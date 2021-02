Valtaosa tartunnoista jäljitetään kotioloihin. Myös rakennustyömailla on ollut suuria tartuntaryppäitä.

Torstaina Suomen hallitus tiedotti, että pahentuneen koronatilanteen vuoksi Suomeen julistetaan poikkeusolot ja koko maassa alkaa 8. maaliskuuta kolmen viikon mittainen sulkutila, joka päättyy 22. maaliskuuta.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että Helsingissä ja Uudellamaalla tulee ottaa käyttöön etäopetus toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla. Lisäksi yli 12-vuotiaiden ryhmätoiminta kuten harrastukset keskeytetään, ja hallitus tuo ensi viikolla eduskuntaan esityksen ravintoloiden sulkemiseksi.

Taustalla on epidemiatilanteen nopea paheneminen, joka koettelee etenkin pääkaupunkiseutua.

Mistä koronatartunnat nyt tulevat? Onko koulujen koronatilanne pahentunut, ja moniko tartunnoista jäljitetään ravintoloihin ja harrastuksiin?

Helsingin epidemiologisen toiminnan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki kertoo, ettei koulujen tilanne ole Helsingissä tartuntojen suhteen pahentunut. Heinäsmäki toimii parhaillaan epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin sijaisena.

”Kouluissa on asetettu enemmän ihmisiä karanteeniin, koska on haluttu estää uuden brittiläisen virusvariantin leviämistä. Altistuneita on siis ollut enemmän, mutta varsinaisten tartuntojen osuus ei ole kasvanut. Näiden kahden asian ero on syytä ymmärtää”, Heinäsmäki sanoo.

Hän korostaa, että koulut ovat läpi koronaepidemian olleet hyvin marginaalinen tartuntojen lähde. Tuoreimman tilastoyhteenvedon mukaan kouluista ja opistoista on lähtöisin kolme prosenttia tartunnoista.

”On tutkittu, että noin yksi prosentti tartunnoista johtaa kouluissa jatkotartuntoihin. Koulut ovat pitäneet erinomaisesti huolta koronaturvatoimista. Epidemiologisesti ei voi sanoa, että koulut pitäisi laittaa kiinni. Etäopetus ei ole vähentänyt myöskään 15-19-vuotiaiden tartuntamääriä, joten etäopetuksen jatkamiselle ei siinäkään mielessä ole epidemiologista perustetta.”

Kolmen viikon etäopetukseen siirtymistä perustellaan sillä, että uusi virusmuunnos on aiempaa tartuttavampi.

Entä muut tartunnanlähteet?

Varmennetuista tartunnoista keskimäärin kaksi prosenttia on lähtöisin harrastuksista, kolme prosenttia päiväkodeista ja neljä prosenttia ravintoloista ja yökerhoista. Ravintoloiden kohdalla vaihtelu on tosin ollut suurta eri viikoilla, ja viime aikoina baareista on lähtenyt pitkiä tartuntaketjuja. Työpaikoilta on peräisin noin 11 prosenttia tartunnoista.

Suunnilleen samat lukemat antaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Sen sijaan samassa taloudessa asuvilta ihmisiltä on Heinäsmäen mukaan peräisin 38 prosenttia tartunnoista. Perheen sisäiset tartunnanlähteet selittävät alle 15-vuotiailla reilusti yli puolet tartunnoista ja alle 12-vuotiailla jopa 60 prosenttia.

Muilta sosiaalisilta kontakteilta on peräisin 26 prosenttia tartunnoista. Jälkimmäiseen sisältyvät vierailut esimerkiksi ystävillä ja sukulaisilla, mutta myös kohtaamiset tuntemattomien kanssa esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä ja kaupoissa. Tähän kategoriaan sisältyvät yleisesti valvomattomissa olosuhteissa tapahtuneet sosiaaliset kontaktit.

”Että ollaan oltu ihmisten joukossa”, Heinäsmäki sanoo.

Noin 20 prosenttia tartunnoista on sellaisia, joiden alkuperäistä lähdettä ei saada selville.

”Ihmiset liikkuvat paljon. Jos henkilö on ollut vaikka koulussa, ravintolassa ja kuntosalilla, niin on hyvin vaikeaa sanoa, mistä tartunta on lähtöisin.”

Tartuntojen jäljittäminen on ollut viime aikoina ongelmissa. Esimerkiksi Vantaan kaupunki tiedotti torstaina, että koronavirustartuntojen ja muuntovirusten määrän merkittävä lisääntyminen ja niistä johtuvat joukkoaltistumiset ovat aiheuttaneet tartunnanjäljitykseen ruuhkaa siitä huolimatta, että jäljitystä on vahvistettu jo useaan otteeseen ja henkilöstömäärää on merkittävästi lisätty.

Vantaalla valtaosa tartunnoista todetaan alle 50-vuotiailla. Joukkoaltistuksia todetaan erityisesti kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla. Tiedotteen mukaan Vantaan sairaalassa ja hoivakodeissa on suuresta tapausmäärästä huolimatta kohtuullisen rauhallinen tilanne.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan työpaikkojen osuus tartunnoista on viime aikoina ollut selvässä kasvussa.

”Niissä näkyvät työmaiden suuret tartuntaryppäät ja vierastyöläiset”, Lehtonen sanoo.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoi HS:lle keskiviikkona, että rakennusfirmoissa pitäisi tehdä joukkotestauksia. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat myös perustaneet työryhmän asian edistämiseksi ja tavanneet rakennusliikkeiden terveysturvallisuushenkilöstöä.

Ulkomailta tulleiden tartuntojen osuus on viime aikoina ollut vain muutaman prosentin luokkaa, kun esimerkiksi elo-syyskuussa luku oli Lehtosen mukaan noin 10–20 prosenttia. Koronaepidemian alkuvaiheessa viime vuoden helmi-maaliskuussa käytännössä kaikki tartunnat tulivat ulkomailta.

”Rajakontrollin pettäminen kolme kertaa on tosiasia. Vuoden 2020 keväällä tartunnat tulivat Itävallasta, mutta heinäkuuhun mennessä tauti oli käytännössä tukahdutettu Suomesta. Sitten avattiin rajat.”

Toisen kerran rajakontrolli petti elo-syyskuussa, ja silloin syynä olivat Lehtosen mukaan Skopjen lennot. Balkanin alueen koronatilanne oli synkkä ja koronatestit lentokentällä vapaaehtoisia.

”Kolmannen kerran rajat pettivät ennen joulua, jolloin koronaviruksen brittivariantti pääsi Suomeen. Tässä tapauksessa ulkomailta tulleiden tartuntojen määrä ei ole ollut prosentuaalisesti suuri, mutta niissä kylvettiin siemen nykyiseen tilanteeseen.”

Vantaa tiedotti torstaina, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla koronatartuntoja ilmenee tällä hetkellä ”varsin vähän”, 0–10 tapausta päivässä.