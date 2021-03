Käräjäoikeudella on kolme viikkoa aikaa tehdä ratkaisu Koskelan murhasta syytettyjen tuomitsemisesta. Yksi mahdollisuus on, että nuoret passitetaan mielentilatutkimukseen.

Helsingin käräjäoikeudessa päättyi keskiviikkona Koskelan murhan pääkäsittely. Vaikka käsittely ja osapuolten kuulemiset ovat nyt ohitse, itse ratkaisun tekeminen on vasta alkanut.

Seuraavan kolmen viikon ajan puheenjohtajisto pureutuu tapauksen näyttöön, syyttäjän vaatimuksiin ja puolustuksen kertomuksiin. Tuomarin ilmoituksen mukaan ratkaisu asiassa tullaan antamaan 24. maaliskuuta.

Tapaukseen liittyy monta kiperää oikeudellista kysymystä, kuten tahallisuuden ja osallisuuden näyttäminen.

Syyttäjä hakee kolmelle vuonna 2004 syntyneelle pojalle vuosien vankeusrangaistuksia yhteistuumin tehdystä murhasta. Syytetyt ovat kiistäneet murhan.

Miten tahallisuutta arvioidaan?

Koskelan tapauksessa syyttäjä lähtee siitä, että syytteessä olevat nuoret ovat yhdessä suunnitelleet uhrin pahoinpitelemistä ja toteuttaneet teon yhteistuumin.

Teko on syyttäjien mukaan ollut murha muun muassa siksi, että siinä on käytetty raakaa ja julmaa väkivaltaa, jota on ainakin osan aikaa kohdistettu puolustuskyvyttömään uhriin.

Uhrin tappaminen ei ollut lähtökohtaisesti heidän tarkoituksenaan, eli teko ei ole ollut tarkoitustahallinen.

Kyse on syyttäjän mukaan tahallisuuden alimmasta asteesta, eli todennäköisyystahallisuudesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että poikien on täytynyt jossain vaiheessa iltaa ymmärtää, että heidän käyttämänsä väkivalta tulee todennäköisesti johtamaan uhrin kuolemaan.

Syytettyjen puolustukset ovat kiistäneet tahallisuuden. He ovat vedonneet siihen, etteivät pojat ole ymmärtäneet, miten paljon ihmiskeho kestää väkivaltaa.

Tahallisuuden arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi teon kesto, minkälaista väkivaltaa on käytetty ja minkälaisia havaintoja tekijät ovat voineet uhrista tehdä, kertoo Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.

Tehtiinkö teko yhteisymmärryksessä?

Kaikkien kolmen syytetyn puolustukset kiistävät, että tekijät olisivat tappaneet uhrin yhteistuumin.

Oikeudenkäynnissä on käyty paljon keskustelua osallisuudesta eli siitä, mitä ja miten paljon kukin syytetyistä on illan aikana tehnyt.

Jokainen heistä on suunnitellut väkivallan tekoa ja alkoholin hankkimista ennen surmailtaa. Illan aikana syytetyistä vanhin on kuitenkin tehnyt enemmän vakavaa väkivaltaa kuin kaksi muuta. Näin sanovat sekä syyttäjä että syytettyjen puolustukset.

Ovatko syytetyt siis vastuussa myös toistensa tekemästä väkivallasta?

Se, että samasta teosta tuomittaisiin eri rikosnimikkeellä, on harvinaista, Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan tekijäkumppaneiksi on oikeudessa pääsääntöisesti katsottu sellaiset henkilöt, jotka osallistuvat samaan toimintaan.

Teko on katsottu avunannoksi esimerkiksi silloin, jos on paljastanut uhrin olinpaikan tai ojentanut tappelussa puukon toiselle.

”Linja on ollut aika selkeä”, Tolvanen sanoo.

Onko tekijöiden iällä merkitystä?

Kaikki syytetyt ovat olleet henkirikoksen tekohetkellä 16-vuotiaita. Poikien puolustukset ovat vedonneet kiinnittämään huomiota nuoreen ikään varsinkin tahallisuutta arvioidessa.

