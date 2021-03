Helsinkiläiset jatkavat juhlimista rajoituksista huolimatta, poliisi saa ilmoituksia viikoittain: ”Yleisin selitys on, että on jonkun synttärit”

Poliisi keskeyttää juhlinnan, mikäli kyse ei ole selkeästi järjestäjän perhe- tai lähipiirin yksityistilaisuudesta.

Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset kieltävät isojen yleisötilaisuuksien järjestämisen, mutta se ei estä ihmisiä juhlimasta.

Viime viikonloppuna poliisi lopetti Helsingissä muutamia luvattomia juhlia, kertoo hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Seppo Kujala.

”Sen jälkeen kun rajoitukset tiukkeni ennen joulua, niin näitä on tullut viikoittain yksittäisiä.”

Tyypillisesti kyse on Kujalan mukaan muutamien kymmenien ihmisten kokoontumisista. Yli sadan hengen juhlinnat ovat Kujalan mukaan harvinaisia.

Aiemmin poliisi on tiedottanut esimerkiksi helmikuun alussa Sörnäisissä järjestetyistä bileistä. Selvitys siitä, onko juhlien järjestämisessä syyllistytty rikokseen, on poliisilla edelleen kesken.

Poliisin toimivalta rajautuu kokoontumislain piiriin kuuluviin tilanteisiin, muuten toimivalta on aluehallintovirastoilla.

Mikäli poliisille tulee ilmoitus mahdollisesti häiriötä aiheuttavasta juhlinnasta, voi poliisi mennä tarkastamaan tilanteen. Virkavallan selvitettäväksi jää, onko kyse yksityistilaisuudesta vai yleisestä kokoontumisesta, joka mahdollisesti rikkoo rajoituksia.

”Yleisin selitys on, että on jonkun synttärit. Paikan päällä katsotaan, että pitääkö selitys paikkaansa”, Kujala kertoo.

Hänen mukaansa poliisi pystyy kohtuullisella varmuudella selvittämään, kuuluvatko paikallaolijat juhlien järjestäjän lähi- taikka perhepiiriin, tai onko muuten selvästi kyse yksityistilaisuudesta. Jos ei, niin töpseli lähtee seinästä.

”Kustannusten jakaminen, lippujen myynti. Kyllä ne on yleensä selviä vihjeitä siitä, että kyse on muusta kuin lähipiirin juhlista, varsinkin jos tilaisuus on muualla kuin kotirauhan suojaamalla alueella.”

Perinteiset kotona pidettävät nyyttikestit ovat siis asia erikseen, Kujala selventää.

Juhlinnan lisäksi kokoontumisrajoitusten valvonta näkyy myös muussa poliisityössä. Kujala kertoo esimerkkinä mielenosoitusten järjestämisen, joka on poikkeusaikana edelleen taattava oikeus.

”Lähtökohtaisesti mielenosoituksessa saa olla paikalla enintään kuusi henkilöä. Kokoontumislain mukaisesti, jos poliisille tehdään ilmoitus kokoontumisesta, ei sitä voi ennakolta kieltää.”

Kujalan mukaan poliisi on joutunut lopettamaan yksittäisiä mielenosoituksia, joissa esimerkiksi kokoontumisrajoituksia ja suosituksia turvaväleistä ei ole noudatettu.

Pääsääntöisesti järjestäjät ovat kuitenkin pyrkineet noudattamaan voimassa olevia ohjeistuksia.