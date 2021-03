Koronatartuntojen määrä on noussut Helsingissä ennätyslukemiin. Ruuhkassa hauraimmat potilaat ohittavat nuoria jäljityksen tärkeysjärjestyksessä.

Helsinkiläisissä päiväkodeissa ja kouluissa on ollut pitkiä viiveitä koronajäljityksessä. Tieto altistumisesta on saavuttanut huoltajat jopa viikon tai lähes kahden viikon kuluttua altistumisesta koronavirukselle.­

Tieto koronavirukselle altistumisesta tulee nyt huomattavan hitaasti Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa. Kaupungin koronajäljittäjät ovat saaneet altistumisesta virallisen tiedon huoltajille jopa vasta 7-12 päivän kuluttua siitä, kun sairastunut on oleskellut koulussa tai päiväkodissa.

Altistuneiden määrääminen karanteeniin on vastaavasti viivästynyt.

Koronatartuntojen koko jäljitysketju näyttää siis sakkaavan Helsingissä vakavammin kuin millainen kuva tilanteesta välittyi HS:n uutisesta lauantaina. Silloin epidemiologisen yksikön tartuntatautilääkäri Terhi Heinäsmäki arvioi, että yhteydenotot altistuneisiin kestävät ”pahimmillaan useita päiviä”. Lisäksi hän kuvasi, että ensisijaisille altistuneille on tarkoitus saada soitettua kahdessa vuorokaudessa.

Kyse ei kuitenkaan ole vain jäljityksen hitaudesta. Epidemiologisessa yksikössä on havaittu huolestuttavaa verkkaisuutta testiin hakeutumisessa. Etenkin lasten ja nuorten tapauksissa on annettu kulua useita päiviä, ennen kuin oireet ovat saaneet hakeutumaan koronatestiin. Jollei testissä ole käyty, koronajäljittäjillä ei ole tietoa siitä, että tartunnan saaneen lähipiirille pitäisi toimittaa tieto altistumisesta ja karanteenista.

Tietyissä ruuhkatilanteissa koulut ja päiväkodit eivät myöskään ole ykkössijalla pahoin ruuhkautuneessa jäljittämisessä. Kuten silloin, jos tartuntoja on samanaikaisesti vanhusten hoivakodeissa.

”Pyrimme kaikin tavoin ehkäisemään, ettei epidemia pääse leviämään hauraiden asiakkaiden keskuuteen”, Heinäsmäki sanoo.

Helsinkiläisäiti kertoo tuoreen esimerkin jäljityksen hitaudesta.

Perhe sai tiedon kahdeksanvuotiaan tyttären altistumisesta Munkkiniemen ala-asteen koulussa 28. helmikuuta. Tartunnan saanut oli oleskellut koulun tiloissa 16.–18. helmikuuta. Virallinen tieto asiasta saavutti perheen siis vajaat kaksi viikkoa tilanteen jälkeen. HS on nähnyt koulusta tulleen viestin.

”Koulussa on ennen hiihtolomaa ollut koronapositiivinen henkilö, mutta nyt on mahdollista, että kouluun menee henkilö, joka on altistunut virukselle mutta ei vielä tiedä sitä”, äiti Riikka Notkola sanoo HS:lle.

Viestissä luki myös, että jäljitys on ruuhkautunut ja lähikontaktien määritys voi viivästyä.

”Viive on valtava.”

Kyseisessä tapauksessa jäljityksen viive on ollut pitkä, arvioi myös Munkkiniemen ala-asteen koulun rehtori Antti Pesonen. Hän ei katso voivansa eritellä yksittäistä tapausta mutta sanoo yleisellä tasolla, että nyt voi syntyä tilanteita, joissa oppilas tulee kouluun altistuneena eikä itse tiedä sitä.

”Epidemiologinen yksikkö osaa paremmin arvioida, millaisen riskin jäljityksen viive aiheuttaa kouluissa. Mutta kuvattu tilanne on huolestuttava”, Pesonen sanoo.

Notkolan tytär ei altistunut kyseisessä tapauksessa, sillä hän oli jo hiihtolomaa edeltäneen viikon varotoimena pois lähiopetuksesta.

”Mutta lapselle koulu on kaikki kaikessa. Siksi mietin, miten nyt suhtaudun, ja harkitsen, otanko hänet uudestaan pois koulusta”, Notkola sanoo.

Uusien koronatartuntojen määrä nousi viime viikonloppuna Helsingissä uusiin ennätyslukemiin. Sunnuntaina todettiin 274 tartuntaa, kun viime aikoina aiempi suurin päiväkohtainen luku on ollut 202.

Sataatuhatta asukasta kohti uusia tartuntoja on nyt ollut kahdessa viikossa 335. Vielä viime viikon lopussa vastaava ilmaantumisluku oli 310,5.

Tällaisessa tilanteessa jäljitystä on priorisoitava sinne, missä tartunnasta koituu sairastuneelle korkein riski, sanoo epidemiologisen yksikön Heinäsmäki.

Se tarkoittaa, että tärkeysjärjestyksissä nuoria edelle menevät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä hauraassa asemassa terveydentilansa tai ikänsä vuoksi olevat ihmiset.

Munkkiniemen ala-asteen rehtori ei koe koulujen olevan toissijaisessa asemassa. Hän sanoo ymmärtävänsä, että tilanne on vaikea.

”Luotan päätöksentekijöiden arviointikykyyn. Kaikki tekevät varmasti parhaansa – ja enemmänkin”, Pesonen sanoo.

Perusvirusta ärhäkämpi brittimuunnos on sekä lisännyt tautitapauksia että ruuhkauttanut jäljittämistä. Suuren tartuttavuuden takia yhä isompi joukko lähipiiristä on asetettava karanteeniin. Nykytiedoin brittimuunnoskaan ei Heinäsmäen mukaan pääosin sairastuta lapsia vakavasti.

Viipeet jäljityksessä juontuvat Heinäsmäen mukaan siitä, että tartunnat ovat lisääntyneet viime päivinä erittäin nopeasti.

”Emme voi muuta kuin pahoitella asiaa. Teemme niin paljon kuin inhimillisesti voimme.”

Lasten kautta voi kuitenkin altistua koko perhe, miettii Riikka Notkola. Siksi hänestä tartunnanjäljityksen pitäisi nopeutua myös koulussa.

Samaa mieltä on yksityisen päiväkotiketjun Ankkalammen toimitusjohtaja Heidi Ruhala. Ankkalammen päiväkodissa Lauttasaaressa tuli helmikuun lopulla ilmi koronatartunta. Sairastunut oli oleillut päiväkodissa perjantaina 19. helmikuuta.

Huoltajille virallinen tieto kaupungilta tuli lauantaina 27. helmikuuta. Sitä ennen päiväkoti oli jo ehtinyt heti maanantaina 22. helmikuuta tiedottaa altistumisesta perheille. Mutta karanteeniin voi määrätä vain kaupungin epidemiologinen yksikkö.

Siksi altistuneita henkilökuntaa ja lapsia oli päiväkodissa kokonaisen viikon ajan. Ruhala toimii myös Helsingin yksityiset päiväkodit Hypry ry:n puheenjohtajana. Jäljityksen viiveistä on viime viikolla keskusteltu yhdistyksen kokouksessa.

”On koettu, että Helsingin tartunnanjäljitys laahaa. On kyse terveydestä ja mahdollisista jatkoaltistumisista, ja siksi on toive, että jäljitys olisi kunnossa”, Ruhala sanoo.