Puolustus on vedonnut muun muassa siihen, että poikien käsitys ihmiskehon kestävyydestä on pohjannut vapaapainiotteluihin, joissa käytetään väkivaltaa laajasti.

Tolvanen ei kuitenkaan antaisi tekijöiden iälle suurta painoarvoa.

”Ei sillä ole minusta henkirikoksissa merkitystä. Joissakin rikostyypeissä, kuten vaikka tekijänoikeus­rikoksissa, on voitu katsoa ikää.”

Väkivaltarikoksessa on Toivasen mukaan helppo havaita, mitä teosta seuraa, jos uhri esimerkiksi menettää tajuntansa.

”Kyllä jokainen rikosoikeudellisesti vastuuikäinen tietää, että toista ei saa tappaa.”

Miten vaatimus mielentilatutkimuksesta vaikuttaa käsittelyyn?

Syyttäjä on vaatinut kaikille syytetyille mielentila­tutkimusta. Puolustuksesta kukaan ei vastustanut vaatimusta. Päätös tutkimuksen tekemisestä on kuitenkin käräjäoikeudella.

Tapauksesta on luvattu antaa ratkaisu kolmen viikon kuluttua. Yksi vaihtoehto on, että tuolloin tulee välituomio, jossa kerrotaan päätöksestä lähettää syytetyt mielentila­tutkimuksiin.

Siinä tapauksessa käräjäoikeuden antamaa lopullista tuomiota jouduttaisiin odottamaan vähintään neljä kuukautta, todennäköisestä pidempään.

Mielentila­tutkimus tehdään psykiatrisessa sairaalassa, jossa syytetyt otetaan osastolle tarkkailuun. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää heidän taustansa ja saada selvyys sille, onko syytetty ymmärtänyt tekonsa sen tekohetkellä.

Tutkimukseen määräämiselle pitää aina olla laissa määritelty syy, Tolvanen selventää.

”Itseaiheutetulla päihtymyksellä ei ole merkitystä, tai ainakaan sellaista ennakkotapausta en muista olevan”, Tolvanen jatkaa.

Varmaa arviota tutkimukseen määräämisestä ei voi kuitenkaan sanoa tässä kohtaa.

Kuinka pitkään tutkintavankeus voi kestää?

Käräjäoikeus määräsi keskiviikkona, että syytetyt tulee pitää edelleen vangittuina.

Tämä tarkoittaa sitä, että syytetyt jatkavat edelleen tutkintavankeina. Vangitsemista voidaan jatkaa aina lainvoimaiseen tuomioon saakka.

Vapauden­menetysaika vähennetään rangaistuksen täytäntöönpanossa. Eli jos rangaistus on hyvin lievä, voi jo pelkkä tutkintavankeus kattaa sen kokonaisuudessaan.

Tutkintavankeus eroaa vankeusvankina olemisesta muun muassa siinä, että tutkintavangit eivät ole velvollisia osallistumaan mihinkään vankilan toimintaan.

Tutkintavangit ovat vankilassa omalla osastollaan ja alaikäiset tutkintavangit tulee vielä erikseen pitää erillään aikuisista tutkintavangeista.

Varsinkin alaikäiset tutkintavangit saattavat joutua olemaan hyvinkin pitkiä aikoja erillään muista ihmisistä, sillä alaikäisiä on tutkintavankeina vähemmän kuin aikuisia.

”Alaikäistä tulee motivoida siihen, että hän jo tutkintavankeus­aikana haluaisi osallistua toimintaan ja että hän suostuisi rangaistusajan suunnitelman laatimiseen”, sanoo Rikosseuraamus­laitoksen erityisasiantuntija Tuija Muurinen.

Toisin kuin tuomiotaan suorittavaa vankia, tutkintavankia ei voi myöskään sijoittaa vankilan ulkopuolelle kuten kuntoutus- tai lastensuojelu­laitokseen, Muurinen lisää.

Voivatko syytetyt selvitä ilman vankeustuomioita?

