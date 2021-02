Nyt voimaan tulevasta lakipykälästä on puhuttu ”kategorisena sulkutasona”. Laki ei kuitenkaan ulotu vähemmän kuin kymmenen hengen yksityisiin harrastustiloihin.

Yksityiset harrastustoimijat ovat hämillään uusista koronarajoitustoimista pääkaupunkiseudulla. Yksi heistä on tanssikoulu Footlightin rehtori Taina Schorin-Keltto.

Footlight on pääkaupunkiseudun suurimpia tanssikouluja. Tällä hetkellä koulun lähiopetuksessa on 900 oppilasta.

Schorin-Keltto ei peittele ärtymystään liki vuoden kestäneeseen epätietoisuuden ja vaihtelevien rajoitusten tilaan. Hänen mukaansa koulussa on ollut yksi altistumistilanne, mutta yhtäkään varsinaista tartuntaa ei ole kouluun jäljitetty.

”Jos viime tammikuussa olisi kerrottu, että jotain tällaista on edessä, olisin sanonut, että ennemmin lehmät lentää.”

Torstaina uutisoitiin uusista tiukemmista rajoituksista harrastustoimijoille ja kuntosaleille. Pääkaupunkiseudulla tulevat ensi maanantaina voimaan järeimmät rajoitukset, jotka uusi tartuntatautilaki mahdollistaa asiakastiloihin.

Käytännössä se merkitsee tiettyjen liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvien tilojen kuten yritysten pyörittämien kuntosalien sulkemista kahdeksi viikoksi. Kuntosalien lisäksi joukkueurheilun, ryhmäliikunnan ja kontaktilajien tilat. Kiinni menevät myös uimahallit sekä maauimalat, kylpylöiden allastilat ja pukuhuonetilat. Myös tanssipaikat, harrastajateatterit ja ja kuorolauluun liittyvät tilat suljetaan.

Rajoitukset ovat voimassa kahden viikon ajan eli 14. maaliskuuta asti. Poikkeuksena ovat alle 12-vuotiaiden lasten harrastustilat.

Rajoituksista linjasi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiedottaa asiasta tarkemmin perjantaina kello 15. HS näyttää tiedotustilaisuuden suorana.

Nyt voimaan tulevasta lakipykälästä 58 g on puhuttu ”kategorisena sulkutasona”. Laki ei kuitenkaan ulotu vähemmän kuin kymmenen hengen yksityisiin harrastustiloihin. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvioi HS:lle torstaina, että linjaus tulee luultavasti aiheuttamaan hämmennystä.

Tanssikoulu Footlightin rehtori kertoo olevansa pyörällä päästään. Footlight toimii jo nyt niin, että yhdessä tanssisalissa on enimmillään kymmenen ihmistä.

”Jos siis linjataan, että alle kymmenen hengen tilat saavat olla auki, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi tanssikoulussa, jossa on neljä erillistä tanssisalia mutta yhteinen vessa? Tai tilanteessa, jossa joihinkin tanssisaleihin on oma sisäänkäynti, eli sinne voi mennä 10 henkeä ilman kontaktia muihin”, Schorin-Keltto ihmettelee.

Kuntosaliketju Elixian Suomen maajohtaja Jussi Raita kertoo myös olevansa äärimmäisen pettynyt.

”En ole koskaan nähnyt tällaista viestinnällistä sekoilua. Tämä on aivan järkyttävän huono suoritus viranomaisilta”, hän sanoo.

Millä kriteereillä toimijat saavat pitää ovensa auki?

Etelä-Suomen avin terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen kertoo, että avi on yrittänyt saada sosiaali- ja terveysministeriötä selventämään tartuntatautilain sisältöä. He ovat kuitenkin Floréenin mukaan olleet kiireisiä.

HS:n soittaessa ja kysyessä asiasta Floréen tarkistaa avin kannan viraston juristeilta.

”Todella hyvä, että media soittelee ja haluaa selvittää asiaa. Meidän tulkintamme tilanteesta on se, että jos liiketoiminta on muokattavissa sellaiseen muotoon, että samassa tilassa on tosiasiallisesti samaan aikaan vain 10 henkilöä, se voidaan pitää auki.”

Tämän tulkinnan mukaan tilat siis voidaan pitää auki, jos erillisissä saleissa on enintään kymmenen ihmistä.

