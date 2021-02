Väkivallanteot aloittaneet kaksi poikaa olivat uhrin lapsuudenkavereita. ”Oltiin tunnettu ihan pienestä asti”, yksi syytetyistä sanoo.

Koskelan murhasta syytetyt kolme poikaa myöntävät pahoinpidelleensä uhria mutta kiistävät aikoneensa surmata hänet. Mitään motiivia he eivät ole teolleen osanneet sanoa.

Helsingin Sanomat kokosi yhteen tietoja siitä, millaisia henkilöitä syytetyt ovat, miten he ovat tutustuneet toisiinsa ja uhriin sekä millaiset roolit heillä oli väkivallanteoissa.

Syyttäjä vaatii kolmelle vuonna 2004 syntyneelle pojalle rangaistusta murhasta. Heidän epäillään murhanneen ikätoverinsa raakaa väkivaltaa käyttäen 4. joulukuuta Helsingin Koskelassa.

Tällainen on nuorin syytetty

Nuorin syytetty tunsi henkirikoksen uhrin jo pienenä lapsena, omien sanojensa mukaan nelivuotiaasta lähtien. He olivat samassa päiväkodissa ja kävivät saman peruskoulun.

”Ei nykyään hengailtu niin paljon”, syytetty sanoi poliisikuulustelussa.

Kun Helsingin Sanomat haastatteli tammikuussa uhrin ja syytettyjen koulukavereita, he kuvailivat nuorinta syytettyä muun muassa levottomaksi, arvaamattomaksi ja ajoittain aggressiiviseksi. Hän saattoi suuttua voimakkaasti pienestä asiasta.

Toiseksi nuorimman syytetyn tyttöystävä kertoi todistajakuulustelussa tuntevansa myös nuorimman syytetyn. Hänen mukaansa pojalla on huono maine.

”[Nuorimmalla syytetyllä] on huono vaikutus kaikkiin ihmisiin ja minä luulen, että [toiseksi nuorin syytetty] on [nuorimman syytetyn] ainoita kavereita”, tyttöystävä kertoi poliisille.

Toisaalta jotkut HS:n haastattelemat koulukaverit kuvailivat nuorinta syytettyä myös tavalliseksi nuoreksi, jonka kanssa oli hauska viettää aikaa. Yksi haastateltava kertoi hänen harrastaneen ainakin joskus shakkia ja tietokonepelaamista.

Poliisikuulustelussa nuorin syytetty kuvaili suhdettaan uhriin ristiriitaisesti.

Poika myönsi pahoinpidelleensä ja haukkuneensa uhria, mutta toisaalta hän myös kiisti kiusanneensa tätä koskaan.

”Kaikki me kolme ollaan pahoinpidelty [uhria]. Se on tapahtunut viimeisen puolentoista kuukauden aikana.”

Esitutkinnan mukaan syytetyt pahoinpitelivät uhria kolmena peräkkäisenä perjantai-iltana marraskuussa samassa paikassa Koskelan sairaala-alueella, jossa henkirikos tapahtui 4. joulukuuta. Iltojen aikana he käyttivät myös päihteitä kuten alkoholia ja kannabista.

Uhri on sanonut aikaisemmin, että nuorin syytetty kiusasi häntä jo päiväkodissa.

Syytetty ei omien sanojensa mukaan muista tehneensä niin. Sen sijaan hänen mukaansa sekä uhria että häntä itseään kiusattiin peruskoulun ensimmäisellä luokalla.

Nuorin syytetty kertoi kuulusteluissa käyttäneensä kannabista muiden syytettyjen kanssa.

Käyttö on ollut hänellä itsellään välillä päivittäistä, välillä vähemmän säännöllistä. Lisäksi hän kertoi kokeilleensa lsd:tä, ekstaasia ja sieniä.

”En aio linnasta päästyäni kyllä jatkaa käyttöä ainakaan tällä tahdilla. Ehkä silloin tällöin voisi vähän mutta hallitusti”, hän sanoi poliisille.

Nuorimmalla ja toiseksi nuorimmalla syytetyllä oli tapana viettää aikaa yhdessä, välillä mukana oli myös uhri.

Kaksikko aloitti esitutkinnan mukaan viime syksynä uhrin kiusaamisen ja ”rankaisuleikiksi” kutsutun kohtelun. Vanhin syytetty liittyi tapahtumiin mukaan vasta myöhemmin.

