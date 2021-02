Juhana Vartiainen ilmoittaa lähipäivinä, aikooko hän lähteä pormestariehdokkaaksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen harkitsee vakavasti lähtemistä Helsingin pormestarikisaan Kirsi Pihan luovuttua ehdokkuudesta. Lopullisen päätöksensä hän aikoo ilmoittaa lähipäivinä.

”Pohdin uteliaasti ja myönteisesti mahdollista pormestariehdokkuutta”, kertoo Vartiainen HS:lle sunnuntaina.

Vartiaisen mukaan hän harkitsi pormestarikisaan lähtemistä jo ennen Pihan valintaa pormestariehdokkaaksi.

”Nyt kun tilanne muuttui, palasin vanhoihin ajatuksiin”, sanoo Vartiainen.

Hän kertoo, että myös puolueen suunnalta on tullut kehotuksia harkita kisaan lähtöä. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov kertoi HS:lle lauantaina toivovansa muun muassa Vartiaisen harkitsevan uudelleen pormestariehdokkaaksi lähtemistä.

Myös tänään kuntavaaliehdokkuudestaan kertonut kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki esitti samankaltaisen toiveen.

”Mielestäni Juhana Vartiainen olisi loistava ehdokas pormestariksi. Hän on valloittava kulttuuripersoona, edistysmielinen ja vahva kokoomuslainen inhimillinen humanisti”, kertoi Lepomäki HS:lle.

Myös Kirsi Pihan kanssa aiemmin pormestariehdokkuudesta kilpaillut kansanedustaja Wille Rydman ilmoitti sunnuntai-iltana Facebookissa, että hänkin tukee Vartiaista. Hän kertoi, ettei hän itse tavoittele kokoomuksen pormestariehdokkuutta Helsingissä.

”Tähän päätökseen on ratkaisevasti vaikuttanut myös se, että kansanedustajakollegani Juhana Vartiainen on käsitykseni mukaan tehtävään käytettävissä. Uskon, että Juhanalla on näissä olosuhteissa minua paremmat edellytykset onnistua luotsaamaan kokoomusjoukkue vaalivoittoon Helsingissä huhtikuun vaaleissa”, Rydman kirjoitti.

Kokoomuksella on kiire löytää uusi pormestariehdokas ennen huhtikuun kuntavaaleja.

Syynä kiinnostukseen pormestarin tehtävää kohtaan Vartiainen pitää Helsingin avainasemaa koko valtion taloudelle ja kehitykselle.

”Pelkään, että jos kokoomus ei saa pidetyksi vahvoja asemiaan, taloutta hoidetaan huonosti ja verot nousevat kohtuuttomasti.”

”Helsingin kyky investoida eteenpäin katsovasti ja kehittyä on kriittinen kysymys lähivuosien kannalta.”

Erityisen huolissaan Vartiainen on sote-uudistuksen, terveydenhuollon resurssien poistumisen ja verojen nousun vaikutuksesta Helsingin talouteen.

”Olen sitä mieltä, että Helsingin kasvu ja kaupunkien kasvu on avainasemassa Suomen kannalta. Nykyaikainen talouskasvu on kaupunkien kasvua. On kriittistä, että Helsinki pärjää”, sanoo Vartiainen.

”Helsingillä on merkitystä koko maalle. Sellaiset kansakunnat menestyvät tällä ja ensi vuosikymmenellä, jotka ovat yliopistokaupunkeja ja pystyvät houkuttelemaan liikkuvaa, lahjakasta nuorta ikäluokkaa. Ihmiset ovat keskeinen voimavara ja menestyksen avain.”

”Haluaisin kiihdyttää Helsingin kasvua, koska Helsinki ja pääkaupunkiseutu on taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin moottori.”

Vartiaisen mukaan Suomen kannalta on tärkeää, että suomalaiset koulutetut nuoret pysyvät maassa ja että Suomi on houkutteleva kohde ulkomaiselle työvoimalle.

”Helsinki on tässä avainasemassa eikä kilpaile muun Suomen vaan Tukholman, Kööpenhaminan ja Berliinin kanssa”, hän sanoo.

”Suomi ei pärjää ilman että tänne tulee paljon työperäistä maahanmuuttoa.”

Piha ilmoitti lauantaina illalla luopuvansa Helsingin pormestariehdokkuudesta. Hän taustoitti päätöstään blogikirjoituksessaan. Tärkeäksi tekijäksi päätöksessä nousivat arvot.

”Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina”, Piha kirjoitti.

Lue Junkkarin kommentti: Kirsi Pihan luopumispäätös sysäsi jo entuudestaan vaikeuksissa olleen kokoomukseen avoimeen kriisiin

Pihan ilmoitus kertoo kokoomuksen sisäisestä jakautumisesta liberaalien ja konservatiivisten arvojen välillä.

Moni kokoomuslainen kertoi HS:lle, että Pihan luopumispäätökseen vaikutti merkittävästi kokemus puoluejohdon tuen puuttumisesta tilanteissa, joissa oman puolueen oikeistosiipi kohdisti häneen varsin kovaa kritiikkiä.

Lue lisää: ”Ajatteliko hän, että hänet otettaisiin vastaan jonain messiaana?” – HS:n haastattelemat kokoomuslähteet pohtivat, oliko Kirsi Piha naiivi vai jättikö puoluejohto hänet yksin

Vartiainen kutsuu itseään liberaaliksi, mutta pitää puolueen sisäistä riitelyä turhana. Hänen mukaansa se on ennemmin sosiaalisen median ilmiö, eikä sitä ilmene esimerkiksi eduskuntaryhmässä. Kokoomuksen politiikalle hän pitää tärkeänä taloudellisia arvoja, jotka korostuvat Vartiaisen poliittisessa ajattelussa.

”Konservatismi ja liberalismi ovat vanhoja liittolaisia talouspolitiikassa”, sanoo Vartiainen.

”Mikä meitä erottaa muista puolueista on se, että me ajattelemme että hyvinvointivaltion talouden täytyy perustua siihen, että ihmiset ottavat itse vastuuta. Kokoomus on ainoa puolue, joka on valmis allekirjoittamaan väitteen, että terveen aikuisen ihmisen on elätettävä itsensä.”

Vartiainen ei myöskään usko puolueen oikean laidan jäsenten valumiseen kohti perussuomalaisia.

”Perussuomalaiset ei ole talouspolitiikassa erityisen oikeistolainen puolue. Heidän talousajattelunsa on samanlaista kuin vasemmistopuolueilla, he kannattavat nykyistä hyvin säädeltyä työmarkkinaa ja työehtosopimusten yleissitovuutta.”

Ennen kansanedustajan uraansa Vartiainen on toiminut tutkimusjohtajana Ruotsin valtiollisessa Suhdanneinstituutissa (Konjunkturinstitutet) vuosina 2005-2012. Vuonna 2012 hänet nimitettiin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajaksi. Koulutukseltaan hän on ekonomisti.

Pormestarin tehtävä olisi Vartiaisen mielestä mielenkiintoinen, mutta erilainen johtamistehtävä.

”Se olisi eri tavalla vaativa, sillä siinä johdetaan organisaatiossa, jossa päätökset tehdään poliittisesti. Kaikessa pitää löytää kompromisseja, että kaikki asukkaat kokee että heidän elämäänsä arvostetaan.”, hän sanoo.