Koronaepidemian takia monessa perheessä vietetään matkustamisen sijaan hiihtolomaa nyt kotona. Espoon Vermo-areenalle avautuneessa talvikeskuksessa oli keskiviikkona useita perheitä ulkoilemassa.

Poikkeuksellinen aika koronavirusepidemian keskellä edellyttää tänä vuonna myös erilaista hiihtolomaa kuin mihin monet perheet ovat tottuneet.

Miika Pitkälä kertoo, että ilman epidemiaa heidän perheensä viettäisi hiihtolomaa todennäköisesti pohjoisessa.

”Olisimme lähteneet mummolaan”, Pitkälä kertoo.

Mummola on kuitenkin tässä tilanteessa poissuljettu vaihtoehto. Pitkälä on päättänyt jäädä perheensä kanssa lomaksi etelään, tarkemmin sanottuna Espooseen.

Espoon Leppävaaraan Vermo-areenalle avautui helmikuun alussa talvikeskus. Vermon alueella voi muun muassa laskea mäkeä ja pelata curlingia tai jääminigolfia. Köydenveto on osoittautunut hitiksi, sanoo yksi alueella parveilevista työntekijöistä.

Kolmevuotias Minnea Pitkälä kurottelee paijaamaan Flora-nimistä ponia aidan läpi. Minnealle, isosisko Silva Pitkälälle ja isä Miika Pitkälle keskiviikkopäivä Vermossa on ensimmäinen, oikea lomapäivä.

”Meillä meni ensimmäiset lomapäivät muuttohommissa. Ei oikein kerennyt tekemistä miettiä”, Miika Pitkälä sanoo.

Vermoonkaan he eivät alun perin suunnitelleet tulevansa. Silva Pitkälällä piti olla hiihtolomaviikolla liikuntaleiri Nurmijärvellä, mutta se peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.

”Sen jälkeen rupesimme miettimään, että mitä täällä lähialueella voisi tehdä. Olemme menneet päivä kerrallaan”, Miika Pitkälä kertoo.

Talvikeskus Talven ihmemaa avattiin helmikuussa Espoon Leppävaaraan Vermo-areenalle.­

Vermoon Pitkälät päätyivät ystäväperheen kanssa.

”Tämä oli ihan extempore-idea, kun kaveri ehdotti. Yhdelle lomapäivälle olemme miettineet jotain sisäliikuntapaikkaa, vaikka trampoliinipuistoa.”

Tarkempia suunnitelmia heillä ei ole. Se ei vaikuta haittaavan ainakaan Pitkälän perheen nuorimpia.

”Ei ole ollut yhtään tylsää, kun voi olla puhelimella koko ajan”, kertoo Silva Pitkälä lomatekemisistään.

Miika Pitkälä huokaisee.

”Ihan hyvä, että täällä on sentään jotain muutakin tekemistä.”

Kaksi vastaan yksi.

Isoisällä ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa Mona ja Taina Siltavuorta köydenvedossa. Kamppailu päättyykin seitsemänvuotiaan Monan ja hänen isoäitinsä Tainan voittoon, jota tuuletetaan tarmokkaasti.

Taina ja Mona Siltavuori voittivat köydenvedossa helposti.­

Mona Siltavuori on tullut Vermoon viettämään hiihtolomapäiväänsä isovanhempiensa kanssa.

Ennen Vermoa Mona Siltavuori on ehtinyt käydä kahdessa kylpylässä testaamassa merenneitopyrstöään, jonka hän sai joululahjaksi. Koska uimahallit ovat kiinni pääkaupunkiseudulla, hän ei ole ehtinyt uimaan ja kokeilemaan lahjaa ennen hiihtolomaa.

Muita lomasuunnitelmia Vermon jälkeen Siltavuorilla ei ole. Turvallista tekemistä on ollut vaikea keksiä, kertoo Taina Siltavuori.

”Täällä ainakin on happea ja tilaa”, hän sanoo.

Tylsäksi lomaa ei voi kuitenkaan kutsua.

”Mona on hei ollut kaksi päivää kylpylässä”, toteaa Taina Siltavuori.

Silti normaalina talvena Siltavuoret ehkä tekisivät muutakin.

”Jos ei olisi koronaa, minä olisin jossain palmun alla”, naurahtaa Taina Siltavuori.

Mutta nyt köydenvedon jälkeen kokeilussa on ainakin jäisen minigolfin pelaaminen. Vermon jälkeen suuntana on koti, jossa on luvassa muun muassa keppihevosten hoitamista.

Huskyvaljakko viilettää Vermon aidatun alueen reunaa häkkeihin lepäämään. Melkein kuin Lapissa olisi.

Espoolainen Ann-Marie Purontaus sekä 10-vuotias Jessika ja 7-vuotias Eerika ovat yhtämielisiä siitä, että huskyt ovat olleet lomapäivän kohokohta.

Espoolaiset Ann-Marie Purontaus sekä lapset Jessika ja Eerika löysivät Lapin tunnelmaa Vermon huskyajeluilta.­

Viime vuonna perhe oli Lapissa hiihtolomaviikon. Nyt pohjoinen saa jäädä siitäkin syystä, että Purontaus on töissä suurimman osan lomasta. Vaihtoehtoja tekemiselle on lisäksi rajannut se, että kaikkea ei uskalla tehdä.

