Kokoomus hakee uutta linjaa niin voimalla, että puolueen perustassa asti tärisee, kirjoittaa kaupunkitoimituksen esimies Lari Malmberg.

Paljon pahempaa hetkeä on vaikea löytää, vaikka kuinka etsisi. Tämä tiivistää varmasti lauantai-iltana monen kokoomuslaisen tunteet.

Puolueen pormestariehdokkaaksi Helsingissä vain kaksi viikkoa sitten nimitetty Kirsi Piha teki lauantaina täyskäännöksen ja ilmoitti luopuvansa tehtävästä. Vain muutamaa viikkoa ennen vaalien ehdokasastelun päättymistä tehty ratkaisu on täysin poikkeuksellinen.

Lue lisää: Kirsi Piha luopuu Helsingin pormestariehdokkuudesta – Valtuustoryhmän puheenjohtaja kuuli päätöksestä hetkeä ennen julkista ilmoitusta

Se on uutispommi, jonka hinta saattaa tulla kokoomukselle kevään vaaleissa kalliiksi. Niin tiukaksi vihreiden ja kokoomuksen taistelun on uskottu Helsingissä yltyvän.

Mikä johti Pihan päätökseen?

Piha kommentoi tapahtumia blogissaan, eikä anna haastatteluja. Hänen mukaansa päätöksen taustalla on puolueen sisällä vallitsevat linjaerot.

Kokoomuksen sisällä käytävä paini konservatiivien ja liberaalien välillä on ollut viime aikoina kovaa. Puolueen voima on ollut läpi historian kyvyssä yhdistää erimielisiä äänenpainoja. Nyt uutta linjaa haetaan niin, että perustassa asti rytisee.

Kipuilu näkyy kokoomuksen politiikassa niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin, ja tuli esiin myös, kun Pihasta sorvattiin pormestariehdokasta.

Konservatiivisiipeen kuuluva Wille Rydman haastoi liberaalia Pihaa piirivaltuustoon asti ja keräsi 34 ääntä 101:stä. Se, että puolueen johto antoi valinnan venyä kahden täysin eri laitoja edustavan ehdokkaan väliseksi, ei tiettävästi Pihaa ilahduttanut.

Puolueen sisäinen hajaannus tuskin on kuitenkaan ainoa syy Pihan luopumisen taustalla. Tilanteen on ollut pakko olla Pihan tiedossa alusta alkaen. Miksi luopuminen tapahtuu siis vasta nyt?

HS:n tietojen mukaan Pihan päätökseen on julkilausuttujen syiden lisäksi vaikuttanut vahvasti myös törmäyskurssi sosiaalisen median nykytodellisuuden kanssa.

Piha on joutunut Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa kovan ja ilkeämielisenkin paineen alle. Näitä viestejä saapuu erityisesti oikealta ja konservatiiviselta laidalta. Loanheitto ja kielteiset kommentit ovat HS:n tietojen mukaan kavahduttaneet politiikasta pitkään poissa ollutta Pihaa.

Kun Piha on poissa, peli on kokoomuksen osalta taas täysin auki. Kuntavaalit on tarkoitus käydä alle kahden kuukauden päästä.

Kokoomuksen olisi siis nyt löydettävä pikavauhtia uusi ehdokas. Helsingin pitkäaikaisen herruuden menettäminen olisi puolueelle valtava arvovaltatappio valtakunnallisestikin.

Ongelmana on, että selkeitä vaihtoehtoja ei ole.

Pöydälle noussee uudestaan jo kerran pormestariehdokkuudesta kieltäytyneen kansanedustaja Sari Sarkomaan nimi. Puolueen suunnanmuutosta ajava Wille Rydman lienee edelleen halukas. Myös on kansanedustaja Juhana Vartiainen saattaisi tässä tilanteessa tulla kyseeseen.

Pihan valovoimaa ei heistä kellään kuitenkaan ole. Kuin ennakoksi kokoomuksen mustalle päivälle, lauantaiaamuna julkaistiin Etelä-Suomen Median tilaama kuntavaaligallup.

Sen mukaan vihreät on tällä hetkellä Helsingissä kokoomusta suurempi puolue.