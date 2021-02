Piha kertoo epäilevänsä, pystyisikö edustamaan kokoomuksen ”arvojen kirjoa”.

Kokoomuksen ehdokas Helsingin pormestariksi Kirsi Piha kertoo luopuvansa pormestariehdokkuudesta. Hän kertoo asiasta lauantaina julkistamassaan blogikirjoituksessa.

”Tänään ilmoitan, että en ole enää käytettävissä tehtävään”, hän kirjoittaa.

”Kokoomuksen perusarvo on luoda hyvinvoiva ja toimelias yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus yrittää, tehdä työtä ja elää hyvää elämää. Kaikilla. Se ei perustu ennakkoluuloiseen ja eri ryhmiä syrjivään ajatteluun. Ihmisarvolla ei politikoida”, Piha toteaa kirjoituksessaan.

Kirjoituksessaan Piha antaa ymmärtää, että hänellä voisi ”nykytilanteessa” olla pormestarina vaikeuksia edustaa kaikkien kokoomuslaisten arvoja.

”Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo Twitterissä olevansa pettynyt Pihan vetäytymisestä.

”Kokoomuksen Helsingin piiri etsii uuden pormestariehdokkaan pikimmiten”, hän kertoo twiitissään.

Helsingin kokoomuksen ylimääräinen piirikokous valitsi Pihan pormestariehdokkaaksi 15. helmikuuta.

”Olemme äärettömän iloisia saadessamme pormestariehdokkaaksemme Kirsin”, kommentoi tuolloin Helsingin kokoomuksen piirihallituksen puheenjohtaja Maarit Vierunen.

Ennen Kirsi Pihan valintaa ehdokkaaksi myös kansanedustaja Wille Rydman kertoi olevansa kiinnostunut ryhtymään Helsingin kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

Kirsi Piha työskentelee perustamassaan Ellun Kanat -viestintätöimistossa.

Hän oli pitkään poissa politiikasta toimittuaan vuosina 1994–1996 ja 1999–2003 kansanedustajana, vuosina 1996–1999 europarlamentaarikkona ja vuosina 1992–1996 sekä 2004–2009 Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Pormestariehdokkuus merkitsi Pihalle paluuta politiikkaan pitkän tauon jälkeen.

Lauantaina lisäksi kokoomuksen kuntavaaliehdokas Hanna Gullichsen ilmoitti luopuvansa kuntavaaliehdokkuudesta. Myös hän viittaa arvoihin kirjoituksessa, jonka hän julkaisi Instagramissa.