”Pahoinpitelyjen teemaksi on noussut jonkinlainen kiusaamiseen liittyvä rankaisuleikki. Kyseisen rankaisuleikin aikana [uhria] on lyöty tai läpsitty rangaistuksena toiminnasta, jota [uhri] on tai on muka tehnyt”, poliisin esitutkinta-aineistossa todetaan.

”Rankaisuleikkiin” kuului myös alkoholin juottaminen uhrille. Nuorimman syytetyn mukaan uhri ei juurikaan vastustellut tilanteissa.

”Ehkä se ei oo vaan viittinyt laittaa vastaan tai sanoa mitään. [Uhri] ei oikein ollut semmonen tyyppi, joka puolustaisi itseään oikein mitenkään”, nuorin syytetty kertoi poliisille.

Joulukuun 4. päivän iltana väkivalta jatkui tunteja, ja uhri kuoli vammoihin. Syytteiden mukaan nuorin poika pahoinpiteli uhria murhailtana monin eri tavoin.

Viimeisessä kuulustelussa poliisi kysyi nuorimmalta syytetyltä, haluaisiko hän kertoa vielä jostakin asiasta oma-aloitteisesti.

”Haluaisin sanoa [uhrin] vanhemmille, että olen pahoillani. En mä mitään anteeksiantoa voi heiltä pyytää”, poika vastasi.

Oikeudenkäynnissä hän kiistää muiden syytettyjen tavoin murhasyytteen. Hän myöntää syyllistyneensä henkirikosiltana törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.

Tällainen on toiseksi nuorin syytetty

Myös toiseksi nuorin syytetty tutustui uhriin jo päiväkodissa. Hän kävi uhrin ja nuorimman syytetyn kanssa myös samaa peruskoulua.

Uhrin vanhemmat ovat kertoneet hoitaneensa osaa syytetyistä aikoinaan kotonaan. Lapsilla oli heidän mukaansa tapana tuolloin leikkiä yhdessä.

Toiseksi nuorin syytetty luonnehti kuulusteluissa nuorinta syytettyä parhaimmaksi kaverikseen.

”On hyvä ystävä ollut aina, ja ollaan oltu paljon yhteydessä. Koko elämän ajan”, hän kertoi.

Sen sijaan henkirikoksen uhri ei ollut hänelle koskaan yhtä läheinen. Hän luonnehti uhria kuulusteluissa silti kaverikseen, joka oli omalaatuinen, hiljainen ja tosi kiltti.

”Me ei koskaan tavattu ilman, että [nuorin syytetty] olisi ollut yhteyshenkilö. Ei oltu niin hyviä ystäviä, että oltaisiin päivittäin puhuttu tai edes viikoittain, että ainoastaan jos [nuorin syytetty] oli paikalla”, hän kertoi poliisille.

Koulukaverit luonnehtivat toiseksi nuorinta syytettyä HS:n haastattelussa muun muassa mukavaksi, kiltiksi ja sosiaaliseksi pojaksi, jonka ympärillä oli usein ihmisiä. Vapaa-ajalla hänen kerrotaan muun muassa olleen partiossa, pelanneen jalkapalloa ja käyneen salilla.

Poliisi löysi toiseksi nuorimman syytetyn puhelimesta kuvia alkoholisoituneiden ja kodittoman näköisistä ihmisistä kaduilla ja joukkoliikennevälineissä. Syytetyt lähettivät tällaisia kuvia myös toisilleen.

”Se on mun ja [nuorimman syytetyn] tyhmä tapa, että me ollaan otettu yhteiskuvia niiden kanssa. Ja sitten siellä Käpylän K-kaupalla ollaan juteltu jotain niiden kanssa. Mutta ei siihen mitään syytä siis ole”, poika selitti syytä kuvien ottamiselle.

Toiseksi nuorin syytetty lähetti nuorimman syytetyn kanssa myös kuvia ja videoita uhrista kolmannelle syytetylle jo ennen kuin tämä oli tavannut uhria kertaakaan.

Toiseksi nuorin syytetty kertoi murhaillan jälkeisenä viikonloppuna uhrin pahoinpitelemisestä ensin tyttöystävälleen ja seuraavana maanantaina myös äidilleen. Ensin poika ei kertonut omasta osuudestaan mitään, mutta myönsi myöhemmin lyöneensä uhria pari kertaa.

