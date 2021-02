Kauniaisten tartunnat ovat räjähtäneet viimeisen viikon aikana, kouluissa on todettu 12 tartuntaa.

Kauniaisten kaupungin koronatartunnat ovat räjähtäneet viimeisen viikon aikana, ja kaupungin kouluissa on todettu 12 tartuntaa. Kyseessä on selvä muutos aiempaan: Kauniaisissa kuten muuallakin pääkaupunkiseudulla kouluissa on tähän mennessä ollut paljon altistumistilanteita mutta vähän tartuntoja.

Tyypillisesti kouluissa on ollut esimerkiksi yksi tartunta, jonka vuoksi iso määrä oppilaita on asetettu karanteeniin altistumisen vuoksi. Varsinaisia jatkotartuntoja ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa ole ilmennyt. Nyt Kauniaisissa näin on kuitenkin tapahtunut, ja syynä on luultavasti koronaviruksen uusi brittimuunnos.

”Tilanne on huolestuttava”, sanoo Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar.

Kauniaisten kaupunki tiedotti maanantaina, että koronatartunnan saaneiden kokonaislukumäärä on tällä hetkellä 131. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi, ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 260 sataatuhatta asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Luku on valtakunnallisesti ja Hus-alueeseenkin nähden huomattavan korkea.

Kaupungin tiedotteen mukaan tartuntaryppäitä on useampia ja altistumisia on tapahtunut laajalti kouluissa ja harrastustoiminnoissa. Virusvariantti näyttää tiedotteen mukaan leviävän erityisesti nuoremmissa ikäluokissa.

”Kouluissa on ollut viikon aikana 12 tartuntaa, ja altistuneita on yli 200”, Masar kertoo.

”Tartunnat ovat painottuneet ruotsinkieliselle yläasteelle, ja yksittäisiä tapauksia on ollut myös ruotsinkielisellä ala-asteella ja suomenkielisellä yläasteella. Kaikki viittaa siihen, että tartuntojen taustalla on koronamuunnoksen brittivariantti.”

Tällä viikolla oppilaat ovat hiihtolomalla, mutta ensi viikolla koko ruotsinkielinen yläaste on tartuntojen vuoksi etäopetuksessa. Myös osa ruotsinkielisen ala-asteen ja ja suomenkielisen yläasteen oppilaista on etäopetuksessa.

Harrastuksissa ei ole tapahtunut varsinaisia tartuntoja vaan ainoastaan altistumisia. Altistumisia on ollut ainakin jääkiekko- ja käsipalloharrastajien treeneissä.

Masar sanoo, että vakavia, sairaalahoitoa vaativia tapauksia Kauniaisissa on kuitenkin ollut syksyn ja kuluvan kevään aikana vähän. Ei ole tietoa siitä, että koronatartunnan nyt saaneiden nuorten joukossa olisi vakavia tautitapauksia.

”Vaikka tartuntatilanne on huono, niin tilanteemme on siinä mielessä hyvä, että palveluasunnoissa ja kotihoidossa olevat vanhemmat ikäluokat ovat jo saaneet ensimmäisen rokotteen.”

Lisäksi Masar huomauttaa, että vaikka tartuntojen määrä on nyt suhteellisesti iso, se on määrällisesti pieni noin 10 000 asukkaan kaupungissa.

Kauniaisten nettisivulla vedotaan kaupungin asukkaisiin, etteivät hiihtolomalaiset veisi koronaa mukanaan Lappiin tai muualle Suomeen.

”Viime vuonna covid-19 oli tuntematon ja kauniaislaiset toivat tietämättään koronaa Alppien hiihtokohteista. Nyt tilanne on toinen: tiedämme taudista ja sen leviämistavoista samoin kuin tartuntojen ehkäisystä. Toimitaan vastuullisesti”, kaupungin sivuilla kirjoitetaan.

Lisäys 23.2. klo 13.43: Vahvistettu juttuun tieto, ettei harrastuksissa ole tapahtunut varsinaisia tartuntoja vaan ainoastaan altistumisia.