Yksityiset liikuntapaikat ovat viikonlopun aikana kehitelleet kiivaasti uusia malleja, joilla ne voisivat varata tilaa sallitulle määrälle ihmisiä kerrallaan.

”Täällä on seitsemän asiakasta treenaamassa ja tuhat neliötä tilaa. Hyvin rauhallista siis on”, kuvailee kuntosaliketju Fressin toimitusjohtaja Hannu Välikoski ketjun Espoonlahden liikuntakeskusta maanantaina iltapäivällä.

Esimerkiksi yksityisiä kuntosaliketjuja koskevat tiukat määräykset astuivat pääkaupunkiseudulla voimaan maanantaina. Liikuntapaikoissa on viikonlopun aikana mietitty kuumeisesti keinoja, joilla paikat voitaisiin pitää auki.

Tavat eroavat toisistaan esimerkiksi sen osalta, miten kymmenen hengen rajausta sisätiloissa tulkitaan tai käytännössä toteutetaan. Tilanne voi muuttua hyvin nopeasti uudelleen, sillä pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi maanantaina, että tiistaina kerrotaan, miten aluehallintoviraston ja ministeriön välinen kiista ratkaistaan.

Fresseissä päivät on jaettu tunnin treenausaikoihin. Kullekin salille päästetään siis maksimissaan kymmenen ihmistä tällaisen tunnin pituisen aikaikkunan ajaksi.

Ryhmäliikuntatunneille on oma ilmoittautumisjärjestelmänsä ja oma kymmenen hengen rajansa, puku- ja pesutiloja kehotetaan välttämään. Mutta ryhmäliikuntaan tarkoitettujen salien ja kuntosalin käyttäjät siis lasketaan Fressien kalentereissa erikseen.

Helsinkiläinen Petteri Vankka varasi salille Espoossa heti treenausaikoja neljälle päivälle, kun varausjärjestelmä aukesi.­

Välikoski kertoo, että salit oli varauduttu laittamaan maanantaina kiinni kokonaan. Tilanne otetaan vakavasti. Varausjärjestelmä saatiin kuitnekin viikonloppuna taipumaan nykyiseen käytäntöön.

”Tuntuu aika oudolta tämä aluehallintoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen kädenvääntö. Mutta olemme onneksi pystyneet mukauttamaan toimintaamme nopeasti. Meidän asiakkaamme haluavat treenata ja ovat tähänkin asti toimineet hyvin vastuullisesti”, Välikoski kuvailee.

Kilpailijoista esimerkiksi Elixia laittoi ryhmäliikunnan kokonaan tauolle kahdeksi viikoksi.

Osa ketjun liikuntakeskuksista on suljettu täysin, mutta suurimpaan osaan pääsee pääkaupunkiseudulla kuntosalille niin ikään kymmenen ihmistä tunniksi kerrallaan. Treenausaikaa on 55 minuuttia, loput on varattu siirtymiseen.

Tiistaina saadaan käyttöön varausjärjestelmä. Maanantaina keskukseen pääsee ilman varausta maksimissaan kymmenen ihmistä kerrallaan ja kävijöille kerrotaan kunkin salin tilanteesta liikennevaloilla ketjun käyttämässä sovelluksessa.

Fitness24seven-ketju puolestaan sulki jo kahdeksi viikoksi salinsa pääkaupunkiseudulla, Järvenpäässä ja Tuusulassa. Kiinni menivät myös merikylpylä Allas Helsingissä ja Flamingo Vantaalla.

Sen sijaan esimerkiksi kiipeilyssä kymmenen hengen rajoitusta tulkitaan toisella tavalla. Boulderkeskuksen kiipeilyhallit on ketjun verkkosivujen mukaan jaettu alueisiin, joista kullekin voi kerralla ilmoittautua korkeintaan kymmenen ihmistä. Lauttasaaressa näitä alueita on hallissa vain yksi, mutta muualla useita.

Tällä laskutavalla siis esimerkiksi ketjun Pasilan toimipaikassa voisi olla teoriassa kerrallaan kolmekymmentä ja Espoon toimipaikassa viisikymmentä kiipeilijää, vaikka näin suuria varausmääriä kalentereissa ei vielä oikeasti näykään.

Kiipeilijöille neuvotaan lisäksi, että varaus vaikka Espoon alueelle 1 ei oikeasti tarkoita, että varaus antaisi oikeuden kiipeillä alueella 1. Alueilla määritellään hallien maksimikävijämäärää, mutta kiipeilijän pitää itse valita kiipeilypaikkansa koko hallista niin, että hänen ympärillään on riittävästi tilaa.

Valmentaja Riikka Heikkilä pyyhkimässä laitetta puhtaaksi Espoonlahden Fressissä. Asiakas odottaa.­

Tanssikoulu Footlightin rehtori Taina Schorin-Keltto kertoo, että he odottavat edelleen tarkempia ohjeita siitä, miten käytännössä pitäisi toimia.

Tanssikoulun ryhmät on jo rajattu kymmeneen henkeen. Ryhmien kohtaamisia matkalla tunneille pystytään estämään, koska saleista poistutaan eri reittejä. Aikuisten harrastusryhmät on lopetettu aiemmin, joten kymmenen rajaus koskee lähinnä lasten ja nuorten ryhmiä sekä niitä aikuisia, jotka ovat taiteen perusopetuksessa mukana.

”Aikuisethan on jo lähetetty kotiin lihomaan tai liikkumaan vain ulkoillen. En näe, että näistä uusista määräyksistä olisi mitään hyötyä. Pelkään tanssikoulumme olemassaolon puolesta.”

Jos ryhmään olisi tulijoita kymmentä enemmän, tanssikoulu on kehitellyt hybridimallia, jossa oltaisiin vuoroviikoin etäyhteyden päässä.

”Mutta meillä on suuri huoli siitä, miten etänä pystytään ohjaamaan nuoria turvallisesti. Ei kaikilla ole tanssistudion verran tilaa kotonaan”, Schorin-Keltto sanoo.