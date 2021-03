Kilpailutilanteen kiristyminen näkyy tulkkien työehdoissa.

Mobiilisovellusten avulla tehtävät pikatulkkaukset ovat parissa vuodessa yleistyneet Suomessa jo niin paljon, että monille ammattitulkeille pikatulkkauksesta on tullut suoranainen kirosana. Sitä pidetään syntipukkina tulkkausalan epäterveiden lieveilmiöiden vuoksi.

Kilpailutilanne tulkkausalalla on kiristynyt, kun 4–5 vuoden takainen kysyntähuippu taittui, ja työtehtäviä on vähemmän. Ala on ajautunut kovaan hintakilpailuun.

Perinteisissä tulkkauksissa tilaaja varaa esimerkiksi puolen tunnin tai tunnin tulkkauksen etukäteen. Tulkki saa tietää tapahtuman keston ja aiheen ja pystyy valmistautumaan tehtäväänsä.

Pikatulkkauksessa ensimmäinen vapaana oleva tulkki nappaa mobiilisovellukseen ilmoitetun työtehtävän sekunneissa. Markkinajohtaja Túlkan sovelluksessa keskimääräinen vastausaika on 11 sekuntia. Tulkkaus tapahtuu puhelinyhteyden kautta.

Tulkki näkee pikatulkkauksen ilmoituksessa tilaajatahon sekä kielen, jonka tulkkausta tarvitaan. Kun osapuolet ovat päässeet keskusteluyhteyteen, tulkin minuuttiperusteinen palkkio alkaa juosta.

Palvelun tilaajille pikatulkkaus on monessa kiireisessä tilanteessa kätevä työkalu, mutta HS:n haastattelemien ammattitulkkien kokemus on, että he voivat pikatulkkauksessa joutua valmistautumattomina hankaliin tilanteisiin.

Arabian kielen tulkki Aino Vesanen vastasi erään asianajajan pikatulkkaustilaukseen ja totesi, että arabiankielinen osapuoli puhui murretta, joka ei ollut hänelle niin tuttua. Arabian monet eri murteet eroavat toisistaan huomattavasti.

Koska pikatulkkauksessa laskutus on minuuttiperusteinen, palvelun tilaajilla on paineita lopettaa tulkkaus mahdollisimman nopeasti. Tulkkien tarkentavat kysymykset voivat tilaajan näkökulmasta vaikuttaa ajanpeluulta, vaikka tulkki yrittää varmistella ymmärtäneensä asiat oikein.

”Jos kyseessä on pikatulkkaus, kello raksuttaa, paine kasvaa ja tulkki tekee töitä hutaisten”, Vesanen pelkää.

Tulkeilla on myös painetta hoitaa tehtävä, kun tilanne on päällä ja yhteys auki. Pelkona on, ettei työtilauksia eikä tuloja enää kerry.

”Olen huolissani, jos isot hankkijat lähtevät suuntamaan vain pikatulkkaussovelluksiin. Silloin ala ajautuu nopeasti parin ison toimijan käsiin, ja tulkkien työehdot käyvät yhä huonommiksi ja huonommiksi”, sanoo Vesanen.

Hän on jättäytynyt pois isojen välitystoimistojen listoilta polkuhintojen ja huonojen työkokemusten vuoksi.

Vesanen on huolissaan siitä, että pienet reiluja työehtoja pitävät toimistot eivät enää menesty tarjouskilpailuissa. Monet isot kaupungit valmistelevat parhaillaan palvelun kilpailuttamista.

”Vain isoilla toimistoilla on resursseja panostaa sovelluksiin. Tilaajat painottavat nyt, että pitää olla sovellus ja pikatulkkausta. Tulkista on tullut vain yksi koneiston osa.”

Oikeustulkkauksessa ja terveystulkkauksessa tulkilla on merkitystä kielitaidottomien ihmisten perusoikeuksien toteutumisessa. Virheillä voi olla kohtalokkaita seurauksia, eikä niistä aina voi syyttää pikatulkkausmenetelmää.

Oikeustulkki Mari Janatuinen on havainnut, että viime vuosina alalle on tullut hyvin monenkirjavia ihmisiä.

”Olen valitettavasti nähnyt tapauksia, joissa tulkkaamaan tulee te-toimiston ja tulkkaustoimiston välittämänä jonkin aivan eri alan ihminen, joka ei ole koskaan aiemmin tulkannut ja jonka perehdytys on tarkoittanut vain joidenkin oikeusasiakirjojen toimittamista. En itse tahtoisi olla se vastaaja tai vaikkapa huoltajuusriidan osapuoli, jolle tulkiksi leivottava tulee harjoittelemaan”, Janatuinen sanoo.

Janatuinen muistuttaa, että oikeustulkkaukseen sisältyy oikeussalissa tapahtuvan tulkkauksen lisäksi myös poliisille, Migrille ja eri virastoille tehtävä tulkkaus.

”Olen tosin kuullut kollegoilta, että välitystoimistot luokittelevat esimerkiksi poliisin kuulustelut asioimistulkkaukseksi, jonka palkkiotaso on oikeustulkkausta alempi”, Janatuinen sanoo.

Asioimistulkkien etujärjestön Kieliasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik sanoo, että pikatulkkauksen isoin iso puute on, ettei tulkki tiedä, mihin tilanteeseen hän on menossa.

On eri asia tulkata esimerkiksi rakenneultraa tai lääkäriaikaa psyykkisen kriisitilanteen vuoksi.

Gorschelnikin tiedossa ei ole, että tulkkauksen vuoksi olisi tapahtunut hoitovirheitä, mutta hän pitää riskejä suurina. Maahanmuuttopuolella on uutisoitu virheistä.

Migri teetti vuonna 2018 satunnaisesti valituista 30:stä turvapaikkapuhuttelusta uudet, sanatarkat tulkkaukset. Kahdessa tapauksessa löytyi mahdollisesti merkityksellisiä eroja pöytäkirjaan verrattuna.

”Jos esimerkiksi poliisin puhuttelussa tehdään virhe, jota ei heti oikaista, se saattaa toistua läpi prosessin”, Gorschelnik sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedossa ei ole kahteen suurimpaan tulkkausyritykseen Túlkaan tai Semantixiin liittyviä valituksia tai epäkohtailmoituksia.

Viisivuotias Túlka on ollut sovellusteknologian uranuurtaja Suomessa. Yhtiön omistavat monialayritys Bravedo (entinen Barona Group) sekä pääomasijoittaja Reaktor Ventures.

Viime vuoden lopulla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kerava myivät omistamansa A-tulkkauksen osakkeet Túlkalle.

Túlkan toimitusjohtaja Lauri Hyryn mukaan yhtiön tilauksista pikatulkkausten osuus on 49 prosenttia. Ennalta sovittuja tulkkauksia on 51 prosenttia tilauksista. Koronaepidemia on lisännyt pikatulkkauksen suosiota, koska lähes kaikki lähitulkkaustilanteet ovat muuttuneet etätulkkaukseksi.

Oikeustulkkauksia Túlka ei Hyryn mukaan tällä hetkellä tee. Sairaanhoidossa Túlkan pikatulkkauksen sovellus on ollut ensisijaisesti päivystyksen työkaluna. Korona-aikana pikatulkkaus on ollut erityisesti tartunnanjäljittäjäyksiköissä laajassa käytössä.

”Päivystyksessä pikatulkkaus on hyvä työkalu verrattuna vanhaan käytäntöön, jossa hoitohenkilökunta alkaa soittaa vapaiden tulkkien puhelinnumeroita läpi. Säästetään aikaa, ja hoitajat vapautuvat tekemään hoitotyötä”, Hyry sanoo.

Hyryn mukaan yhtiön sovellukseen on tulossa kevään aikana muutos, jonka avulla tulkki näkee, mitä aihetta tulkkaus koskee.

Túlkan listoilla on 450 tulkkia, joista sata on yrittäjinä ja loput työsuhteisina. Työsuhteessa olevan henkilöstön työnantajalla on velvollisuus hoitaa asianmukaiset eläkemaksut sekä lakisääteiset työsuhde-edut, kuten työterveyshuolto- ja sairasajan palkka.

”Meillä ei ole työntekijöitä millään harmaalla alueella”, Hyry sanoo.

Kysytyimmissä kielissä tulkkien ansiotaso on Hyryn mukaan ollut huomattava.

Mobiilitulkkauksen toinen iso yritys Suomessa on pohjoismainen Semantix, joka viime syksynä voitti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän mobiilisovellustulkkauksen tarjouskilpailun.

Aluejohtaja Erika Grönmarkin mukaan pikatulkkaus on perinteistä etukäteen varattua tulkkausta täydentävä palvelu. Semantixin työtehtävistä noin 10 prosenttia on nyt pikatulkkausta.

Tulkkien työehtojen huonontuminen ei Grönmarkin mukaan ole sinänsä pikatulkkausmenetelmän syytä. Hän perää palvelujen tilaajilta sekä tarjouskilpailujen järjestäjiltä vastuuta sekä kunnollista seurantaa.

”Alalla ollaan huolissaan siitä, että jotkut toimijat ovat ryhtyneet maksamaan tulkeille palkkion etukäteen varatuista tulkkauksista pikatulkkausperiaatteella, eli toteutuneen ajan mukaan eikä etukäteen varatun ajan mukaan”, Grönmark vastaa sähköpostitse.

Hän pitää kehitystä erittäin huolestuttavana tulkkien työehtojen kannalta.

”Näyttäisi siltä, että edellä mainittua palkkionmaksumallia on hyödynnetty kilpailutuksissa, mikä mahdollistaa palvelun tarjoamista merkittävästi alhaisemmilla hinnoilla.”

Grönmark arvioi, että julkisella sektorilla asioimistulkkauspalvelun hinnat ovat viime vuosien aikana laskeneet merkittävästi, jopa alle tulkkien aikaisemman palkkiotason.

Semantixia on kritisoitu, että se olisi katkaissut vanhoja työsopimuksia ja pakottanut tulkkeja yrittäjiksi. Grönmarkin mukaan näin ei ole tapahtunut.

”Semantix on ainoastaan selventänyt tulkkien asemaa yrittäjinä.”

Kaikki tulkkaustilanteet eivät suinkaan ole ihmisten henkeen, terveyteen tai kansalaisoikeuksiin liittyviä vastuullisia tehtäviä. On tilanteita, joissa pikatulkkaus voisi kaikkien osapuolten mielestä olla kelvollinen työväline.

Aino Vesanen tietää perheriitatilanteen, jossa vanhempien kiistaa selvittämään tullut poliisi käytti käännösapuna perheen pikkupoikaa.

”Miksi eivät poliisit tässä tilanteessa tilanneet pikatulkkausta”, Vesanen ihmettelee.

Myös Gorschelnik on sitä mieltä, että monissa asioimistilanteissa pikatulkkaus voi olla hyvä menetelmä.

”Pitäisi tarkkaan arvioida, milloin käytetään lähitulkkausta, milloin tilataan ennakkoon etätulkkaus ja milloin pikatulkkaus on näppärin. Ei yksi moodi ei käy kaikkeen.”