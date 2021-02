Tartunnanjäljitys on Vantaalla ”äärettömän kriittisessä” tilanteessa: Tieto altistumisesta voi tulla jopa viikon viiveellä

Myös Helsingissä jäljittäminen on ruuhkautunut. Espoo sen sijaan on saanut pidettyä tilanteen hallinnassa.

Koronatartuntojen jäljittäjät ottivat lokakuussa Helsingissä yhteyttä sairastuneiden kanssa tekemisissä olleisiin ihmisiin. Nyt tartuntojen jäljitys on kriisiytynyt Vantaalla.­

Vantaa on joutunut koko Suomessa vaikeimpaan kamppailuun koronaviruksen leviämistä vastaan. Olennaisin tekijä on se, että tartuntaketjujen jäljitys on kriisiytynyt.

Kymmenisen päivää sitten jäljitys alkoi Vantaalla laahata yhä yltyvän tautitilanteen jäljessä. Koronaviruksen pahiten riivaamalla pääkaupunkiseudulla juuri Vantaalla on nyt eniten uusia koronatartuntoja asukasmäärään nähden.

Jäljittäminen on tärkeimpiä keinoja epidemian hillitsemisessä. Se on myös hallituksen niin sanotun hybridistrategian olennainen osa. Siksi Vantaan tilanne toimii varoittavana esimerkkinä siitä, että jäljittämisen sakkautuminen johtaa kierteeseen ja samalla mahdollisesti tautitilanteen äkilliseen heikkenemiseen.

”Tilanne on äärettömän kriittinen. Jollei sairastuneita tavoiteta nopeasti, seurauksena voi olla paha tauti”, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Hän vastaa Vantaalla sosiaali- ja terveystoimesta.

Tuoreet ilmaantuvuusluvut näyttävät, miksi Aronkytö kuvaa tilannetta vakavaksi. Vantaa erottuu selvästi naapurikaupungeistaan. Uusia tartuntoja on ollut kahden viime viikon aikana 350,5 sataatuhatta asukasta kohti. Helsingissä luku on 310,5 ja Espoossa huomattavan pieni 165,3.

Sitä edeltävien kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku oli Vantaalla 272,9, Helsingissä 210,3 ja Espoossa 155,7.

Jäljityksessä on Vantaalla jopa viikon viive. Keskimäärin viive on Aronkydön mukaan nyt 3–7 päivää. Tavoite olisi 1–2 päivää.

”Meillä on hyvin heikko kontaktinotto”, Aronkytö sanoo.

Vantaa ei kamppaile yksin jäljityksen kanssa. Helsingissäkin on ruuhkaa jäljityksessä ja yhteydenotoissa karanteeniin asetettaviin.

Yhteydenotot altistuneisiin kestävät Helsingissä ”pahimmillaan useita päiviä”. Arvio on tartuntatautilääkäri Terhi Heinäsmäen, joka sijaistaa epidemiologisen toiminnan ylilääkäriä.

”Tarkoitus on saada soitto ensisijaisille altistuneille kahden vuorokauden sisään.”

Ensisijaiset altistuneet tarkoittavat esimerkiksi viruksen ärhäkälle brittimuunnokselle altistuneita.

Tartunnan saaneille sitä vastoin pystytään Heinäsmäen mukaan Helsingissä pääosin soittamaan ajoissa eli vuorokaudessa testituloksen valmistumisesta. Myös Vantaalla ja Espoossa viesti tartunnasta saadaan lähtemään noin vuorokaudessa.

Mitä Espoossa on sitten tehty oikein? Siellä jäljittäjät tavoittavat altistuneet 24–36 tunnissa.

Perusturvajohtaja Sanna Svahn nimeää kaksi asiaa. Ensinnäkin hän sanoo Espoon hajauttaneen riskiä ostamalla sekä jäljitykseen että koronaneuvontaan lisävoimaa yrityksiltä. Espoo on käyttänyt vuokratyötä välittäviä Luonaa ja Seurea.

