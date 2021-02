Tarkastelun ilmaantuvuusluvut ovat viikolta kuusi, joten muutoksia vielä huonompaan suuntaan on ehtinyt jo tapahtua esimerkiksi Husin alueella.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on varsin suuri verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin.

HS poimi joukon eurooppalaisia suurkaupunkialueita ja vertasi niiden ilmaantuvuuslukuja viikolta kuusi (8.-14.2.) toisiinsa.

Tarkastelussa oli Hus-alueen lisäksi Tukholman lääni, Oslo, Kööpenhaminan alue, Berliini, Île-de-France (joka sisältää Pariisin), Madridin itsehallintoalue ja Lombardia (joka sisältää Milanon).

Ilmaantuvuusluku on tapa mitata epidemiatilannetta. Sillä viitataan uusien tartuntojen määrään viimeisten 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohden. Viikolla kuusi ilmaantuvuusluku oli Husin alueella 192,9.

Tässä jutussa vertaillut luvut laahaavat hieman perässä, ja tilanne on helmikuun 14. päivän jälkeen pahentunut. Nyt ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla 207,4.

Uusien tartuntojen määrä on kasvanut Husin alueella tammikuun puolivälistä alkaen. Tartuntojen ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut. Muiden sairaanhoitopiirien alueella ilmaantuvuus on samaan aikaan pääasiassa laskenut.

Tuoreimpien lukujen mukaan koronaviruksen tarttuvampi brittimuunnos on ottanut selvän valta-aseman pääkaupunkiseudulla.

Vertailun suurin ilmaantuvuusluku, 590,7, on Espanjan Madridin itsehallintoalueella. Madrid höllensi juuri rajoituksiaan tartuntatiheydestä huolimatta. Terassipöytien sallittua asiakasmäärää kasvatettiin hiljattain neljästä kuuteen ja kaupungin öistä ulkonaliikkumiskieltoa lykättiin tunnilla alkamaan vasta kello 23.

Husia parempi tilanne sen sijaan on esimerkiksi Berliinissä, Oslossa ja Kööpenhaminan alueella. Berliinissä ilmaantuvuusluku oli toissa viikolla 124,9. Viimeisten seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on enää noin 57.

Berliinissä ja koko Saksassa eletään silti edelleen kovien rajoitusten alla. Esimerkiksi yksityiset tapaamiset ovat sallittuja vain oman kotitalouden sekä enintään yhden muun henkilön kanssa. Koko maassa on myös maskipakko julkisen liikenteen ja kauppojen lisäksi kaupunkien keskustoissa ja julkisissa paikoissa.

Saksassa myös suurin osa kaupoista on suljettu ja ravintolat kiinni. Myös koulut ja päiväkodit ovat suurilta osin yhä suljettuina, vaikka osa palasikin lähiopetukseen maanantaina.

Tukholmassa uusien tartuntojen ilmaantuvuus on yhä korkeampi kuin Uudellamaalla. Ilmaantuvuusluku oli vertailuajankohtana 315,9.

Tukholmassa yli kahdeksan hengen julkiset kokoontumiset on kielletty. Sen sijaan yleisötapahtumia voi yhä järjestää korkeintaan 300 ihmiselle, jos jokaiselle osallistujalle on määritetyin turvavälein sijoitettu istuin ja tapahtumassa muutoinkin huolehditaan terveysturvallisuudesta.

Ravintoloissa, baareissa, kahviloissa ja yökerhoissa sallitaan ainoastaan pöytiintarjoilu. Alkoholin tarjoilu on kielletty ravintoloissa kello 20 jälkeen helmikuun loppuun asti.

Euroopan monissa maissa ja metropolialueilla on pantu toimeen tiukkoja rajoituksia ja viime aikoina tämä on alkanut näkyä laskevina tapausmäärinä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta.

”Meillä ei toki ole missään vaiheessa käytykään niin suurissa ilmaantuvuusluvuissa kuin useassa muussa maassa. Ne maat ovat tulleet nyt korkealta tasolta alaspäin, kun meillä taas erityisesti pääkaupunkiseudulla ollaan menossa ylöspäin.”

Tervahaudan mielestä Suomessa on nyt tärkeä keskustella ja päättää uusista rajoituksista.

”Se on osoitettu moneen kertaan, että rajoituksilla tartuntoja saadaan alas. Sen takia me tarvitsemme lisää rajoituksia nyt nopeasti erityisesti pääkaupunkiseudulle.”

Myös Husin johtavat asiantuntijat ovat ottaneet viime päivinä julkisuudessa kantaa tiukempien rajoitusten puolesta.

Uusi tartuntatautilaki antaa kunnille ja aluehallintoviranomaisille (avi) mahdollisuuden tehdä nopeita ja ennakoivia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän on määrä kokoontua tiistaina päättämään uusista toimista.

”Nyt näitä toimia täytyy reippaasti panna käytäntöön”, Tervahauta sanoo.

THL:n pääjohtajan Mika Salminen varoittaa vetämästä liian yksinkertaistavia johtopäätöksiä Euroopan kaupunkien yksittäisiä lukuja vertaamalla. Hänen mukaansa vertailu tietyssä aikapisteessä voi johtaa harhaan.

”On totta, että tällä hetkellä suunta Husin alueella ei ole oikea ja tapausmäärät ovat nousseet turhan korkealle. Mutta jos katsotaan kokonaisuutena eikä pelkästään tällä sekunnilla, niin Suomessa asiat ovat menneet toistaiseksi paljon, paljon paremmin kuin monessa muussa maassa.”

Salminen kuitenkin muistuttaa, ettei menestys kuitenkaan ole tae siitä, että Suomi pysyisi hyvällä tiellä. Jotta niin voi olla, on jaksettava jatkaa rajoitusten noudattamista ja ”oikeiden asioiden oikea-aikaista tekemistä”.

”(Baseball-legenda) Yogi Berran sanoin: It ain’t over till it’s over”, Salminen sanoo.