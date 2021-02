HS soitti pääkaupunkiseudun ravintolayrittäjille ja kysyi, mitä reaktioita uudet toimenpiteet heissä herättävät.

Hallitus tiedotti torstaina järeistä sulkutoimista ravintola-alalle. Hallituksen esityksen mukaisesti ravintolat aiotaan sulkea poikkeusolojen lainsäädännöllä kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Sulku toteutetaan samaan tapaan kuin viime keväänä, eli ruuan ulosmyynti on edelleen mahdollista.

Monelle ravintola-alan toimijalle torstaina kerrotut sulkutoimet aiheuttavat entistä enemmän huolta jo vuoden ajan kestäneessä vaikeassa tilanteessa.

Matkailu- ja ravintolapalvelualojen etujärjestön Mara pitää hallituksen kolmen viikon sulkupäätöstä uutena ”kylmänä suihkuna” alalle.

Myös alan yrittäjät reagoivat uusiin tietoihin pahenevasta koronavirustilanteesta.

Muun muassa ravintolatoimija Restel tiedotti sulkevansa kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen baarinsa huomisesta perjantaista alkaen. Restel pyörittää Hemingway’s ja Wanha Mestari -ketjuja.

Pörssiyhtiö Noho Partners aloitti yt-neuvottelut hallituksen sulkupäätöksen vuoksi.

Lue lisää: Hallitus aikoo taas sulkea ravintolat poikkeusolojen lainsäädännöllä – Noho Partners aloittaa yt-neuvottelut, Restel sulkee baarejaan jo perjantaina

Ravintolayhtiö Onniravintoloiden toimitusjohtaja Gianjot ”Dollar” Singh otti tämän päivän uutiset vastaan ristiriitaisin tuntein.

”Taas jätettiin ravintoloitsijat ongelmiin. On tunne, että lyötyä lyödään lisää”, Singh sanoo.

Onniravintolat omistaa yhteensä kymmenen ravintolaa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Konserniin kuuluvat esimerkiksi ravintolat Viisi penniä Helsingin Töölössä ja Red Onion Vantaan Myyrmäessä.

Singh penää valtiolta konkreettisia toimia ravintolayrittäjien tukemiseksi. Kassat ovat olleet jo valmiiksi tiukoilla, ja uusi kolmen viikon sulku pahentaa tilannetta entisestään.

Huoli työntekijöistä on kova. Lomautuksilta ei voi tänäkään keväänä välttyä.

”Vuokranantajat pyytävät samaan aikaan täyttä vuokraa, ja ravintoloita laitetaan kiinni. Millä ravintoloitsijoiden edellytetään elättävän itseään ja perheitään?” Singh kysyy.

Yhtiö työllistää noin sata henkeä. Viime keväänä yhtiö testasi ruuan ulosmyyntiä, mutta myynti oli niin marginaalista, ettei se riittänyt kattamaan kuluja.

Sörnäisten Kurvissa The Bull and the Firm -nimistä ravintola-cocktail-baaria pitävä keittiömestari Timo Aalto kertoo osanneensa odottaa torstain uutisia.

”Näitä päätöksiä tehdään, jotta tulevaisuus olisi parempi. Ei se murehtimalla parane.”

Viime kevät oli hankala paikka tällekin yritykselle, vaikka se säästyikin isoimmalta iskulta. Aallon mukaan syynä tälle oli, että kivijalassa toimiva pienikokoinen fine dining -tyylinen ravintola ei ole riippuvainen yritysasiakkaista.

Ravintola aloitti viime keväänä illalliskassien ja brunssikassien ulosmyynnin. Aallon mukaan kysyntää sellaisille on, ja luultavasti samaa palvelua jatketaan myös maaliskuussa.

Aalto omistaa ravintolan yhdessä neljän muun osakkaan kanssa. Heistä kolme työskentelee ravintolassa kuukausipalkalla. Heidän lisäkseen listoilla on viisi tuntityöläistä.

Espoossa toimivien Maukas-lounasravintoloiden ravintoloitsija Miia Raukko on omassa ravintolassaan nähnyt, miten poikkeusvuosi ja etätyöt sulattivat puolet asiakasmääristä yhdessä hetkessä.

”Lounaan avulla ollaan pyöritty. Isommassa ravintolassa asiakkaiden määrä tipahti 50 prosenttia. Kyllähän se aika iso romahdus on”, Raukko sanoo.

Perinteisellä buffet-lounaalla on kuitenkin ollut kysyntää läpi koronavirusajankin, hän kertoo. Tärkeintä on, että ovet pidetään auki, jotta asiakkaat eivät kaikkoa.

Maaliskuun sulku on jälleen uusi tilanne.

”Kauhea sääli meidän toimintamme kannalta. Se tarkoittaa lomautuksia osalle porukasta, mikä on aina todella surullista”, Raukko sanoo.

Yrityksessä ei ole säästytty myöskään irtisanomisilta. Tällä hetkellä ravintoloissa työskentelee kahdeksan henkilöä.

”Olisin toivonut, ettei siihen olisi tarvinnut mennä. Mutta eihän tämä tilanne normalisoidu vielä pitkään aikaan.”

Ravintoloitsija haluaa kuitenkin pitää toivoa yllä ja korostaa myös positiivia asioita. Yhdessä miehensä kanssa yrittäjänä toimiva Raukko kertoo heidän avanneen elokuussa uuden ravintolan. Vaikka pandemia on vaikuttanut yrityksen tulokseen negatiivisesti, ovat omistajat kuitenkin onnistuneet pysyttelemään pinnan yläpuolella.

”Ei tässä olla tuhkaa heittämässä päällemme.”

Oikaisu 25.2.2021 klo 18.00. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että Timo Aalto omistaa The Bull and The Firm -ravintolan yhdessä kahden muun kanssa. Osakkaita on yhteensä viisi.