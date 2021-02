Rajoitukset tulevat todennäköisesti voimaan ensi viikolla, mutta eivät vielä maanantaina.

Vaikka joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat romahtaneet koronaepidemian aikana, lähijunissa ja metroliikenteessä on ajoittaisia ruuhkia.­

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjaukset koronatoimien tiukentumisesta voivat tarkoittaa myös matkustajamäärien puolittamista joukkoliikenteessä.

Tartuntatautilain pykälän 58g joukkoliikennettä koskevista rajoituksista viranomaispäätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Liikenne- viestintäviraston ylijohtaja Jarkko Saarimäki odottaa parhaillaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmoitusta tartuntatilanteesta. Edellytyksenä uusille rajoituksille on, että taudin ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohden. Husin alueella ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 212 tapausta sataatuhatta asukasta kohti.

Toinen edellytys on, että sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

Vaikka sairaanhoitopiirin ilmoitus näiden edellytysten täyttymisestä tulisi torstaina tai perjantaina, matkustajamäärien puolittamista ei saada käytäntöön vielä ensi maanantaina.

”Kyllä tässä vielä muutama päivä menee, että saamme päätökset valmiiksi”, Saarimäki sanoo.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen toimijoille on annettu ohjeita käytännön järjestelyistä jo viime tiistaista alkaen.

Aiemmin tällä viikolla pääkaupunkiseudulla tehtiin päätöksiä siitä, että niissä julkisissa tiloissa, joissa on ihmisiä enemmän kuin kymmenen, etäisyys ihmisten välillä on oltava vähintään kaksi metriä.

Nämä väljyysohjeet sekä ohjeet tehostetusta siivouksesta ja käsidesien tarjonnasta ulottuvat myös matkustajien odotustiloihin ja metroasemien sisätiloihin.

Kulkuvälineiden matkustajamäärien puolittaminen ruuhkatilanteissa on hankalaa.

”Asemille voidaan tuoda ihmisiä, jotka valvovat, ettei vaunuihin tule liikaa väkeä. Opastukset ja ohjeet on oltava näkyvillä, ja on toivottava, että ihmiset noudattavat niitä”, Saarimäki sanoo.

Ruuhkatilanteissa esimerkiksi metrovaunun tai junanvaunun täyttymistä voi olla vaikea valvoa. Bussi- ja raitioliikenteessä valvonta jää kuljettajien vastuulle.