Juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin viereen rakennetaan lähes 45 000 kerrosneliötä.

Aviapoliksen asema valmistui vuonna 2015. Eteläinen sisäänkäyntirakennus on ollut melko vähällä käytöllä, koska sen välittömässä läheisyydessä on lähinnä kallioita.­

Rakentaminen kehäradan Aviapoliksen juna-asema eteläpäässä vauhdittuu. Tällä hetkellä eteläinen sisäänkäynti avautuu katujen rajaamaan kallioiseen maisemaan, mutta jo muutaman vuoden kuluttua se voi olla uusien rakennusten ympäröimä.

Aviapoliksen aseman pohjoisen sisäänkäynnin tuntumaan on rakennettu jo enemmän. Esimerkiksi Clarion-hotelli avautui vuonna 2016.

Vantaa on kaavoittamassa eteläisen sisäänkäynnin ympärille uutta rakennusoikeutta lähes 45 000 neliötä. Uusi liike-, toimisto- ja asuinkortteli sijoittuu Tikkurilantien ja Aviabulevardin kainaloon.

Asuntoja on luvassa yhteensä noin tuhannelle ihmiselle.

Aseman viereen rakennettava kortteli sijoittuu Tikkurilantien ja Aviabulevardin kainaloon.­

Aseman kylkeen korttelin keskipisteeksi on hahmoteltu Avia-aukio. Aukion läheisyyteen sijoittuvat 16-kerroksinen ja 15-kerroksinen asuintorni, joissa on asuntoja yhteensä noin 310.

Näihin tornitaloihin on hahmoteltu pieniä asuntoja, kun taas Avia-aukion pohjoispuolelle on nousemassa hieman matalampia asuinkerrostaloja ja kooltaan isompia asuntoja. Pohjoispuolen kerrostaloihin on tulossa asuntoja noin 600 asukkaalle.

Kaavoitetun alueen omistaa lähes kokonaisuudessaan lentokenttäalueen iso kiinteistönomistaja LAK Real Estate, jonka suurin omistaja on valtiollinen Finavia sekä kiinteistösijoittajat Nrep ja Pontos.

Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee kaavamuutosta maanantaina.