Helsingin, Espoon ja Vantaan käytännöt eroavat siinä, kenelle koronavirusrokotetta tarjotaan.

Pääkaupunkiseudun kuntien vaihtelevat käytännöt rokotusjärjestyksessä hämmentävät.

HS kertoi virheellisesti torstaina verkossa ja perjantaina printissä, että samassa taloudessa 75–79-vuotiaiden kanssa asuvat yli 65-vuotiaat ihmiset voivat myös varata ajan koronavirusrokotukseen pääkaupunkiseudulla. Näin on kuitenkin vain Espoossa ja Vantaalla, ei Helsingissä.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että kuntien käytännöissä on eroja. Helsinki noudattaa Lukkarisen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alkuperäisiä ohjeita.

”THL on sittemmin tähdentänyt alkuperäisiä ohjeitaan niin, että jos on käytännön järjestelyiden puitteissa mahdollista, rokotuksiin voidaan kutsua myös muita iäkkäitä samassa taloudessa asuvia ihmisiä. Päivityksen yhteydessä THL ei määritellyt samassa taloudessa asuville ikää, mutta on sittemmin sitä tarkentanut, ja juuri nyt se on 70 vuotta. Tästä syystä moni kunta oli ehtinyt määrittelemään ikärajan itse ja ne vaihtelevat kunnittain.”

Esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa iäksi on siis määritelty 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Helsingissä samassa kodissa asuvat iäkkäät eivät kuitenkaan pääse vielä rokotettaviksi.

”Me olemme Helsingissä todenneet, että esimerkiksi sen toteaminen, asuuko joku todella jonkun kanssa, ei onnistu ajanvarausjärjestelmissä kunnolla ja siirtäisi rokotusoikeuden tarkastamisen rokotuspisteille. Tässä on oltava aika suoraviivainen”, Lukkarinen sanoo.

Tällä hetkellä Helsinki tarjoaa ajanvarausmahdollisuuden tänä vuonna 75 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille helsinkiläisille sekä heidän omaishoitajilleen, joilla on omaishoidon tuen päätös. Vantaa ja Espoo eivät vaadi omaishoitajuutta, kun kyseessä on samassa taloudessa elävä yli 65-vuotias.

Lukkarinen muistuttaa, että usein ikäerot perheiden sisällä ovat melko pieniä.

”Moni on harmitellut sitä, ettei saa samaan aikaan rokotetta vaikka puolisonsa kanssa, mutta ainahan se iäkkäämpi voi odottaa pari viikkoa, ja sitten voi mennä yhdessä rokotuksiin. Oikeus rokotukseen ei katoa.”

Lukkarisen mukaan Pfizerin ja Biontechin rokotteen saatavuus on tällä hetkellä sen verran hyvä, että 70-vuotiaita päästään todennäköisesti rokottamaan jo kuukauden kuluttua.

Helsingin rokotusjärjestys eroaa myös riskiryhmäläisten rokottamisessa.

Helsinki on avannut ajanvarauksen vuonna 1952–1966 syntyneille eli tänä vuonna 55–69 vuotta täyttäville helsinkiläisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. THL on määritellyt tällaiset ihmiset riskiryhmään 1.

Vantaa on avannut ajanvarauksen samaan riskiryhmään kuuluville, mutta 18–69-vuotiaille. Espoo taas siirtyy maaliskuun alussa rokottamaan kaikkia riskiryhmään 1 kuuluvia 18–69-vuotiaita.

Lukkarinen sanoo Helsingin päätöksen taustalla olevan yksinkertaisesti se, että Helsingissä on 25 000 riskiryhmään 1 kuuluvaa ihmistä.

”Ei ole mitään järkeä tarjota heille kaikille samaan aikaan mahdollisuutta varata rokoteaikaa, koska rokotteita ei tarpeeksi. Ajatus on se, että kun avaamme ajanvarauksen tietylle ryhmälle, haluamme, että meillä on myös antaa heille aikoja. Siksi olemme halunneet pitää rokotukseen oikeutetut noin 5 000–6 000 ihmisen erissä.”

Syyt erilaisiin käytäntöihin kuntalaisia rokotettaessa ovat siis muun muassa kuntien väestömäärissä.

”Helsinki on sekä Espoota että Vantaata selkeästi isompi. Tämä johtaa siihen, että kun kutsumme muiden näkökulmasta pienen ikäryhmän rokotuksiin, lopputuloksena on hetkessä hyvinkin iso joukko rokotettavia”, Lukkarinen toteaa.

Alle 70-vuotiaita rokotetaan Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteilla. THL ei suosittele yhtiön rokotetta yli 70-vuotiaille. Astra Zenecan rokotteiden saatavuudessa on ollut ongelmia, mikä on hidastanut rokotustahtia.

”Meillä oli jo vähän toiveissa, että seuraavaksi voisimme avata ajanvarauksen kaikille alle 55-vuotiaille, mutta sittemmin Astra Zenecan rokotteiden saatavuudessa tuli taas ongelmia. Meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa niiden saatavuudesta, jotta voisimme avata rokotusaikoja riittävästi kattamaan nuoremmat riskiryhmäläiset”, sanoo Lukkarinen.