Syyttäjä vaatii tekijöille eri mittaisia 9,5–12 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia murhista. Rangaistusvaatimuksessa on otettu huomioon kunkin syytetyn osallisuus uhrin kuolemaan johtaneista teoista, sekä syytetyn muut rikokset, kuten pahoinpitelyt.

Tuomioistuin voi päätyä myös korottamaan rangaistusta syyttäjän vaatimuksesta, tai päätyä alempaan tuomioon. Maksimirangaistus on tässä tapauksessa 15 vuotta vankeutta.

Poikien puolustukset vaativat selvästi alhaisempia tuomioita aina alle kahden vuoden ehdollisesta vankeudesta neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Rikosnimike ja siitä seuraava tuomio määrittyvät sen kautta, miten oikeus arvioi teon tahallisuutta ja tekijöiden osallisuutta.

Alaikäiset istuvat ensikertalaisina tuomiostaan vain yhden kolmasosan.

On siis täysin mahdollista, että joku syytetyistä voi suorittaa rangaistuksensa jo tutkintavankeusaikana.

”On ollut sellaisia tapauksia, jossa tuomion tultua käräjäoikeus on katsonut rangaistuksen jo suoritetuksi, ja vapauttanut tuomitun tutkintavankeudesta sillä perusteella”, Tolvanen sanoo.

Mikäli syytetyt passitetaan mielentila­tutkimuksiin ja heidän katsotaan olleen alentuneesti syyntakeisia, se vaikuttaa myös alentavasti tuomioon.

Jos heidän katsottaisiin olleen kokonaan syyntakeettomia, heidät jätettäisiin kokonaan rankaisematta. Kokonaan syyntakeettomat voidaan määrätä lääketieteen asiantuntijan arvion perusteella pakkohoitoon.

Miten ehdollinen vankeusrangaistus eroaa vankilassa istumisesta?

”Vankeusrangaistuksesta suoritetaan vankilassa lähes poikkeuksetta vain määräosa”, Muurinen kertoo.

Kuten edellä kerrottiin, alaikäisenä tuomion saanut vanki voi hakea ehdonalaiseen vapauttamista istuttuaan yhden kolmasosan tuomiostaan.

Tällöin vanki saa suorittaa loppuosan rangaistuksestaan vapaudessa. Alle 21-vuotiaalle rikoksentekijälle voidaan määrätä ehdollisen tuomion lisäksi valvonta.

Valvonnan aikana tuomittu on tiivisti tekemisissä ehdonalaisvalvojansa kanssa. Valvonta voi sisältää esimerkiksi päihdetyötä tai muuta kuntouttavaa toimintaa.

”Valvonnan aikana tuetaan nuorta irti rikoksista ja vahvistetaan hänen valmiuksiaan kiinnittyä opiskeluun sekä työelämään ja rikoksettomuuteen”, Muurinen selventää.

Koskelan murhatapaus on herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua sekä huomiota. Kolmen alaikäisen tekemä henkirikos on herättänyt useita keskusteluja siitä, miten nuoret tällä hetkellä voivat ja saavatko he tarpeeksi tukea.

Poliisin tutkinnan aikana selvisi, että tekijät olivat kohdistaneet uhriin toistuvasti väkivaltaa viime syksyn aikana. HS:n oman selvityksen mukaan uhria ovat kiusanneet koko peruskoulun ajan kahden syytetyn lisäksi monet muut henkilöt.

Lue lisää: Koskelan henkirikoksen uhria kiusattiin alakoulusta lähtien – Koulukaverit kertovat, millaisia uhriin päiväkodissa tutustuneet epäillyt ovat

Poliisi on kertonut selvittävänsä sitä, onko Koskelan murhassa syytä epäillä viranomaisia rikoksista. Selvitys liittyy uhrin ja kahden syytetyn käymään peruskouluun sekä lastensuojeluun. Poliisi ei ole vielä tiedottanut, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja aiotaanko viranomaisten toiminnasta aloittaa esitutkinta.