Sairaalahoitoon hakeutuvien potilaiden määrä nousee koko maaliskuun ajan voimakkaasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Näin arvelee valtioneuvoston kanslia muistiossaan, joka julkaistiin perjantaina liittyen valmiuslain pykälien 86 ja 88 toimivaltuuksien käyttöönottoon. Arvion mukaan pelkästään Husin sairaaloissa olisi 300–400 covid-19-potilasta vuodeosastoilla pääsiäisen alla.

Suomessa on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaviruksen takia 239 ihmistä. Heistä 38 on teho-osastolla, 105 erikoissairaalahoidossa ja 96 perusterveydenhuollossa. Sairaalahoidossa on suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin viime vuoden keväällä ensimmäisen aallon aikaan.

Hyksin erityisvastuualueella, johon myös Uusimaa kuuluu, sairaalahoidossa oli perjantaina 135 ihmistä. Näistä teho-osastolla oli 26 ihmistä, erikoissairaanhoidon osastoilla 72 ihmistä ja perusterveydenhuollon osastoilla 37 ihmistä.

Helsingissä on viimeisimmän tiedon mukaan 20 ihmistä sairaalahoidossa. Viimeisen seitsemän päivän aikana Helsingissä on todettu yli 1 300 uutta tartuntaa. Helsingin koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on nyt 363,3. Vantaalla luku on yli 400.

”Husin alueella sairaalahoitoon hakeutuneiden covid-19-potilaiden määrä on lisääntynyt tapausmäärien nousun myötä ja maaliskuun ensimmäisellä viikolla Husin sairaaloissa hoidossa olevien potilaiden määrä nousu jo kevään 2020 huipun tasolle”, muistiossa arvioidaan.

”Koska sairaalahoidon tarve ilmaantuu keskimäärin noin viikon kuluttua oireisen taudin alkamisesta, voidaan arvioida sairaalahoitoon hakeutuvien potilaiden määrän nousevan koko maaliskuun ajan voimakkaasti.”

Poikkeuksena viime vuoden kevääseen terveyskeskussairaaloissa hoidettavien koronapotilaiden määrä on ollut vähäinen. Se johtuu muistion mukaan pääosin siitä, että vanhimpia ikäryhmiä on suojeltu tartunnoilta, mutta myös rokotuksista.

”Vanhimpien ikäryhmien rokotukset eivät tule kuitenkaan kevään 2021 aikana merkittävästi vaikuttamaan Husin sairaaloissa hoidettavien potilaiden määrää vähentävästi”, arvioidaan muistiossa.

Mikäli tartunnat lisääntyvät etenkin yli 50-vuotiailla, voi arvion mukaan sairaalahoidon tarve kasvaa vielä tästä.

Hus on jo joutunut siirtämään joitain tehohoitopotilaita muille alueille. Hus on myös kasvattamassa tehohoidon kapasiteettiaan.

Hallituksen muistio asetuksesta valmiuslain 86 ja 88 pykälissä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta julkaistiin perjantaina.

Hallitus ilmoitti perjantaina ottavansa käyttöön neljä valmiuslain pykälää. Ne ovat 86., 88., 106. ja 107. pykälä. Hallitus lähetti käyttöönottoasetukset eduskuntaan perjantaina.

Pykälä 86 mahdollistaa muun muassa sen, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto voivat määrätä niin kunnallisia kuin yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia muuttamaan toimintaansa.

Pykälä 88 vapauttaisi esimerkiksi sairaalan hoitotakuun määräajoista, jolloin kiireettömiä hoitoja voitaisiin siirtää koronapotilaiden hoidon tieltä.

Pykälä 106 keskittää viestintään liittyvää valtaa ja johtovastuuta valtioneuvoston kanslialle. Kanslian päällikkö on pääministeri.

Pykälä 107 mahdollistaa sen, että poikkeusoloissa valtioneuvosto ratkaisee pääministerin esityksestä hallinnonalojen välisen erimielisyyden siitä, minkä viranomaisen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu.