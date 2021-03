Kuntavaalien siirto kahdella kuukaudella aiheuttaa puolueitten kärkinimille ja pormestariehdokkaille sekä pulmia että iloa Helsingissä.

Sosiaalidemokraattien pormestariehdokas Nasima Razmyar (sd) on jo viestittänyt omalle vaalitiimilleen, että nyt pidetään pieni tauko ennen kuin jatketaan kampanjointia.

”Kaikki olivat henkisesti latautuneet siihen, että vaalipäivä on kuuden viikon kuluttua. Meille on suuri helpotus, että kaikki olennaiset järjestelyt on jo tehty, ja on mahdollista pitää hengähdystauko”, Razmyar sanoo.

Demarien piiritoimisto on ottanut hoitaakseen Helsingin ehdokkaitten yhteisten vaali-ilmoitusten siirron eteenpäin. Razmyar uskoo, että varattuihin mainoskampanjoihin löytyy joustoa ja ne saadaan siirrettyä.

Hän on seurannut vaalien siirrosta aiheutunutta keskustelua hieman hämmentyneenä.

”Siirrosta aiheutuu varmaan ehdokkaille erilaisia käytännön järjestelyjä, mutta moni äänestäjä on todella helpottunut siitä, että vaalit ovat kesäkuussa. Vaikka me poliitikot olisimme tehneet mitä tahansa, kaupunkilaisten olisi pitänyt tehdä se ratkaisu, lähtevätkö he näissä oloissa äänestämään vai ei.”

Perussuomalaiset vastusti ainoana eduskuntapuolueena kuntavaalien siirtämistä. Puoleen puheenjohtaja ja pormestariehdokas Jussi Halla-aho kritisoi kovasanaisesti lauantaina HS:lle vaalien siirtopäätöstä. Halla-ahon mielestä oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti ajallaan.

”On todella huolestuttavaa, että Suomi on kehitysmaiden seurassa, mitä tulee kykyyn järjestää vaaleja epidemia-aikana.”

Lue lisää: Halla-aho HS:lle: Jos kuntavaalien siirtäminen johtuu silkasta kyvyttömyydestä, oikeusministerin kannattaisi tehdä johtopäätökset

Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi maanantaina valittava kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok) sanoo, ettei kuntavaalien siirrosta ole hänelle erityisempiä vaikutuksia.

”Uskon, että viranomaiset löytävät kansalaisille parhaimman mahdollisen ratkaisun”, Vartiainen sanoo.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki (vas) ennätti jo lauantaina vitsailla, ettekö oikeusministeriö osaa katsoa kalenteria vaalipäivää valitessaan. Tunnetun jalkapallomiehen mielessä kesäkuun 13. päivän viikonloppu on varattu jalkapallon EM-kisoille, joissa Suomi on mukana.

Suomen ensimmäinen peli on kuitenkin uutta vaalipäivää edeltävänä lauantaina, joten traagista päällekkäisyyttä ei pääse syntymään.

”Vakavasti puhuen, ei vaalipäivän siirto meille kokeneille ehdokkaille ole mikään ongelma. Eihän siirto vaikuta kampanjan sisältöön”, Arhinmäki sanoo.

Koronaepidemia on jo mullistanut tavanomaista vaalityötä, joka on täynnä tavallisten ihmisten kohtaamisia turuilla ja toreilla. Arhinmäki toivoo, että kesäkuussa ehkä tautitilanne antaisi tilaa myös ihmisten tapaamiseen.

Arhinmäki ei ole suunnitellut omia mainoskampanjoita, vaan hän osallistuu puolueen yhteisiin ilmoituksiin. Näiden ilmoitusvarausten siirrosta neuvotellaan parhaillaan. Hän uskoo, että jokainen media ymmärtää katsoa tulevaisuuteen niin pitkälle, että ilmoitusten siirrot onnistuvat.

”Tai sitten seuraavissa vaaleissa ilmoituksia ei enää heru.”

Vaalien siirrossa Arhinmäkeä harmittaa vain se, että hänen uuden kirjansa julkaisu oli huolellisesti suunniteltu huhtikuun vaalien jälkeiseen aikaan. Tämä siitä syystä, ettei kukaan kuvittelisi autoetnografista kirjaa Suomen jalkapallomaajoukkueesta Arhinmäen vaalikirjaksi.

Autoetnografialla Arhinmäki viittaa omaelämäkerralliseen havainnointiin.

”Olen 35 vuotta käynyt katsomassa kaikki Suomen maajoukkueen pelit eri puolilla maailmaa. Kirjan julkaisupäiväksi on sovittu toukokuun 6. päivä, jotta se olisi vaalien jälkeen ja ennen EM-kisojen alkua”, Arhinmäki sanoo.

Feministipuolueen puheenjohtaja Katju Aro (f) ei ole virallinen pormestariehdokas, koska puolue ei sellaista halunnut nimetä. Hän on kuitenkin puolueen kärkinimi Helsingissä, ja puolue saattaa vielä harkita ehdokkaan nimeämistä myöhemmin.

”Pienessä puolueessa kampanjat tehdään vapaaehtoistyönä, koska emme saa puoluetukea. Vaalien siirron vuoksi jännitämme, saammeko kaikki vapaaehtoiset mukaan. Jokainen tekijä on meille arvokas”, Aro sanoo.

Vaaliponnisteluihin otetaan nyt joka tapauksessa pieni hengähdystauko, vaikkei kampanjointia voi kokonaan pysäyttääkään.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki (vihr) sanoo, että sekä oma että puolueen kampanja voivat hyvin.

”Eiväthän vaalien tärkeimmät kysymykset ja teemat muutu, vaikka vaalit siirretään huhtikuusta kesäkuuhun.”

Kuten muissakin puolueissa myös vihreissä vaalimainonta oli joka tapauksessa painottumassa digitaaliseen kampanjointiin. Sinnemäen mukaan vaalien siirtyminen aiheuttaa kuitenkin työtä.

”Niille, jotka ovat ensimmäistä kertaa ehdolla, siirrolla voi olla isompi vaikutus kuin meille, jotka olemme olleet mukana jo useita kertoja. Vaalikampanjassa on aina omanlaisensa psykologinen lataus.”

Vihreät ovat keskustelleet, miten kokemattomampia ehdokkaita voitaisiin nyt tukea, kun kampanjastrategiaa pitää päivittää.