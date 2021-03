Koulujen ja päiväkotien välillä on Helsingissä ja Vantaalla ollut suuria eroja siinä, tiedottavatko ne itse mahdollisista altistumisista ennen terveysviranomaisia.

Merilahden peruskoulussa yläkoulu ja neljäs luokka siirtyivät tällä viikolla etäopetukseen. Kuva koulun pihalta on syksyltä 2018.­

Saako koulun rehtori tai päiväkodin johtaja tiedottaa koulussa tapahtuneesta altistuksesta perheille ennen kuin pahasti ruuhkautunut tartunnanjäljitys ehtii ottaa yhteyttä altistuneisiin?

Vastaus on ollut kyllä, ehkä, tilanteen mukaan ja ei.

Pääkaupunkiseudulla osa kouluista ja päiväkodeista on kertonut asiasta ennen virallisia karanteenimääräyksiä.

Osa taas ei ole kertonut, mikä on ongelma siksi, että Helsingissä ja Vantaalla jäljitys toimii parhaillaan pitkällä viiveellä. Perheille vaitonaisuutta perustellaan tiukoilla ohjeilla.

Tähän tuli torstai-iltapäivänä muutos. Ylen mukaan Helsingissä on päätetty, että kun koulu tai päiväkoti kuulee tartunnasta, vanhemmille saa laittaa yleisen tiedotteen.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen myöntää, että rehtorien ja johtajien tavassa toimia todella on ollut kirjavuutta. Toiset ovat tiedottaneet heti niin tarkasti kuin voivat, toiset eivät mitään ennen kuin tieto tulee virallisesti epidemiologisesta yksiköstä.

”Epidemiologinen yksikkö on vastuussa tiedottamisesta. Mutta on ollut tilanteita, joissa sieltä on erikseen sanottu koululle, että saa tiedottaa jo ennakkoon.”

Epäillyt altistumistilanteet ovat erilaisia, samoin se, kuinka suurta joukkoa ne koskevat.

Osa päiväkodeista ja kouluista pelkää tiedottamista siksi, että joskus koulun yhteydenotto saa aikaan väärinkäsityksiä. Perheet eivät esimerkiksi ole ymmärtäneet, että koulun antama ennakkotieto ei vielä ole virallinen määräys karanteenista.

Pohjolainen toivoo jäljityksen ruuhkan helpottavan pian. Eikä hän ole pitänyt virheenä, jos koulussa päätetään itsenäisesti, että tilanne vaatii nopeutta.

Mutta miksi mahdollisesta koronavirus­tartunnasta ei ole voitu kertoa yhtä yksinkertaisesti ja nopeasti kuin vaikka täiden tai kihomatojen esiintymisestä?

Pohjolainen sanoo, että ei haluta aiheuttaa paniikkia vaikka tuhannen oppilaan koulussa kertomalla tartunnasta koko koululle heti, jos myöhemmin selviääkin, että altistuneiden joukko jää hyvin pieneksi.

”Kriisissä täytyy tasapainoilla sen välillä, että ei aiheuteta turhaa huolta, mutta pystytään hoitamaan nopeasti vakavat tapaukset”, hän sanoo.

Nyt uusi ohje siis kuitenkin on, että kertoa saa. Rehtori ei voi asettaa itsenäisesti ketään etäopetukseen, mutta vanhemmat voivat halutessaan ottaa lapsen omaehtoiseen karanteeniin.

Vantaalla perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo sanoo, että tiedotuksen halutaan olevan avointa, toki niin että terveystietoihin liittyvä yksilönsuoja tulee turvatuksi.

Päävastuu tiedottamisesta on Vantaallakin tartuntatautiyksiköllä, mutta jos jäljitys on poikkeuksellisen hidasta, koulujen rehtorit ovat aluepäällikön kanssa neuvotellen tehneet toisin.

”Olemme tiedottaneet koulun kautta varotoimena esimerkiksi päivän tai kaksi etuajassa”, Kalo kertoo.

On siis esimerkiksi pyydetty huoltajia pitämään varotoimena oppilaat yksi tai kaksi päivää kotona ennen kuin tartuntatautiyksiköstä tulee tieto, ketkä kaikki varmasti todetaan altistuneiksi.

