Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja maaliskuun kahdeksi ensimmäiseksi viikoksi. Suomi siirtyy myös poikkeusoloihin 8. maaliskuuta.

Aiempaa tiukemmat rajoitukset julkisten ja yksityisten tilojen käyttöön astuvat voimaan maanantaina.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt suljettavaksi asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja Uudellamaalla. Rajoitukset ovat voimassa kaksi viikkoa eli 14. maaliskuuta asti.

Avin päätös ei koske kaikkia Uudenmaan kuntia vaan vain Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Järvenpäätä, Kauniaisia, Keravaa, Kirkkonummea, Tuusulaa ja Sipoota.

Päätös ei ainakaan tällä hetkellä koske tiloja, joissa asiakasmäärä voidaan rajata enintään kymmeneen ihmiseen. Kymmeneen henkilöön ei lasketa henkilökuntaa.

Suljettavat tilat ovat kuntosaleja ja muita sisäliikuntatiloja, uimahalleja ja yleisiä saunoja, maauimaloiden ja kylpylöiden allastiloja ja pukuhuoneita, sisäleikkipuistoja ja ryhmäharrastus­toimintaan tarkoitettuja tiloja, kuten tanssipaikkoja ja harrasteteatterien tiloja.

Tiloja voidaan käyttää vuonna 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös ei koske myöskään ammattiurheilua.

Avin määräys sulkee myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, mutta ei kauppakeskusten kauppojen liiketiloja, palveluiden tarjoamiseen käytettäviä tiloja eikä kulkureittejä niihin.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kauppakeskusten istuinpaikat ja leikkipaikat pidetään edelleen poissa käytöstä.

Myös huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat pitää sulkea. Esimerkiksi Korkeasaaren eläintarha on kuitenkin ollut jo valmiiksi suljettuna yleisöltä.

Avin tulkinnan mukaan auki voi pitää tiloja, joissa asiakasmäärä voidaan rajata enintään kymmeneen. Yritysten pitää laatia suunnitelmat siitä, miten ne aikovat järjestää esimerkiksi turvavälien toteutumisen. Käytännössä esimerkiksi ryhmäliikuntatunteja voidaan porrastaa ja toimijoiden pitää varmistaa, etteivät ryhmät kohtaa yleisissä tiloissa, kuten auloissa.

Avin linja saattaa silti muuttua lähipäivien aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen avin tulkinta tartuntatautilain pykälästä 58 g on eri: ministeriö on vaatinut tilojen täyssulkua, mutta avi näkee, että jos tiloissa on enimmillään kymmenen ihmistä, tilat saavat pysyä auki.

”Tilat voi avata päätöksessä mainitulla tavalla siten, että kymmenen henkeä kerrallaan vain voi olla tilassa. Päätöstä pitää noudattaa niin kauan, kunnes se muuksi muutetaan, tai jos se sellaisenaan pysyy, sen kahden viikon ajan. Kyllä tällä nyt mennään toistaiseksi ennen kuin julkaistaan uusi päätös”, sanoi Etelä-Suomen avin vastuualueenjohtajaa sijaistanut alkoholiyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen STT:lle lauantaina.

Useat toimijat ovat kuitenkin jo ilmoittaneet sulkevansa tilansa maaliskuun ensimmäisiksi kahdeksi viikoksi.

Muun muassa kuntosaliketju Fitness24Seven tiedotti myöhään perjantaina sivuillaan, että se sulkee Helsingin, Vantaan, Espoon, Tuusulan ja Järvenpään kuntosalinsa. Ketjun muut kuntosalit pysyvät auki.

Myös Kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Sea Pool on ilmoittanut, että se sulkee kaikki tilansa kahdeksi viikoksi.

Vantaan Pakkalassa sijaitseva vesipuisto ja kylpylä Flamingo Spa sulkee myös ovensa 1.–14. maaliskuuta ajaksi. Sulku koskee vesipuistoa ja aikuisten kylpyläpuolta. Sen sijaan Flamingo Day Spa on avoinna vielä ensi viikon.

Jotkin yritykset taas ovat päättäneet pitää ovensa auki.

Yksi pääkaupunkiseudun suurimmista tanssikouluista, Footlight, tiedotti lauantaina sivuillaan, että se siirtyy seuraavan kahden viikon ajaksi ”hybridiopetukseen”. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että koulu rajaa tunneille osallistuvien määrää maksimissaan kymmeneen.

