Myös Elina Lepomäki ja Wille Rydman ovat ilmoittaneet tukevansa Vartiaista.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen on saanut jo laajaa tukea Helsingin pormestariehdokkaaksi.­

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kertoo antavansa tiistaina vastauksensa siihen, asettuuko hän pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Vartiaisen mukaan pormestarin tehtävä tarkoittaisi suurta henkilökohtaisen elämän muutosta, ja hän haluaa punnita asiaa vielä päivän ajan.

Helsingin kokoomuksessa puhkesi kriisi, kun puolueen pormestariehdokkaaksi ajateltu Kirsi Piha ilmoittikin lauantaina yllättäen, ettei hän lähdekään ehdolle pormestariksi.

Perumisilmoitus ajoi kokoomuksen vaikeaan tilanteeseen ja etsimään uutta vetovoimaista ehdokasta. Nyt on vahvoja merkkejä siitä, että kansanedustaja Juhana Vartiaisesta tulisi uusi ehdokas.

Vartiaiselle on tullut merkittävää tukea, ja hän itsekin on jo sanonut, että hän harkitsee vakavasti lähtemistä Helsingin pormestarikisaan Kirsi Pihan luovuttua ehdokkuudesta.

Vartiainen sanoo STT:lle tulevansa mainiosti toimeen puolueen muiden Helsingin-ehdokkaiden kanssa, eivätkä puolueen ehdokkaiden aatteelliset erot aiheuta estettä tehtävään pyrkimiselle.

”Moni puhuu siitä, että yhteiskunnan täytyy olla suvaitsevainen ja moniarvoinen. Käytännössä kuitenkin aika harva näyttää pitävän siitä tosiasiasta, että lähipiirissä tai omassa liikkeessä on eri tavalla ajattelevia. Minä ainakin arvostan sitä ja pidän siitä, että ollaan eri mieltä”, Vartiainen sanoo.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on osoittanut tukeaan Vartiaisen ehdokkuudelle. ”Mielestäni Juhana Vartiainen olisi loistava ehdokas pormestariksi. Hän on valloittava kulttuuripersoona, edistysmielinen ja vahva kokoomuslainen inhimillinen humanisti”, Lepomäki on aiemmin sanonut HS:lle.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Wille Rydman ilmoitti sunnuntai-iltana Facebookissa, että hänkin tukee Vartiaista. Hän täsmensi, ettei hän itse tavoittele kokoomuksen pormestariehdokkuutta Helsingissä.

Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov ilmoitti maanantaina Facebookissa, ettei hän enää harkitse pormestariehdokkaaksi asettumista. Sazonov lupasi lauantaina Pihan vetäytymisen jälkeen harkita asiaa. Samoin ilmoitti myös esimerkiksi kaupunkipoliitikko Laura Rissanen.

Maanantaina Rissanen kuitenkin sanoi HS:lle, että jos Juhana Vartiainen lähtee ehdokkaaksi pormestariksi, hän ei enää harkitse pormestariehdokkuutta. ”Juhana Vartiainen on sopiva henkilö.”

”Olen iloinen, että nyt Juhana Vartiainen on ilmoittanut vakavasti harkitsevansa asiaa [ehdokkuutta pormestariksi] ja näyttäisi olevan käytettävissä - - Juhanasta kokoomus saisi erinomaisen, kokoavan pormestariehdokkaan ja Helsinki vaalien jälkeen vahvan ja kokeneen pormestarin”, Sazonov kirjoittaa.

Puolueen sisäiseen pormestarikisaan sen sijaan ehti maanantaina ilmoittautua toimitusjohtaja ja rauhanneuvottelija Juha Christensen. Pitkään Kaakkois-Aasiassa toiminut Christensen oli esimerkiksi vuonna 2005 alkaneiden Acehin rauhanneuvotteluiden valmistelijana ja neuvottelijana yhdessä presidentti Martti Ahtisaaren kanssa.

Christensen on ollut kuntapolitiikassa mukana aiemmin Lahdessa, jossa hän on edustanut vihreitä ja kristillisdemokraatteja. Helsingin valtuustoon hän päätti pyrkiä jo viime vuoden lopulla, mutta päätös pormestariehdokkuudesta otti pidempään.

”Tätä on mietitty usean kuukauden ajan. Viimeaikaiset muutokset antoivat lopullisen kimmokkeen siihen”, Christensen sanoo STT:lle.

Hän toivoo, että kokoomuksen piirikokous voisi valita pormestariehdokkaan useamman kandidaatin joukosta.

”Demokratian kannalta on hyvä, että erityyppisiä vaihtoehtoja on valittavana”, hän sanoo.

Helsingin kokoomuksen ylimääräinen piirikokous nimeää pormestariehdokkaan ensi maanantaina.