Vantaalainen yläkoulun opettaja kertoo, että tilanne on vuodenvaihteen jälkeen siinä mielessä pahentunut, että opettajatkin joutuvat arvuuttelemaan pidempään ovatko he itse vaarassa.

Hänen opettamilleen nuorille on alkanut tulla Wilmaan paljon merkintöjä, jotka kertovat, että nuori on siirretty etäopetukseen.

Opettajalle ei kuitenkaan enää kerrota, onko nuori tällöin karanteenissa vai eristyksessä tai liittyykö merkintä mihinkään koulun tiloissa tapahtuneeseen.

”Koen tämän todella stressaavaksi”, opettaja sanoo.

Hän sanoo, että koululla erityisesti itse riskiryhmiin kuuluvat tai riskiryhmiin kuuluvien läheiset ovat vaikeassa tilanteessa, kun tietoa ei saa. Hän pelkää myös, että tiedon panttaaminen johtaa tai on jo johtanut moniin jatkotartuntoihin.

Aluepäällikkö Merja Kuokka Vantaan perusopetuksesta sanoo, että käytännön ei kouluilla pitäisi olla muuttunut vuodenvaihteessa. Jos tieto oppilaan tartunnasta tulee vaikka vanhemmalta, rehtorit alkavat heti jäljittää mahdollisesti altistuneita tartuntatautiyksiköstä saatujen ohjeiden avulla.

”Koululla aletaan heti selvittää huolella esimerkiksi, kuka on istunut kenenkin vieressä. Pelaamme tässä varman päälle.”

Kaikkien mahdollisesti altistuneiden pitäisi siis saada asiasta nopeasti tieto, oli kyse sitten oppilaasta tai henkilökunnasta.

Helsingissä Pohjolainen sanoo, että koko koulun opettajat eivät saa tietyn oppilaan tartunnasta tietoa tarkasti, mutta oppilasta opettaneiden ihmisten kyllä pitäisi saada. Hehän ovat siinä mielessä asianosaisia, että on selvitettävä, ovatko he itse voineet altistua.

Yläkoulut ovat siirtymässä ensi viikolla etäopetukseen, mutta vielä tällä viikolla merkittävä osa pääkaupunkiseudun peruskoululaisista on lähiopetuksessa.

Helsingissä osittaiseen etäopetukseen on jo siirrytty hiljattain Suutarilan peruskoulussa ja Merilahden peruskoulussa Vuosaaressa. Niissä on myös todettu useita tartuntoja.

Helsingin, Espoon ja Vantaan keskiviikkona julkaisemissa tiedoissa altistumisista kouluilla ja päiväkodeissa on muuten laajoja karanteeneja, mutta kerrotut tartuntojen määrät ovat pieniä.

Monessa kohtaa tosin kerrotaan jäljityksen olevan edelleen kesken, vaikka osa nyt kerrotuista tartunnoista on hiihtolomaviikkoa edeltävältä viikolta, eli niistä voi pahimmillaan olla jo yli kaksi viikkoa.

Päiväkotien altistustilanteiden tiedotusviivästyksistä keskusteltiin paljon keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunnilla. Esimerkiksi Mari Holopainen (vihr) piti nykyistä tilannetta kestämättömänä.

"Nyt tarvitaan keinot puuttua tartuntaketjuihin. Ei voida jatkaa tilannetta, jossa altistumisista kerrotaan viikon, parin viiveellä. Sillä on valtavia kerrannaisvaikutuksia."

Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) rauhoitteli sanomalla, että jäljityksen ruuhkaa puretaan sekä palkkaamalla jäljitystyöhön lähes sata lääketieteen kandidaattia että hyödyntämällä ostopalveluita. Myös Puolustusvoimien apu on ollut pohdinnassa.

Helsingissä pyritään nyt parantamaan tiedonkulkua koulujen, päiväkotien ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöllä. "Onneksi päiväkotilapsilla on ollut hyvin vähän jatkotartuntoja altistumisista", Vesikansa sanoi.