Footlightin rehtori sanoi perjantaina HS:n haastattelussa, että tanssin opettaminen etänä on hankalaa ja eriarvoistavaa.

”Tässä on kyse myös 42 opettajan työpaikasta. Totta kai toivomme, että oppilaat luottavat meihin ja uskaltavat tulla”, sanoi Footlightin rehtori Taina Schorin-Keltto.

Kuntokeskus Forever ja kuntosaliketju Elixia eivät myöskään sulje oviaan pääkaupunkiseudulla.

Forever tiedottaa sivuillaan, että se rajoittaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan ja Järvenpään toimipisteidensä kävijämääriä 1. maaliskuuta alkaen niin, että yhdessä tilassa voi kerrallaan olla enimmillään kymmenen ihmistä. Foreverin kuntosalille pitää varata aika ennen vuoron alkua, ja ryhmäliikuntatunnin osallistujamäärä on rajattu kymmeneen ihmiseen.

Elixia rajaa pääkaupunkiseudun kuntosaliensa toimintaa niin, että jäsenille tarjotaan 55 minuutin treeniaikoja. Tiloissa saa olla kerrallaan enimmillään kymmenen ihmistä. Vielä maanantaina varausta ei tarvitse, mutta tiistaista alkaen kuntosalivuoro pitää varata. Ryhmäliikunta, lastenhoitopalvelu, suihkut ja saunat ovat poissa käytöstä.

Maaliskuu tuo mukanaan joukon muitakin rajoitustoimia.

5. maaliskuuta astuu voimaan ”tanssi- ja laulukielto”, joka kestää kesäkuun loppuun asti. Ravintolat, baarit ja yökerhot eivät siis saa järjestää eivätkä sallia esimerkiksi tanssimista ja karaokepaikan esiintymisiä. Ravintoloiden pitää myös käytännössä järjestää toimintansa niin, että asiakkaat ohjataan istumaan omille paikoilleen ja että he välttävät tarpeetonta liikkumista ravintoloiden tiloissa.

8. maaliskuuta Suomi siirtyy poikkeusoloihin, linjasi Suomen hallitus helmikuussa. Poikkeusolot kestävät maaliskuun 28. päivään asti.

Poikkeusolojen aikana ravintolat ovat kiinni kokonaan koronaviruspandemian kiihtymis- ja leviämisalueilla, eli suurimmassa osassa Suomea. Ravintoloille on sallittua vain ulosmyynti.

Perustasolla, jossa tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, ovat tällä hetkellä vain Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.

Sulku koskee myös junien ravintoloita. Päiväjunissa ravintolavaunujen palvelut suljetaan kokonaan, ja yöjunissa ruokaa voi tilata omalle paikalleen tai hyttiin, tiedotti VR perjantaina.

Henkilöstöravintolat ja huoltoasemien yhteydessä olevat ravintolat saavat olla auki poikkeusolojen ajan.

Poikkeusolojen ajaksi peruskoulun yläluokat ja toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla.

Toisen asteen oppilaitosten piti palata maanantaina takaisin kouluun rajoitetusti pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti. Koronakoordinaatioryhmä muutti linjaustaan sen jälkeen, kun Suomen hallitus ilmoitti tulevasta kolmen viikon sulusta.

Yläkoululaiset Helsingissä saavat kuitenkin olla vielä ensi viikon lähiopetuksessa.

Lue lisää: Helsingin yläkoululaiset ovat vielä ensi viikon lähiopetuksessa: ”Tietenkin toivomme, etteivät tartunnat ryöpsähdä”

Avin rajoitukset mahdollistaa 22. helmikuuta voimaan tullut uusi tartuntatautilaki.

Se sallii kuntien ja aluehallintoviranomaisten rajoittaa myös yksityistä elinkeino- ja harrastustoimintaa, mikäli se on välttämätöntä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tartuntatautilaki ei ulotu uskonnollisten yhteisöjen toimintaan.

Lain nojalla valmistellaan esimerkiksi myös rajoituksia joukkoliikenteen asemille ja liikennevälineisiin. Matkustajamäärää liikennevälineissä voidaan rajoittaa puoleen täydestä kapasiteetista. Matkustajamäärien rajoituksista päättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja käytännön järjestelyt selviävät todennäköisesti ensi viikolla.

HSL:n perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan jo nyt sen liikenteen kuormitusaste on alle 30 prosenttia maksimikapasiteetista, ja matkustajamäärät ovat olleet viime viikkoina noin 45 prosenttia matalammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan ennen koronavirusepidemiaa.