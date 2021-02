Rakennusyhtiö SRV:n on tarkoitus rakentaa Helsingin Kalasatamaan kahdeksan tornia.

Helsingin Kalasatamassa on parhaillaan rakenteilla kaksi tornia, Loisto ja Lumo One. Yksi, Majakka (keskellä) on valmis.­

Helsingin Kalasataman tornitalorakentaminen on nopeutunut huomattavasti. Rakennusyhtiö SRV:n on tarkoitus rakentaa sinne kahdeksan tornia. Kolmesta ensimmäisestä tornista korkein, 134-metrinen Majakka valmistui ensimmäisenä vuonna 2019. Toinen asuintorni Loisto valmistuu tämän vuoden aikana.

Kolmantena on rakenteilla Lumo One, joka tulee Kojamon vuokra-asuntokäyttöön. Sen ydinkuilu on juuri noussut täyteen 121 metrin korkeuteensa.

SRV:n Tornit-yksikön johtajan Kai Remmlerin mukaan Lumo One -rakennuksen osalta on panostettu tosi paljon rakentamisajan nopeuttamiseen, koska rakennusaika maksaa.

”Majakan runkoa rakennettiin 2,5 viikkoa kerrosta kohti, Loistossa kaksi viikkoa kerrosta kohti ja Lumo Onessa enää kuusi päivää kerrosta kohti”, Remmler kertoo.

Yksi merkittävästi rakennusaikaa nopeuttanut tekijä on ollut esivalmistuksen lisääminen. Koska tornirakentamisessa samat työvaiheet toistuvat todella monta kertaa, kokonaisajassa säästyy paljon, kun jotkut työvaiheet saadaan siirrettyä kokonaan pois työmaalta. Toiminnan tehostumisesta kertoo sekin, että Lumo One -rakennuksen rungon rakentamisessa tarvitaan enää yksi torninosturi, kun Loistossa niitä oli vielä kaksi.

SRV rakentaa Lumo One -rakennusta kahdessa työvuorossa, ja työviikossa on kuusi työpäivää. Toki Majakkaa ja Loistoakin rakennettaessa tehtiin normaalia pidempää päivää, mutta nyt on selkeästi otettu käyttöön aamu- ja iltavuoro.

Lumo One -rakennuksessa on myös muutettu runkorakennetta siten, ettei siellä ole kantavia väliseiniä huoneistojen välillä. Siten runko antaa myöhemmin muuntojoustoa asuntopohjiin ja mahdollistaa vaikkapa asuntojen yhdistämisen.

”Siinä mielessä se sopii myös meidän strategiaamme elinkaariviisaudesta”, Remmler sanoo.

”Kantavista väliseinistä on päästy rakentamalla pilarilaattarakenteet. Silloin ydinkuilurakenne ottaa isomman osan tuulikuormista ja muista jäykistysvoimista. Valtaosa voimistahan siirretään joka tapauksessa ydinkuilurakenteelle, eli ei se loppujen lopuksi ole niin iso muutos jäykkyydessä.”

Myös Kalasataman neljännen asuintornin aloituskaavailut ovat jo pitkällä. SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola arvioi, että rakentaminen käynnistyy syksyllä, vaikka päätöksiä ei olekaan vielä tehty. Kysyntää sitä kohtaan on kuulemma kyllä riittänyt.

Sen sijaan 26-kerroksisen toimistotorni Horisontin aloitus on viivästynyt. Yksi ongelma on Sipolan mukaan siinä, että pienehköjen kerrosten takia kohde ei sovi isolle käyttäjälle. Lisäksi sitoutuminen monen vuoden päähän on ollut vaikeaa. Ennen koronakriisiä puolet talosta oli jo pitkälti sovittuna huoneistohotelliksi, mutta se suunnitelma kaatui koronaan.