lähiopetuksen puolella. Ivanov uskoo opiskelun helpottavan ja pahoinvoinnin vähenevän, kun opiskelijat pääsevät taas näkemään toisiaan.

”Sitten mennään taas lockdowniin ja etäopetukseen, jos joku saa tartunnan. Mutta sellaista elämä on nykyään”, Ivanov sanoo.