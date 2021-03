Voittajatyössä puisto jaetaan neljään osaan, joita ovat laidunalue Fallkullan kotieläintilan vieressä, kiitoteiden risteysalue puiston keskustaosassa, metsäkäytävä joka yhdistää puiston Helsingin itäisiin viheralueisiin ja ”avointen urbaanien kenttien alue”.

Havainnekuvassa on kuvattu näkymä kiitoteiden risteysalueen sillalta.­

Malmin Lentoasemapuiston ideakilpailu on ratkennut, tiedottaa Helsingin kaupunkiympäristö. Voittajaksi valikoitui ehdotus nimeltä Crossing Horizons, jonka ovat laatineet maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo oy ja Collaboratorio oy.

Helsingin kaupunki järjesti Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa ideakilpailun Lentoasemapuiston suunnittelusta Malmin entiselle lentokenttäalueelle. Kilpailuaika päättyi marraskuun alussa, jonka jälkeen helsinkiläisillä oli mahdollisuus tutustua kilpailutöihin. Kilpailuun tuli yhteensä 34 ehdotusta 13 maasta.

Voittajatyössä puisto jaetaan neljään osaan, joita ovat laidunalue Fallkullan kotieläintilan vieressä, kiitoteiden risteysalue puiston keskustaosassa, metsäkäytävä joka yhdistää puiston Helsingin itäisiin viheralueisiin ja ”avointen urbaanien kenttien alue”.

Havainnekuvassa on kuvattu näkymä kiitoteiden risteysalueeseen.­

Tuomaristo oli ratkaisusta yksimielinen.

Ehdotus sai kiitosta siitä, miten puisto oli kytketty ympäristöön. Tuomariston mukaan ehdotus ottaa huomioon alueen historian ja luonnon.

Suunnitelmassa on tarkoitus muun muassa säilyttää kiitoteiden linjat puistossa erottuvina pintoina sekä kentän avoimuus terminaalin ja lentokonehallin edustalla. Risteävät kiitotiet muodostavat suunnitelmassa avointa puistoa ja ympäröiviä kortteleita halkaisevia alueita.

Kiitoteiden risteykseen on voittajaehdotuksessa ideana rakentaa ylikulkusilta. Sieltä voi esimerkiksi ”tarkastella avointa niittymaisemaa ja entisen lentokentän rapautuvaa betonia”, kuten ideakilpailun arvostelupöytäkirjassa todetaan.

Ehdotuksessa kerrotaan, että esimerkiksi olemassa olevat metsät säilytetään siinä laajuudessa kuin on mahdollista. Suunnitelmassa puiston itäinen osa on metsäinen ja muilta osin puisto on avointa maisematilaa.

Puiston uudet aktiviteetit ja rakenteet sijoittuvat neljälle olemassa olevalle kiitotielle, kerrotaan tiedotteessa. Lisäksi puistoon rakennetaan kenttä tapahtuma- ja urheilukäyttöön.

Malmin lentokenttäalue on lainvoimaisessa maakunta- ja yleiskaavassa kaavoitettu asuinalueeksi.

Kentällä on vielä lentokenttätoimintaa, vaikka Helsingin käräjäoikeus vahvisti tammikuussa, että Malmin lentokenttäyhdistyksen vuokraussopimus lentokenttäalueella on päättynyt.

Lentokenttäalueen omistaja eli Helsingin kaupunki jätti välittömästi päätöksen jälkeen häätöhakemuksen ulosottoviranomaiselle. Lentokenttäyhdistys haki häädön lykkäystä Etelä-Suomen ulosottolaitokselta, ja kihlakunnanvouti Jussi Räikkönen lykkäsi häätöä puolellatoista kuukaudella. Uusi takaraja häädölle on 14. maaliskuuta.

Lentoasemanpuiston suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Jatkosuunnittelussa hyödynnetään myös muita palkittuja ehdotuksia, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Suunnitelmalla ohjataan myös entisen lentokentän alueen väliaikaiskäyttöä. Kokonaisuudessaan alueen on tarkoitus valmistua vasta 2040-luvulla.