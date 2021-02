Tartuntatautilain pykälä 58 g on niin sanottu sulkutaso, joka tarjoaa kolmiportaisen lain järeimmät toimet asiakastilojen toiminnan rajoittamiseen. Myös kauppakeskusten oleskelutilat menevät kiinni pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Pääkaupunkiseudulla tulevat ensi maanantaina voimaan järeimmät mahdolliset sulkutoimet, jotka uusi tartuntatautilaki sallii.

Tämä tarkoittaa uusina keinoina esimerkiksi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvien tilojen kuten yksityisten yritysten pyörittämien kuntosalien sulkemista kahdeksi viikoksi. Lisäksi päätettiin, että toisen asteen opiskelijat ovat etäopetuksessa 1.–27. maaliskuuta alkaen.

Rajoituksista linjasi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä torstaina aamupäivällä. Varsinaisen päätöksen tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi), jolta ryhmä pyysi nyt tartuntatautilain järeimmän portaan eli pykälän 58 g ”välitöntä toimeenpanoa”.

Avi tekee tarkemmat rajaukset päätökseen.

Aiemmin torstaina hallitus kertoi, että Suomeen julistetaan poikkeusolot ja koko maassa alkaa 8. maaliskuuta kolmen viikon mittainen sulkutila, joka päättyy 28. maaliskuuta.

Näin pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi sulkutilasta torstaina:

Tartuntatautilain nojalla suljetaan nyt liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä tiloja, joihin kuuluvat esimerkiksi kuntosalit.

Säppiin menevät joukkueurheilun, ryhmäliikunnan ja kontaktilajien tilat sekä kuntosalit. Kiinni menevät myös yleiset saunat ja uimahallit sekä maauimalat, kylpylöiden allastilat ja pukuhuonetilat.

Myös tanssipaikat ja kuorolauluun liittyvät tilat suljetaan. Sama pätee harrastajateattereihin, huvipuistoihin, eläintarhojen sisätiloihin, sisäleikkipuistoihin ja -leikkipaikkoihin. Myös kauppakeskusten oleskelutilat menevät kiinni pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Uskonnollisia yhteisöjä kolmosporras ei koske, eli niitä ei tartuntatautilain mukaan voida sulkea.

Sulun voi toteuttaa kahdeksi viikoksi kerrallaan, joten toimet ovat voimassa 1.–14. maaliskuuta. Sulkutoimet eivät koske alle 12-vuotiaiden harrastuksia.

Laki mahdollistaa yksityisten tilojen sulkemisen, mutta vain yli kymmenen hengen tiloissa. Sitä pienempien henkilömäärien yksityisiin asiakastiloihin laki ei yllä eli niitä ei voida nyt sulkea. Kaikki julkiset tilat sen sijaan aiotaan sulkea koosta riippumatta.

”Suositus kuitenkin on, että myös alle 10 hengen tilojen kohdalla yksityiset toimijat tekisivät samalla kuin julkisella puolella eli sulkisivat tilat kahden viikon ajaksi. Tätä ei kuitenkaan voida oikeudellisista syistä vaatia”, koronakoordinaatioryhmään kuuluva Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) sanoo.

Hän myöntää, että alle 10 hengen yksityisiin tiloihin liittyvä linjaus voi aiheuttaa epäselviä tilanteita. Linjaus ei kuitenkaan ole koronakoordinaatioryhmän tekemä, vaan se tulee suoraan tartuntatautilaista.

Vapaavuori toteaa, että koronakoordinaatioryhmä olisi päättänyt tartuntalain pykälän 58g käyttöönotosta myös ilman hallituksen tuoretta linjausta.

”Ainut ero on, että mikäli hallituksen linjausta ei olisi tullut, olisimme päättäneet pitää alle 20-vuotiaiden harrastustilat auki. Nyt linjauksen mukaisesti alensimme tätä koskemaan vain alle 12-vuotiaiden harrastustiloja.”

Kriteerinä näille järeämmille toimille on, että aiemmat toimet eivät ole olleet riittäviä taudin leviämisen estämiseksi. Lisäksi ilmaantuvuuden pitää olla vähintään 50 sataatuhatta asukasta kohden 14 vuorokauden aikana, tartuntojen jäljittämisen on pitänyt hankaloitua ja sairaanhoidossa on oltava merkittävä kuormittumisen uhka.

Näistä rajoituksista on päätetty aiemmin:

Tosiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus järjestää tilat niin, että ihmisten on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Tämän voi toteuttaa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla tavalla. Päätös koskee niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja pois lukien ravintolat.

Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, koko asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus on voimassa 25.2.–14.3.

Yleisötilaisuudet

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Alle 6 hengen välttämättömät tilaisuudet kuten lakisääteiset yhtiökokoukset voidaan pitää niin, että turvallisuus niissä varmistetaan.

Rajoitukset ovat voimassa 22.2.–14.3.

Yksityistilaisuudet

Koordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi lainkaan. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 31.3. saakka.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät maaliskuussa edelleen suljettuina. Tämä koskee esimerkiksi kaupunkien kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 31.3. saakka.

Harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Rajoitus on voimassa 31.3. saakka.

Toisen asteen opetus

Toisen asteen koulutus (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) jatkavat etäopetuksessa. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Etäopetus jatkuu 7.3. saakka.

Etätyö

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Jos etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan ohjeistavan kasvomaskin käytöstä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälit voidaankin pitää. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Suositus on voimassa 31.3. saakka.