Viron koronatilanne on toiseksi pahin Euroopassa, mutta rajakontrolli vaikuttaa heppoiselta, kirjoittaa Alma Onali.

Varustamot ovat helmikuun loppupuolelta asti vaatineet Virosta Suomeen suuntaavilta matkustajilta negatiivisen testituloksen todistamista ennen laivaan astumista THL:n suositusten mukaisesti.

Suomi on asettanut ankaria matkustusrajoituksia estääkseen tartuntojen leviämisen. Viron koronavirustilanne on toiseksi pahin Euroopassa. Ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 1 153 tapausta 100 000 ihmistä kohden. Vertailun vuoksi: Helsingissä sama luku on 360.

Virosta on sallittu vain välttämätön työmatkaliikenne. Matkustajamäärät Virosta Suomeen ovat hyvin pieniä, mutta kyllä kulkijoita silti on.

Tulin itse Tallinnasta Suomeen torstaina päivälaivalla. Olin käynyt testissä kaksi päivää aiemmin, sillä testituloksen täytyy olla korkeintaan 72 tuntia vanha. Testi todistuksineen maksoi yli 60 euroa.

Tallinnan satamassa näytin testitodistusta puhelimeni näytöltä satamahenkilökunnalle. Tarkastaja vilkaisi näyttöä nopeasti, ja viittasi minut sitten eteenpäin.

Hän ei tarkastanut, milloin testi oli otettu, oliko todistus aito, saatikka mikä testin tulos oli ollut.

Tämän kokemuksen perusteella voisin matkustaa koko kevään samalla testitodistuksella, jos kerta pelkkä Synlab-logon näkeminen riittää rajan ylitykseen.

Samalla herää kysymys väärennetyistä testitodistuksista, joita on havaittu pitkin Eurooppaa. Maksullisiin koronavirustesteihin on Virossa pahimmillaan ollut jopa viikon jono. Pitkät testausjonot saattavat houkutella huiputuksiin, jotta matkustamaan pääsisi nopeammin.

Tarkistin asian virolaisilta viranomaisilta. Heidän mukaansa Virosta Suomeen matkanneilta ei ole löydetty väärennettyjä todistuksia.

Helsingin satamassa kaikkia matkustajia pyydettiin täyttämään yhteystiedot paperille jäljityksen varalta. Satamassa saa mennä vapaaehtoisesti testiin, ketään ei siihen pakoteta. Kaikille jaettiin infolappuja ja muistutettiin omaehtoisesta karanteenista. Poistuessaan terminaalista matkustajat ovat läpikotaisin tiedotettuja.

Helsingin päädyssäkään kukaan ei kuitenkaan pyytänyt nähdä virolaista testitodistustani. Minua ei myöskään pyydetty todistamaan, että olen varannut toisen testin Suomessa. Passi kyllä tarkastettiin.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoi Helsingin Sanomissa, että tarvetta tiukemmille, pakollisille toimille ei Helsingissä tällä hetkellä ole, koska testitulokset tarkastetaan lähtömaassa.

Voi olla, että kohdalleni sattui hommaansa kyllästynyt tarkastaja. Ehkä hän oli päättänyt luottaa ihmisiin. Tai sitten ketään ei vain kiinnosta.

Omaa sieluani negatiivinen testitulos tietysti keventää. Käyn mielelläni testissä vielä toistamiseen Suomessa.