”Mutta yhteisissä oleskelutiloissa ei saa koskaan olla yli 10 henkeä, eikä tanssisaliin saa tulla siivoojaa tai vahtimestaria tai ketään muutakaan niin, että henkilömäärä ylittäisi kymmenen”, Floréen tarkentaa.

Samoin esimerkiksi kampaamot, joissa on kymmenen asiakaspaikkaa, saavat pitää tilansa auki, jos paikoista vähennetään puolet. Kampaajat ja asiakkaat mukaan lukien viiden asiakkaan kampaamotilassa olisi tällöin tosiasiallisesti 10 henkilöä.

”Tietysti, jos ministeriö haluaa tähän tiukemmat linjaukset, niin sitten pitää muuttaa. Mutta näin me asiaa tulkitsemme. Kyse on siitä, että yritykset muuttavat toimintaansa mahdollisimman turvalliseksi, ja varmasti innovatiiviset yritykset tähän pystyvät ja voivat muokata toimintaansa lähelle normaalia.”

Kun Footlightin rehtori Schorin-Keltolle kertoo avin tulkinnasta, vastaus tulee nopeasti.

”Sitten me ilman muuta jatkamme toimintaamme. Tässä on kyse myös 42 opettajan työpaikasta. Totta kai toivomme, että oppilaat luottavat meihin ja uskaltavat tulla.”

Schorin-Keltto korostaa, että tanssin opettaminen etänä esimerkiksi kokoussovellus Zoomin kautta on erittäin hankalaa ja lisäksi eriarvoistavaa.

”Meidän pienin tanssisalimme on 140 neliötä. Harvalta löytyy kotoa kunnollista tilaa tanssia. Miten tehdä piruetteja lattian poikki pienessä huoneessa, ja miten opettaja voi seurata oppilaiden tekemistä paikallaan olevalta ruudulta?”

”Joillekin oppilaille isä on rakentanut autotalliin tanssisaliin, mutta kuinka monelle tämä on mahdollista? Ja miten opettaja opettaa 24 neliön yksiössä liikkuvaa koreografiaa?”

Viime kevään kuukausia kestänyt etäopetus näkyi Schorin-Kelton mukaan ”absoluuttisen selvästi” harrastajien voimassa, nopeudessa ja elastisuudessa.

Hänen mukaansa kaikki vanhemmat eivät arvosta Zoom-opetusta. Moni on pyytänyt alennusta tai lopettanut koko harrastuksen.

”Me annamme lainsäädännössä määriteltyä taiteen perusopetusta. Tämä on valtion määrittelemä velvoite, jota kunnat toteuttavat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa alan toimijoista toimii hyvin vahvasti valtion rahallisen tuen pohjalta. Helsingissä tätä tukea saa kuitenkin vain balettioppilaitos, me emme saa penniäkään.”

Toiminnan taloudellinen pohja on Schorin-Kelton mukaan romahtanut, kun normaalin 10 kalenterikuukauden sijaan opetusta on voitu antaa vain viitenä. Samalla oppilasmäärä on pudonnut puoleen. Tämä vaarantaa koko toiminnan jatkumon.

Monelle koulun oppilaalle tanssi ei ole vain harrastus, vaan tulevaisuuden haave.

”Normaalisti meiltä valmistuu vuosittain noin 150 oppilasta, jotka ovat suorittaneet taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän. Se tarkoittaa, että he voivat hakea opiskelemaan tanssilinjoille esimerkiksi Teatterikorkeakouluun, Sibelius-akatemiaan tai ulkomaille. Viime vuonna valmistuneita ei ollut yhtään, ja tänä vuonna heitä on kolme.”

Schorin-Keltto saakin paljon yhteydenottoja vanhemmilta, jotka toivovat, että heidän lastensa harrastusta voidaan jatkaa.

Elixian Jussi Raita sanoo HS:lle, että haluaa odottaa avin virallista tiedotusta ennen kuin kommentoi, miten kuntokeskuksissa tulevina viikkoina toimitaan. Hän huomauttaa, että Helsingissä oli helmikuun puolivälissä todennettu 84 tartuntaa kuntosaleille koko epidemian aikana.

”Jotta tämä luku saa perspektiiviä, niin esimerkiksi Elixialla on ollut Helsingissä 1,25 miljoonaa kuntosalikäyntiä epidemian aikana 13 keskuksessa. Myöskään kansainväliset tutkimukset eivät tue sitä, että kuntosalit olisivat merkittävä tartunnanlähde.”