Yläkoulut siirtyvät 8. maaliskuuta kolmeksi viikoksi etäopetukseen Uudellamaalla.

Yläkoulujen opetus toteutetaan ensi viikolla Helsingissä lähiopetuksena.

”Yläaste palaa lähiopetukseen viikoksi hiihtoloman jälkeen. Mitään hybridimallia ei ole tulossa”, sanoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Sen jälkeen alkaa kolmen viikon etäopetusputki, josta hallitus päätti torstaina. Peruskoulun yläluokat ja toinen aste siirtyvät kokonaan etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta alueilla, joissa epidemia on kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. Koko Uusimaa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan leviämisvaiheessa.

Hiihtolomiltaan palaavat koululaiset saavat siis vielä hetken olla lähiopetuksessa.

”Tietenkin toivomme, etteivät tartunnat ryöpsähdä tämän viikon aikana, mutta toisaalta kouluissa on todettu melko vähän koronavirustartuntoja”, sanoo Pohjolainen.

Perjantaina Helsingin kaupunki tiedotti, että Suutarinkylän yläkoulussa Suutarilassa on todettu noin 20 koronavirustartuntaa. Sen seurauksena noin 330 oppilasta siirtyy etäopetukseen seuraavan viikon ajaksi.

Helsinki päivittää peruskoulujen altistumiset ja tartunnat sivuilleen kerran viikossa. Viikon seitsemän ja kahdeksan ajalta tietoja ei ole vielä julkistettu, 8.–14. helmikuuta helsinkiläisissä peruskouluissa oli noin 800 koronavirukselle altistunutta. Tartuntoja oli todettu 43.

Pohjolainen muistuttaa, että helpommin tarttuvan virusmuunnoksen takia ihmisiä määritellään herkemmin altistuneiksi.

Helsingin epidemiologisen toiminnan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki kertoi torstaina HS:lle, ettei koulujen tartuntatilanne ole Helsingissä pahentunut. Noin yksi prosentti tartunnoista johtaa kouluissa jatkotartuntoihin.

”Kouluissa on asetettu enemmän ihmisiä karanteeniin, koska on haluttu estää uuden brittiläisen virusvariantin leviämistä. Altistuneita on siis ollut enemmän, mutta varsinaisten tartuntojen osuus ei ole kasvanut. Näiden kahden asian ero on syytä ymmärtää”, Heinäsmäki sanoi.

Myöskään positiivisten tartuntojen osuus 7-15-vuotiaille tehdyistä testeistä ei ole merkittävästi kasvanut sitten tammikuun.

Heinäsmäen mukaan koulut ovat pitäneet hyvin huolta koronaturvatoimista.

”Epidemiologisesti ei voi sanoa, että koulut pitäisi laittaa kiinni. Etäopetus ei ole vähentänyt myöskään 15–19-vuotiaiden tartuntamääriä, joten etäopetuksen jatkamiselle ei siinäkään mielessä ole epidemiologista perustetta”, hän sanoi.

Toisen asteen opiskelijat sen sijaan eivät ensi viikolla palaa lähiopetukseen, koska pääkaupunkiseudun aiemmin tekemä päätös peruttiin epidemiatilanteen vuoksi. Lukiolaiset ja ammattiin opiskelijat jatkavat etäopetuksessa maaliskuun loppuun.