Maanantaina voimaan tullut tartuntalaki antoi alueellisille viranomaisille vallan ja keinot sulkea myös yksityisiä tiloja.

Yksityiset kuntosalit ja muut ryhmäliikuntapaikat saattavat joutua sulkemaan ovensa kokonaan pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti koko maakunnassa uuden tartuntatautilain nojalla.

Näin tapahtuu, jos asiassa päätöksen tekevä Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen (avi) kuuntelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijanäkemyksiä.

Avi on maanantaina pyytänyt THL:ltä ja Husilta tilannekuvaa epidemiasta ja siitä, mitkä toimet ovat välttämättömiä tartuntatilanteen parantamiseksi. Avi tekee itsenäisesti päätöksensä näiden tietojen pohjalta.

Sekä THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta että Husin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander sanovat HS:lle, että nykyisessä epidemiatilanteessa kaikki käytettävissä olevat keinot pitää ottaa käyttöön.

Tämä merkitsee keinoja, joista on säädetty maanantaina voimaan tulleessa tartuntatautilaissa ja erityisesti pykälissä 58 d ja 58 g. Ensin mainittu on niin sanottu kakkosporras ja jälkimmäinen kolmosporras.

Kolmosportaalla asiakastiloja voidaan sulkea. Käytännössä sulku iskisi tiettyihin liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviin tiloihin kuten kuntosaleihin. Ne siis pantaisiin kategorisesti kiinni.

Tartuntalain olennainen piirre on antaa alueellisille toimijoille lisää valtuuksia. Kunnilla ja aveilla onkin nyt valta ja keinot sulkea myös yksityisiä tiloja.

”Olemme ilmaisseet aville, että meidän mielestämme pykälän g (kolmosporras) käyttöönotto mahdollisimman pian on välttämätöntä niin terveydenhuollon kantokyvyn, hengen ja terveyden suojelun sekä leviämisen estämisen kannalta”, sanoo THL:n Tervahauta.

”Välttämättömyys koskee kaikkia tiloja, mutta erityisesti tärkeää on päästä estämään aikuisten kontakteja.”

Sairaanhoitopiiriä edustava Ulander on samoilla linjoilla.

”Pandemiatilanne on pahentunut voimakkaasti, ja nyt pitäisi käyttää kaikkia niitä keinoja, joita käytettävissä on. Terveydenhuollon tilanne on kriittinen.”

Varmaa on, että asiakastilojen suhteen käyttöön otetaan ainakin pykälä 58 d eli niin sanottu kakkosporras.

Silloin yksityiset ja julkiset toiminnanharjoittajat velvoitetaan toimimaan niin, että asiakastiloissa voi tosiasiallisesti välttää lähikontakteja. Jos kontaktien välttäminen ei ole mahdollista, koko asiakastila voidaan avin tai kunnan päätöksellä sulkea. Pykälä voi kohdistua vain toimintaan, johon osallistuu yli 10 henkeä sisällä ja yli 50 henkeä rajatussa ulkotilassa kuten kiekkokaukalossa.

Avi voi tiedottaa kakkosportaalle siirtymisestä koska tahansa. HS ei tiistaina tavoittanut avin edustajaa kommentoimaan tilannetta.

”Avi tiedottaa kakkosportaalle siirtymisestä tänään tai huomenna, ja mahdollisesta siirtymisestä kolmosportaalle puhutaan torstaina koronakoordinaatioryhmän kokouksessa”, kertoo Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Hän sijaistaa koordinaatioryhmässä kaupunginjohtaja Ritva Viljasta.

Aronkytö on itse sitä mieltä, että kolmosportaalle siirtymisessä pitää lainkin mukaan ottaa huomioon kokonaisarvio eli esimerkiksi sulun sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset.

”Jos kakkosportaan ohjeita noudatetaan, niin kolmosportaalle ei tarvitse siirtyä. Ongelmahan on, että ihmiset eivät noudata ohjeita.”

Mikäli kolmosportaalle siirrytään, ovet voidaan panna säppiin monissa liikuntaan ja harrastamiseen liittyvissä toiminnoissa.

Suljettavaksi voidaan esittää esimerkiksi joukkueurheilun, ryhmäliikunnan ja kontaktilajien tiloja sekä kuntosaleja. Kiinni voisivat mennä myös yksityiset yleiset saunat ja uimahallit sekä maauimalat, kylpylöiden allastilat ja pukuhuonetilat.

Myös tanssipaikat ja kuorolauluun liittyvät tilat suljettaisiin. Sama pätisi harrastajateattereita, huvipuistoja ja eläintarhojen sisätiloja. Myös sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat sekä kauppakeskusten oleskelutilat menisivät kiinni.

Avin on myös mahdollista päätöksessään linjata siitä, koskeeko kolmosportaan käyttöönotto myös alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustiloja, jotka avattiin rajatusti helmikuussa.

Nyt ollaan lain porrasluokituksessa alimmalla portaalla, jossa tilanne ei oikeastaan eroa ajasta ennen maanantaita, jolloin laki tuli voimaan.

Alimmalla portaalla asiakastiloissa, kuten kaupoissa, kampaamoissa, kuntosaleilla ja terveysasemilla, pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen käsienpesupisteellä tai käsidesin avulla. Siivousta ja pintojen puhdistamista pitää tehostaa. Asiakaspaikkojen tulee olla sijoiteltuna riittävän väljästi. Lisäksi esillä pitäisi olla selkeä ohjeistus esimerkiksi käsien puhdistamisesta, maskien käytöstä ja turvavälien pitämisestä.

Ravintoloita mitkään näistä muutoksista eivät koske, vaan niiden mahdollisia lisärajoituksia varten on meneillään erillinen lainvalmistelu. Jos siis kuntosalit ja ryhmäliikuntapaikat päädytään sulkemaan, ollaan tilanteessa, jossa ravintolat ja baarit ovat auki mutta liikuntapaikat kiinni.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti eilen aikaistaneensa koordinaatioryhmän kokoontumista tiistaille. Toistaiseksi ei ole kerrottu, milloin ryhmä kertoo päätöksistään. Vapaavuori kirjoitti eilen Twitterissä, että ”kiristyksiä on varmasti tiedossa”.

Tänään Vapaavuori kommentoi Twitterissä, että ”käytettävien keinojen pitää olla oikeasuhtaisia”.