Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen pitää kuitenkin ilahduttavana sitä, että liikkuminen Helsingin keskustassa on vähentynyt merkittävästi vuoden takaisesta.

Koronavirustartunnat ryöpsähtivät pääkaupunkiseudulla helmikuussa, mutta se ei juurikaan rauhoittanut viikonloppuiltojen ihmisvilinää Helsingissä.

Telia koosti HS:n pyynnöstä tilastoja anonymisoidusta matkapuhelinverkon datasta. Vertailuun koottiin tietoja tammi- ja helmikuun lauantai-illoilta, iltayhdeksän ja iltakymmenen väliltä. Tilastot koottiin Helsingin rautatieaseman, Esplanadin, Kolmikulman, Kluuvin ja Vaasankadun lähistöiltä.

Telian laatimissa tilastoissa on laskettu sellaiset tapaukset, joissa henkilö on viettänyt yhden alueen sisällä vähintään kaksikymmentä minuuttia.

Jos sama henkilö on oleskellut saman tunnin aikana useammalla kuin yhdellä alueella kaksikymmentä minuuttia, hän on kirjautunut tilastossa silloin muillekin alueille.

Lisäksi oheisessa grafiikassa esitellään vertailun vuoksi myös runsaan vuoden takaisen helmikuisen lauantai-illan tilanne.

Datasta näkee, että ihmismäärät eivät helmikuussa vähentyneet tammikuusta, mutta ne vähenivät huomattavasti viime vuodesta. Silloin väkeä oleskeli Helsingin keskustassa huomattavasti enemmän. Viime helmikuussa tähän aikaan koronavirus ei vielä ollut levinnyt laajasti Suomessa, ja merkittävät rajoitustoimenpiteet olivat vasta tulossa: ne otettiin käyttöön maaliskuussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen tutustui HS:n pyynnöstä Telian tilastoihin. Hän pitää niitä ilahduttavana.

”Ensimmäinen ajatukseni oli, että tuohan on aika iloisen näköistä dataa. Kun vertaa vuoden takaiseen helmikuuhun, niin puhelimien määrät noilla alueilla on nyt ollut noin kolmasosa”, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan tilasto näyttää sitä, että suomalaiset noudattavat rajoituksia ja suosituksia.

”Ihmisten liikkuminen on ollut vähäisempää. Vaasankatu hieman poikkeaa tuosta, mutta se on myös aluetta, jossa on paljon asutusta.”

Tammikuun ja helmikuun välillä ei ole Telian datan perusteella havaittavissa merkittävää eroa liikkumisen suhteen, vaikka koronavirustartuntojen määrä on kasvanut rajusti pääkaupunkiseudulla tammikuun puolivälistä alkaen.

Tartuntojen ilmaantuvuus eli määrä 100 000:ta ihmistä kohden kahden viikon aikana on ollut jyrkässä nousussa kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Ilmaantuvuus on noussut erityisesti Vantaalla.

15. tammikuuta tartuntojen ilmaantuvuusluku oli Vantaalla 180,3, Espoossa 103,3 ja Helsingissä 133,5. Kaksi viikkoa siitä ilmaantuvuus oli Vantaalla jo yli 200, Helsingissä ja Espoossa yli 150.

Helmikuun viimeisenä päivänä ilmaantuvuus oli Vantaalla 409,2, Espoossa 201,5 ja Helsingissä 348,8.

Tautitilannetta on vaikeuttanut uusi, ärhäkämmin leviävä brittimuunnos. Suurin osa Suomessa todetuista virusmuunnostapauksista on todettu Husin alueella.

S-geeninegatiivisuus viittaa virusvarianttiin. Esimerkiksi viikolla kuusi, eli 8.–14. helmikuuta, S-geeninegatiivisten positiivisten näytteiden osuus Husin alueella oli 46 prosenttia näytteistä, kun viikolla neljä määrä oli yhdeksän prosenttia, kertoo Hus. Suurin osa Suomessa todetuista virusvarianteista on brittivarianttia.

Tautitilannetta ei helpota myöskään se, että jäljitys on ruuhkautunut pahasti Helsingissä ja Vantaalla. Tartuntojen jäljittäminen on yksi tärkeimmistä keinoista epidemian hillitsemisessä.

Vantaalla jäljityksessä on tällä hetkellä jopa viikon viive, kun tavoitteena olisi saada kontakti parissa päivässä.

Lue lisää: Tartunnanjäljitys on Vantaalla ”äärettömän kriittisessä” tilanteessa: Tieto altistumisesta voi tulla jopa viikon viiveellä

Vantaan kaupunki kertoi tiistaina tehneensä Puolustusvoimille virka-apupyynnön koronaviruksen tartunnanjäljittämiseen.

Myös Helsingissä tieto altistumisesta saattaa tavoittaa ihmisen pahimmissa tapauksissa yli viikko siitä, kun ihminen on ollut samassa tilassa sairastuneen kanssa.

Lue lisää: Kouluissa ja päiväkodeissa altistumisista ilmoitetaan nyt Helsingissä jopa 12 päivän kuluttua – ”Emme voi muuta kuin pahoitella asiaa”

Liikkumismäärät ovat pysyneet melko samoina koko tammi–helmikuun ajan, vaikka pahentuneesta tautitilanteesta puhuttiin julkisuudessa koko helmikuu.

”Tässä on varmaan ollut pientä väsähtämistä osalla ihmisistä”, Järvinen sanoo.

Pääkaupunkiseudulla on ollut käytössä erilaisia rajoituksia helmikuun ajan. Esimerkiksi kaupunkien museot ja nuorisotilat ovat olleet kiinni, ja kirjastoita on voinut käyttää rajoitetusti.

Ravintolat, baarit ja yökerhot ovat saaneet pitää ovensa auki. Anniskelu on pitänyt lopettaa iltakymmeneen mennessä, ja tilat on pitänyt sulkea kello 23 mennessä. Baarit ja yökerhot ovat voineet ottaa sisään puolet normaalista asiakasmäärästä, ja ravintolat ja kahvilat kolme neljäsosaa normaalista.

Baarien ja ravintoloiden pysyminen auki saattaa näkyä Telian tilastoissa.

”Sehän näkyy myös tartuntaluvuissa. Eniten tartuntoja on viime aikoina ollut nuorilla aikuisilla, jotka varmaan eniten liikkuvat noihin aikoihin kaupungilla”, Järvinen sanoo.

Suomen hallitus yrittää tällä hetkellä saada läpi lakia, joka mahdollistaisi ravintoloiden sulkemisen 8.–28. maaliskuuta väliseksi ajaksi.

”Olisi hirveän mielenkiintoista nähdä, miltä tilastot näyttävät ravintoloiden mahdollisen sulkemisen seurauksena. Tilastoissa on mukana myös ihmiset, joiden on pakko oleskella noilla alueilla esimerkiksi töiden tai asumisen takia”, Järvinen toteaa.