”Kävin vielä varuiltakin koronatestissä viikonloppuna, että uskaltaa sitten tehdä edes jotain”, sanoo Purontaus.

HS:n lukijat jakoivat vinkkejä poikkeuksellisen hiihtoloman viettoon kotona

HS kysyi lukijoilta miten he aikovat viettää hiihtolomaa perheensä kanssa ja pyysi heitä kertomaan omat lomavinkkinsä.

Lomatunnelmaan voi päästä myös kotona, antaa vain mielikuvituksen viedä, vinkkaa eräs lukijoista.

”Aion järjestää yhtenä päivänä olohuoneeseen rantalomapäivän. Ollaan pyyhkeiden päällä kesäisissä asuissa sisällä, aurinkolasit nenällä. Kuunnellaan musiikkia, pelataan Unoa ja tehdään ravintolaruokaa. Jälkkäriksi tietenkin superjätski-annokset. Illalla uimaan puhallettavaan altaaseen kylpyhuoneessa.”

Eräs lukija kertoi, että heidän perheensä mielikuvitusmatkaa varten pakataan laukutkin.

”Suunnittelemme lasten kanssa kuvitteellisen matkan keksittyyn matkakohteeseen. Lapset keksivät itse maan ja kaupungin nimen, piirtävät kartan, askartelevat valuuttaa ja kirjoittavat matkaoppaan. Matkalaukutkin pakataan. Lähdemme matkalle suoraan kotoa, katsoen sohvalla Youtubesta videon lentokoneen noususta. Kierrämme matkatavaroiden kanssa takaovesta ulos ja etuovesta sisään ihmettelemään ’hotellia’ tässä eksoottisessa kohteessa. Lapset yökyläilevät toistensa huoneissa. Käymme ehkä jossain jännittävässä ravintolassa tai tilaamme kotiin paikallista noutoruokaa. Lapset odottavat matkaa liikuttavan innoissaan, ja viisivuotias on pakannut matkalaukut jo valmiiksi, vaikka vielä on yli viikko lähtöön.”

Monien vastauksissa painotettiin ulkoilua yhdessä koko perheen voimin.

Perheiden kerrotaan myös käyvän kävelemässä merellä ja tekevän metsäretkiä sekä talviurheilevan luistellen tai pulkkamäessä.

Lisäksi eräs lukijoista vinkkaa, että lunta voi myös maalata vesi- ja elintarvikeväreillä ja rakentaa yhdessä esimerkiksi lumilyhtyjä.

Ulkoilla voi yhdessä myös ilman hiihto- tai luisteluvälineitä.

”Geokätkeily on hauska, koko perheen harrastus. Tätä voi tehdä yksin, kaksin, kaverin, lasten, lastenlasten kanssa. Harrastus on ilmainen, mutta tahtoessaan voi hankkia myös maksullisen sovelluksen, jonka avulla maastokätköt etsitään. Ilmaisella sovelluksella pärjää kuitenkin erittäin hyvin. Meillä lapset on jo aikuisia, mutta lapsenlapsen ja hoitolasten kanssa tämä on ollut vuodesta toiseen aina yhtä hauskaa ja jännittävää.”

”Voi tehdä kierroksen ihastelemaan muraaleja, kauniita rakennuksia, veistoksia tai erikoisia luontokohteita. Monet yhdistykset ja museot ovat tehneet valmiita kävelyreittejä opastuksineen. Mukaan kuumaa mehua termarissa. Retkillä parasta on eväiden syöminen.”

Eräs lukija kertoo myös innostuneensa rakentamaan koko perheelle välineitä mäenlaskuun.

”Tein Youtube-videon pohjalta koko perheelle vanerista retrolumilautoja, joissa ei ole siteitä ja joita alle kouluikäiset lapsetkin voivat käyttää joko seisten tai istuen. Niillä on ollut kiva käydä laskemassa lähialueen mäkiä yhdessä. Lisäksi olemme käyneet katsomassa luolia Nuuksiossa, jossa on sen verran lunta että lumikengät tai sukset olisivat paikallisesti tarpeen.”

Jos säät ovat huonot, tekemistä riittää myös sisällä.

Monet lukijat kertoivat pelailevansa lomalla lautapelejä, katsovansa luontodokumentteja ja elokuvia, maalaavansa, leipovansa, lukevansa, runoilevansa ja saunovansa yhdessä. Aamulla voi nukkua pitkään ja lounasta syödä esimerkiksi piknikillä olohuoneen lattialla.

Eräs lukija vinkkaa tutustumaan eri sivustoihin, kuten Leikki leikkinä, joilla jaetaan paljon erilaisia ideoita lasten kanssa kotona puuhaamiseen.

Toisissa perheissä lomatunnelmaa luodaan kotiin tilaamalla ruokaa tai hankkimalla kaupasta tarvikkeet hotellimaiseen aamiaiseen.

”Aikuisillekin vaihtelua: suunnatkaa turvallisuus huomioiden illalla tai aamutuimaan kauppaan, jossa ette varmasti käy muutoin. Anna lapsen tai lasten valita jotain hedelmähyllyltä, leipähyllyltä, murohyllyltä, maitohyllyltä, mehuhyllyltä ja tietysti keksihyllyltä. Tulee jännittävä reissu ja erilainen loma-aamupala. Sopii tehdä myös videopuhelun kautta (jos haluaa varmistaa koronaturvallisuuden.)”