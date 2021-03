Pormestari Vapaavuori vaatii tiukennusta rajoille: ”Heti, kun matkustajamäärät pystyvät kasvamaan, tämä toimintamalli on varmasti kestämätön”

Viron pahentunut tautitilanne huolestuttaa myös Suomessa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ei näe, että nykyinen malli, jossa varustamot tarkistavat testituloksen, on kestävä. Helsinki on myös perjantaina itse aloittanut tarkistamaan maahan saapuvien ihmisten koronavirustestitulokset.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mielestä on kestämätöntä, että Suomi ei edellytä laissaan maahan saapuvilta ihmisiltä negatiivista koronavirustestitulosta.

”Muissa Pohjoismaissa jokaiselta maahantulijalta edellytetään laissa todistus negatiivisesta testituloksesta. Meillä näin ei ole, vaan meidän malli perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen, että varustamot ovat ilmoittaneet vaativansa negatiivista testitulosta”, Vapaavuori sanoo HS:lle.

Tällä hetkellä Helsingin satamiin saapuvien ihmisten koronatestituloksia tarkistavat varustamot. Toiminta perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukseen.

Noin reilun viikon ajan varustamot ovat vaatineet Virosta Suomeen matkustavilta ihmisiltä joko negatiivisen testituloksen näyttämistä tai todistusta sairastetusta koronavirustaudista. Todistus tarkistetaan Viron päässä ennen laivaan astumista.

Helsingin satamissa matkustajat ohjataan terveystarkastukseen, jossa annetaan ohjeita omaehtoisesta karanteenista ja seuraavasta testistä, joka pitäisi tehdä kolmen päivän sisällä. Yhteystiedot kerätään jäljityksen varalta, jos matkustaja suostuu ne antamaan. Testiin voi mennä, mutta se on tällä hetkellä vapaaehtoista.

Vapaavuoren mukaan nykyinen toimintamalli toimii ”kohtuullisen hyvin, vaikkakaan ei aukottomasti”, sillä matkustajaliikenne on tällä hetkellä vähäistä rajoitusten takia. Normaalina vuonna matkustajamäärä Suomen ja Viron välillä on ollut päivittäin noin 26 000 matkustajaa. Nyt se on noin tuhat.

”Sen lisäksi on rekkakuskit, joita on melkein toinen tuhat päivittäin”, sanoo Vapaavuori.

Todistuksia negatiivisesta testituloksesta ei vaadita rahti- ja huoltovarmuustyöntekijöiltä, eikä ihmisiltä, jotka eivät risteilyn aikana poistu laivasta.

Nykyiset matkustusrajoituksen ovat voimassa 18. maaliskuuta asti. Virosta on sallittu vain välttämätön työmatkaliikenne.

Vapaavuori pitää tärkeänä, että matkustusrajoituksia jatketaan.

”Ja varmaan jatketaankin. Mutta emmehän me voi pitää rajaa näin tiukasti kiinni ikuisesti. Heti, kun matkustajamäärät pystyvät kasvamaan, tämä toimintamalli on varmasti kestämätön.”

Siksi Vapaavuoren mukaan olisi selkeämpää, että myös viranomaisilla olisi oikeus vaatia testitulosta, eikä testituloksen tarkastaminen olisi vain varustamoiden vastuulla.

”Minun on todella vaikea nähdä sitä, miksi emme toimi kuten muut Pohjoismaat. Se auttaisi tätä tilannetta olennaisesti.”

Sen lisäksi, että maahantulijoilta tulisi jatkossa edellyttää todistusta ennakkoon otetusta testistä, jokainen heistä tulisi Vapaavuoren mielestä velvoittaa koronavirustestiin kolmen päivän sisällä maahantulosta.

”Kieltäytyminen testistä olisi hyvä tehdä rangaistavaksi”, sanoo Vapaavuori.

Huolen taustalla on Viron pahentunut tautitilanne.

Viron koronavirustilanne on toiseksi pahin Euroopassa. Ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 1 153 tapausta 100 000 ihmistä kohden.

Matkustajille annettiin terveysneuvontaa Länsisatamassa tammikuussa 2021.­

Helsingissä sama luku on 360.

”Edellisen vuorokauden aikana Virossa on todettu kaksi kertaa enemmän tartuntoja kuin Suomessa. On selvää, että se heijastuu Helsinkiin”, sanoo Vapaavuori.

Se, kuinka vahvasti Viron tilanne heijastuu Suomeen, on Vapaavuoren mukaan epävarmaa.

”Varmasti rajan yli tulee joitakin tautitapauksia, mutta kuinka paljon, sitä on vaikea sanoa.”

Tällä hetkellä rajakontrollissa Tallinnan ja Helsingin välillä on myös muitakin puutteita kuin vain se, että Suomi ei velvoita maahantulevalta negatiivista testitulosta.

HS:n toimittajan kokemuksen mukaan rajakontrolli Tallinnan ja Helsingin välillä vaikuttaa heppoiselta: matkustaessaan torstaina päivälaivalla Suomeen, Tallinnan satamahenkilökunnan jäsen tarkisti toimittajan negatiivisen testituloksen nopealla vilkaisulla. Testituloksen tarkistaja ei varmentanut sitä, milloin testi oli otettu, oliko se aito tai edes negatiivinen.

Helsingin päässä infoa kyllä riitti, mutta kukaan ei tarkistanut virolaista testitulosta, eikä pyytänyt todistamaan, että aika toiseen testiin Suomessa oli varattu.

Vapaavuori kertoo, että Helsinki on tänään perjantaina aloittanut myös itse tarkistamaan matkustajan testituloksen, kun tämä saapuu Helsingin satamaan.

Euroopassa on myös havaittu väärennettyjä testituloksia, Vapaavuoren mukaan myös Virossa.

”Minkälaisia määriä ja missä nämä tekijät ovat jääneet kiinni, sitä en valitettavasti tiedä”, sanoo Vapaavuori.

Virolaisten viranomaisten mukaan Virosta Suomeen matkanneilta ei ole löydetty väärennettyjä todistuksia.

Laajaa massatestausta Vapaavuoren mukaan hyvin vaikea toteuttaa Helsingin satamissa.

Helsingin satamassa tarjotaan tällä hetkellä testausta, mutta se on vapaaehtoista. Pakkotestaus on nykylainsäädännön mukaan mahdollista. Sitä varten pitää kuitenkin pyytää aluehallintoviranomaiselta yksilöity määräys erikseen jokaisen maahantulijan testaamisessa.

Testausta satamissa on pormestarin mukaan ”käytännössä mahdotonta toteuttaa isossa skaalassa”.

”Kun matkustajamäärät kasvavat, ahtaissa terminaaleissa on käytännössä hyvin vaikea testata isompia matkustajamääriä. Sellainen malli, että joutuisimme Suomen päässä satamissa testaamaan massoja, on todella huono ja todella riskialtis.”