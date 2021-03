HSY kehottaa asukkaita juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja vesiliitännästä kaksi minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä.

Vettä voi jälleen käyttää normaalisti Espoon Perusmäen alueella, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kertoo tiedotteessa.

Alueen asukkaat joutuivat keittämään juomavetensä putkirikon vuoksi. HSY antoi juomaveden keittokehotuksen perjantaina klo 18:n jälkeen. Se koski noin 460:tä taloutta.

HSY kertoi lauantai-iltana, että vesijohdot huuhdeltiin varmuuden vuoksi ja veden käyttökelpoisuus varmistettiin näytteenotolla.

HSY pyytää tarkistamaan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta. Mikäli kraanavesi on sameaa tai poikkeavan väristä tai hajuista, vettä tulee juoksuttaa, kunnes se on kirkasta.

Mikäli noin kymmenen minuutin juoksutus ei paranna veden laatua, tulee olla yhteydessä huoltoyhtiöön, isännöitsijään, HSY:n vesihuollon vikailmoitus­numeroon 09 1561 3000 tai kaupungin ympäristöterveyden asiakaspalveluun.

Vaikka vesi olisi heti kirkasta, HSY kehottaa asukkaita juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja vesiliitännästä kaksi minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä koskee esimerkiksi pesukoneen vesiliitäntää, tiedotteessa kerrotaan.