Syytteen mukaan toiseksi nuorin syytetty ei pahoinpidellyt uhria yhtä paljon murhailtana kuin kaksi muuta syytettyä. Syytekirjelmässä mainitaan hänen lyöneen uhria kahdesti kasvoihin, siirtäneen maassa makaavaa uhria yhdessä muiden syytettyjen kanssa sekä virtsanneen uhrin päälle.

Lisäksi hän oli syytteen mukaan suunnitellut etukäteen yhdessä muiden syytettyjen kanssa uhrin pahoinpitelyä.

Oikeudenkäynnissä hän myöntää syyllistyneensä henkirikosiltana ainoastaan pahoinpitelyyn.

Tällainen on vanhin syytetty

Vanhin syytetty tutustui muihin syytettyihin vasta viime vuosina. Hän asui kauempana ja kävi eri peruskoulun kuin kaksi muuta syytettyä.

Kaksi eri henkilöä on kertonut HS:lle, että vanhin syytetty kiusasi muita omassa koulussaan.

Vanhin syytetty opiskeli peruskoulun jälkeen samalla ammattikoulun linjalla nuorimman syytetyn kanssa. Toiseen syytettyyn hän oli tutustunut aiemmin rippikoulussa, mutta he eivät pitäneet rippikoulun jälkeen kovin paljon yhteyttä ennen ammattikoulun alkamista.

”Tunnen [muut syytetyt] koulusta. [Nuorin syytetty] on kanssani samalla linjalla, sähkölinjalla ja samalla luokalla. Tämän vuoden aikana alettiin juttelemaan ja tutustuttiin. Ollaan [nuorimman syytetyn] kanssa nähty monesti koulun jälkeen ja hengailtu”, hän kertoi kuulusteluissa joulukuussa.

Vanhin syytetty kertoi alkaneensa viettää nuorimman syytetyn kanssa enemmän aikaa viime kesänä. Toiseksi nuorin syytetty oli välillä mukana.

”Ei olla monesti juotu alkoholia ja tai muuta yhdessä. En tiedä, juovatko [kaksi muuta syytettyä] enemmän yhdessä. Usein ne ovat kahdestaan ulkona ja sitten ehkä [uhrin] kanssa. Ei me yleensä kyllä olla juotu mitään, joskus kesällä juotiin yhdet oluet ja se oli ensimmäinen kerta, kun olen alkoholia maistanut.”

Uhrin hän kertoi tavanneensa ensimmäisen kerran vasta viime vuoden loppupuolella. Muut syytetyt olivat lähettäneet hänelle aikaisemmin videoita, joissa he löivät uhria avokämmenellä naamaan.

”En tiennyt, miten asiaan suhtautua, koska silloin kun ne videot tulivat, en ollut vielä tavannut [uhria]”, hän sanoi ja kertoi pitäneensä tilannetta outona.

Vanhin syytetty alkoi itsekin pahoinpidellä uhria perjantai-iltoina Koskelan sairaala-alueella.

Murhasyytteen perusteella vanhin syytetty teki mahdollisesti eniten väkivaltaa uhrille murhailtana. Häntä syytetään oikeudessa myös kahden muun syytetyn pahoinpitelyistä samana iltana.

”Mulla ei oo mitään käsitystä, miksi tunsin sitä raivoa silloin. En tiedä, kun en oikeastaan tunne edes [uhria]”, hän sanoi poliisille.

Vanhin syytetty sanoi kuulusteluissa, että hän halusi toiminnallaan ainakin osaksi miellyttää kahta muuta syytettyä, jotta pääsisi osaksi kaveriporukkaa.

Kaksi muuta syytettyä on pyrkinyt vierittämään suurinta vastuuta uhrin kuolemasta hänelle.

He sanoivat kuulusteluissa yrittäneensä saada vanhimman syytetyn lopettamaan väkivallan. Poliisin esitutkinnan perusteella kyse oli korkeintaan yksittäisistä kehotuksista, eivätkä he yrittäneet todellisuudessa saada väkivaltaa loppumaan.

Vanhin syytetty myöntää käräjillä syyllistyneensä uhrin kuoleman osalta törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.

Tapauksen oikeudenkäynti jatkuu ensi maanantaina.