”Olemme onnistuneet ennakoimaan resurssien tarvetta”, Svahn sanoo.

Toinen asia on Svahnin mukaan espoolaiset itse. ”Espoolaiset noudattavat ohjeita todella hyvin.”

Jäljittämisen kriisiin on johtanut uuden virusmuunnoksen yleistyminen. Pääkaupunkiseudulla jo noin kolme neljästä tartunnasta aiheutuu brittimuunnoksesta. Aiempaa tartuttavamman tautimuodon takia entistä suurempi määrä sairastuneen kanssa tekemisissä olleista on asetettava karanteeniin.

”Yritimme aluksi estää laajoilla karanteeneilla varianttia leviämästä, ja kun paljon ihmisiä on saatava karanteeniin, tilanne ruuhkauttaa jäljittämistä liikaa”, Heinäsmäki sanoo.

Kuukausi sitten tautitilanne alkoi Vantaalla selvästi heiketä. Silloin jäljittäjiä ruvettiin siirtämään muista töistä ja myös uusia jäljittäjiä alettiin rekrytoida.

Täysipäiväisiä jäljittäjiä on Vantaalla 40–60, ja lisäksi osa tekee työtä ylitöinä tai osa-aikaisesti. Nyt Vantaa on kasvattamassa täysipäiväisten määrän 100:aan, ja lisäksi tulevat osa-aikaiset jäljittäjät. Helsingissä jäljittäjien määrää ollaan kasvattamassa yli 300:aan.

Kymmenen päivää sitten Vantaalla täyttyi ”repuksi” kutsuttu jäljittämisen kantokyky. Uusien jäljittäjien kouluttaminen viivästyttää heidän ryhtymistään toimeen.

”Ajattelimme aluksi kuukausi sitten, ettei tilanne eskaloidu, mutta sitten se lähti pahenemaan”, Aronkytö sanoo.

Hänen mukaansa tilanteen vakavuus juontuu suuresta vieraskielisten asukkaiden määrästä. Vantaan väestö on Suomen kaupungeista ulkomaalaisvaltaisinta. Koronatietoutta on suunnattu vieraskielisille, mutta Aronkydön mukaan heidän osuutensa korostuu silti.

Isoja tartuntaryppäitä on todettu etenkin rakennustyömailla.

”Kun saimme lentoaseman tilkittyä, virusta on tullut muilta rajoilta. Vantaalla asuu paljon ulkomailta tulleita viron- ja venäjänkielisiä työntekijöitä”, Aronkytö sanoo.

Joukkoaltistuksia on hänen mukaansa ollut erityisesti myös kouluissa ja päiväkodeissa, joissa on keskimääräistä enemmän vieraskielisiä vantaalaisia.

”Lisäksi meillä on paljon nuorta, aktiivi-ikäistä väestöä, joka liikkuu paljon.”

Epidemian katkaisemiseksi olisi olennaista saada tartunnanjäljitys toimimaan kunnolla. Maaliskuun 8. päivänä alkavat yhteiskunnan sulkutoimet ovat Aronkydöstä nyt tervetulleet. Silloin joukkoaltistumisten voi odottaa vähenevän ja jäljityksen ruuhkaa pystyy kuromaan umpeen.

Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä jäljittäjien ryhmää. Jäljittäjiä voisi siirtää toiseen kuntaan, kun tilanne ruuhkautuu ja toisaalla on parempi tilanne.

Helsingissä taas on jo runsaan viikon ollut käytössä tekstiviesti ja suojattu sähköpostiviesti karanteeniin asetettavien tavoittamisessa. Tähän asti on katsottu, että koska karanteeni rajoittaa ihmisen vapautta, kaikkien altistuneiden kanssa on keskusteltava henkilökohtaisesti. Nyt viestiin vastaaminen riittää tapauksissa, joissa ihminen ymmärtää karanteenin vaatimukset ilman aikaavievää soittoakin.