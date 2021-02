Uudellamaalla ollaan torstaina ottamassa käyttöön tartuntatautilain tiukennus, joka koskee ihmisten kokoontumisia kaikissa muissa tiloissa, paitsi yksityistiloissa.

Kaikki julkisissa tai edes puolijulkisissa tiloissa tapahtuvat laajat kokoontumiset ollaan keskiviikkona kieltämässä Uudellamaalla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on viimeistelemässä päätöstä uudistetun tartuntatautilain mukaisesti.

Torstaina on tulossa voimaan rajoitus, jonka mukaan ihmisiä voi kokoontua missä tahansa yleisissä tiloissa vain alle kymmenen henkeä. Ulkotiloissa vastaava raja on 50 ihmistä. Nyt ollaan siis tekemässä tartuntatautilain pykälänä 58d tunnetuksi tullutta päätöstä.

Jo aiemmin on rajoitettu julkisten tilojen käyttöä ja yleisötilaisuuksia ja kunnat ovat voineet rajata omien tilojensa käyttöä. Mutta nyt kokoontumisrajoitus ulottuu myös yksityisten toimijoiden ja esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen tiloihin.

”Se koskee kaikenlaisia tiloja, joissa ihmisiä kokoontuu. Rajoitus on siis hyvin laaja, ja koskee kaikkia muita tiloja, paitsi yksityisiä”, sanoo vastuualuejohtajan sijainen Riku-Matti Lehikoinen avista.

Päätöstä on valmistellut avissa ryhmä, johon kuuluvat Lehikoisen lisäksi ylijohtaja Merja Ekqvist, terveydenhuoltoyksikön lakimies ja aluehallintoylilääkäreitä. Koska lainmuutos on tuore, sen tulkintaa on Lehikoisen mukaan pohdittu myös Suomen muiden avien kanssa.

Sekä yksityiset että julkiset toimijat siis velvoitetaan Uudellamaalla rajoittamaan asiakas- tai muuta ihmismäärää uuden rajoitteen mukaisesti. Esimerkiksi liikunnan ja muun harrastamisen tilat kuuluvat rajoituksen piiriin. Ravintoloista sitä vastoin ei tällä rajoituksella voi säätää.

Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, koko asiakastila voidaan avin tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Tiukennukset ovat tulossa koskemaan myös lasten ja nuorten harrastustiloja. Nyt on Lehikoisen mukaan ennakoitavissa, että Uusimaa on jo lähellä valtakunnallista hallituksen hybridistrategian mukaista koronarajoitusten kakkostasoa, että Uudellamaalla on syytä jo rajoittaa myös alle 20-vuotiaiden kokoontumiset.

”Lapsia ja nuoria koskevat samat säännöt kuin aikuisia”, Lehikoinen sanoo.

Samalla avissa on esillä vielä kovempi tiukennus kokoontumisiin. Mahdollisesti ensi viikolla on edessä tartuntatautilain pykälänä 58g esitelty päätös, jonka mukaan yleisötiloja voidaan sulkea kokonaan.

Silloin voidaan esittää suljettaviksi esimerkiksi joukkueurheilun, ryhmäliikunnan ja kontaktilajien tiloja sekä kuntosaleja. Sulkeutua voisivat myös uimahallit, tanssipaikat ja harrastajateatterit.

”Pohdimme kolmosporrasta vielä erityisesti terveydenhuollon kuormitukseen ja tehohoidon kapasiteettiin liittyvän kriteerin kannalta. Se on vielä harkinnassa”, Lehikoinen sanoo.

Kaikki koronatilanteen ennusmerkit näyttävät Lehikoisen mukaan nyt olevan menossa huonompaan suuntaan. Siksi kolmosportaan tiukat rajoitukset ovat nyt avissa vakavassa harkinnassa. Päätös olisi tehtävissä vain osalle Uuttamaata.

Pääkaupunkiseutua tiukin rajoitus Lehikoisen mukaan ainakin koskettaisi, mahdollisesti myös joitain muita Uudenmaan kuntia, mutta ei koko maakuntaa.

”Toivomme, että ihmiset nyt ylläpitäisivät turvavälejä ja tilojen ylläpitäjät ottaisivat sisään vain vähän väkeä. Silloin ei olisi edellytyksiä 58g:n käyttöönottoon”, Lehikoinen sanoo.

Jos kaikkein tiukimpaan kokoontumisrajoitukseen mennään, se voi olla voimassa vain kaksi viikkoa kerrallaan. Jos tilanne edellyttää, päätöksen voi kyllä tehdä aina uudestaan.

Lisäksi Uudenmaan kunnilla on nyt valta säätää tiukimmasta 58g-pykälän mukaisesta yleisötilojen sulkemisesta. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on suositellut avia tekemään kummankin päätöksen eli aluksi kokoontumisten rajoittamisen ja seuraavaksi tilojen sulkemisen.