Käräjäoikeuden ratkaistavaksi jää syyttäjän mukaan se, ovatko syytetyt ymmärtäneet tekojensa todennäköisimmin johtavan uhrin kuolemaan.

Helsingin käräjäoikeus käsittelee keskiviikkona viimeistä päivää Koskelan joulukuista murhaa, jossa kuoli 16-vuotias poika.

Media seuraa käsittelyä videoyhteyden kautta. Osalliset istuvat erillisessä salissa.

Syytteessä ikätoverinsa murhasta ja pahoinpitelyistä on kolme vuonna 2004 syntynyttä poikaa.

Syyttäjä vaatii loppulausunnossaan ensisijaisesti kaikille syytetyille tuomiota murhasta.

”Tässä tapauksessa kaikkien kolmen panos rikoksen toteuttamisessa on ollut merkityksellinen”, erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä sanoo.

Syyttäjän mukaan murhaa puoltaa teon erittäin raaka ja julma tekopa.

”Teko on ollut pitkittynyt, vastaajat ovat suunnitelleet tekoa, tekijöitä on ollut useita, tekovälineitä on ollut useita, uhrin päälle on virtsattu useaan kertaan ja teko on ainakin osan aikaan kohdistettu täysin puolustuskyvyttömään uhriin”, Reenilä listaa lausunnossaan.

Syyttäjän mukaan uhrin kuolema on aiheutunut vastaajien häneen kohdistamasta väkivallasta ja heidän piittaamattomuudestaan.

Käräjäoikeuden ratkaistavaksi jää syyttäjän mukaan se, ovatko syytetyt ymmärtäneet heidän tekojensa johtavan todennäköisimmin johtavan uhrin kuolemaan. Tällöin arvioidaan siis tahallisuuden alarajaa eli todennäköisyystahallisuutta.

Syyttäjä on käsittelyssä esittänyt lisäksi uusia vaihtoehtoisia syytteitä.

Syyttäjä vaatii vaihtoehtoisena syytteenä rangaistusta kaikille kolmelle syytetylle törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdelle syytetylle törkeästä pahoinpitelystä.

Surmailtana paikalta hetkellisesti poistuneelle syytetylle syyttäjä vaatii vaihtoehtoista syytettä avunannosta murhaan taikka törkeään pahoinpitelyyn.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet murhasta. Kaksi heistä myöntää teot ja syyllisyytensä törkeään pahoinpitelyyn sekä kuolemantuottamukseen. Kolmas syytetty on myöntänyt vain perusmuotoisen pahoinpitelyn.

Avunannosta syytetty vastaaja kiistää auttaneensa muita rikoksen tekemisessä, eikä siis myönnä syytettä avunannosta.

Oikeudenkäynnissä on aiempina kertoina kuultu kaikkia osapuolia. Syytettyjä kuultiin oikeudessa suljetuin ovin kahtena päivänä.

Reenilän mukaan syytetyt ovat pystyneet kertomaan kuulemisissa tapahtumista vapaasti.

Muuten syyttäjä ei voi kommentoida salaisessa käsittelyssä esille tulleita asioita.

Reenilän mukaan syyttäjän käsitys on edelleen se, että kaksi toisensa päiväkodista asti tuntenutta syytettyä yrittävät vierittää vastuuta murhasta kolmannelle syytetylle.

Kolmas syytetty tapasi uhrin ensimmäistä kertaa vasta viime syksynä.

Syyttäjä esittää keskiviikkona myös rangaistusvaatimukseksensa, eli kuinka pitkää vankeusrangaistusta he syytetyille vaativat.

Syyttäjän näkemyksen mukaan teko on tehty yhteistuumin ja tahallisesti. Teko täyttää syyttäjän mukaan murhan tunnusmerkistön.

Alaikäistä ei voi kuitenkaan tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Alaikäiset voivat saada murhasta vankeutta 2–12 vuotta vankeutta.

Kokonaisuudessa on käsitelty myös elokuussa tapahtunutta ryöstöä. Se käsiteltiin loppuun jo pääkäsittelyn ensimmäisenä päivänä helmikuussa.

Ryöstösyytteessä on mukana myös neljäs nuori, joka ei liity henkirikossyytteeseen.

Syyttäjä on vaatinut kolmelle murhasta syytetylle pojalle mielentilatutkimuksia.