Keittokehotus koskee 460 taloutta. Väliaikaisia vedenjakelupisteitä on perustettu

Maanrakennustöiden valmistelussa syntynyt kairausvahinko on vaarantanut 460 talouden juomaveden puhtauden Espoon Perusmäessä.

Helsingin seudun ympäristö (Hsy) antoi kello 18 jälkeen keittokehotuksen talouksiin, jotka sijaitsevat alueella.

Hsy:n ja Espoon kaupungin ohjeiden mukaan hanavettä ei voi käyttää keittämättä juomavetenä eikä ruuanlaittoon.

Vesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Myös kahvin- ja vedenkeittimissä käytettävä vesi on ensin keitettävä. Vesi on keittämisen jälkeen myös jäähdyttyään käyttökelpoista.

Keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Vedestä otetaan näytteet sunnuntaina.

Keittokehotus koskee kartan osoittamaa aluetta. Pientalovaltainen Perusmäki sijaitsee Pohjois-Espoossa.­

Hanavettä voi käyttää wc:n huuhteluun. Hanavettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, jos siinä ei ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on sen jälkeen kuivattava huolellisesti.

Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, on vettä juoksutettava, kunnes se on kirkasta. Jos noin kymmenen minuutin juoksutus ei paranna veden laatua, asukkaita ohjeistetaan ottamaan yhteyttä yhteyttä huoltoyhtiöönsä, isännöitsijään tai Hsy:n vesihuollon vikailmoitusnumeroon 09-1561 3000 tai Espoon ympäristöterveyden asiakaspalveluun.

Vaikka hanavesi olisi heti kirkasta, niin asukkaita kehotetaan juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja muusta vesiliitännästä kaksi minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä.

Väliaikaisia vedenjakelupisteitä on perustettu viisi. Ne sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Palstalaisentie 8, Punametsä / Punametsäntien risteys, Pikkunevantien / Daaliakujan risteys, Valssitie / Valssikujan risteys ja Kalliomäentie / Nyppylätie risteys.