Sekä latuja että jääkenttiä kunnostetaan tänä vuonna niin pitkään, kuin säät sallivat. Suojakelit, sade ja auringonpaiste heikentävät liikuntamahdollisuuksia kuitenkin nopeasti.

Helsingissä on pyryttänyt koko tiistain ajan lunta. Se tarkoittaa sitä, että hiihtolatuja päästään kunnostamaan jälleen keskiviikkona.

”Huomenna [keskiviikkona] aletaan ajamaan ja toivotaan, että saisimme mahdollisimman monet ladut ajettua”, kertoo Helsingin laduista vastaava tiimiesimies Mircos Kienanen.

Suurin osa Helsingin laduista on keväisten kelien seurauksena päässyt heikkoon kuntoon tai ne on jouduttu jo sulkemaan. Tällä hetkellä ulkoliikunta.fi-sivulla hyvälle kunnolle on merkitty vain Paloheinän peltolatu ja Paloheinän ulkoilualueen latu. Tyydyttäviksi on merkitty muita Keskuspuiston latuja sekä esimerkiksi Malmin lentokentän ja Kivikon ladut.

Ensisijaisesti kunnostettavia latuja ovat Paloheinän, Malmin, Kivikon ja Mustavuoren ladut, mutta Kienasen mukaan tavoite on ajaa latuja niin laajasti kuin mahdollista. Hän arvioi, että 60–70 prosenttia kaikista kaupungin laduista voidaan kunnostaa nyt satavan lumen turvin.

Kienasen mukaan latuja ajetaan niin kauan kuin se on mahdollista. Näin tehdään hänen mukaansa joka vuosi.

Mitään päivämäärää sille, milloin kunnostaminen lopetetaan kokonaan, ei voi antaa: kaikki riippuu keleistä. Jos mittari pysyy plussalla monta päivää ja samaan aikaan tulee vettä, lumi sulaa nopeasti.

”Ensi viikko näyttää sen suhteen jo aika masentavalta.”

Kienanen muistuttaa, että postikorttimaisemista huolimatta pääkaupunkiseudulla on tänä vuonna talvena ollut enimmillään noin 30 senttimetriä lunta, mikä ei lopulta ole kovin paljon. Se saattaa kuitenkin tuntua paljolta, sillä viime vuoden lähes totaalinen lumikato kummittelee monen mielessä.

”Ei tätä lunta mitään järjettömiä määriä ole”, Kienanen sanoo.

Uudesta lumesta huolimatta latuja tuskin saadaan enää kovinkaan laajasti vihreiksi eli hyvään kuntoon, Kienanen kertoo. Hän uskoo, että monet ladut saadaan kuitenkin keltaiselle merkinnälle, eli tyydyttävään kuntoon.

Kienasen mukaan keltaisella ladulla hiihtämisen pitäisi sujua vielä hyvin, mutta latu-ura on matalampi ja maa saattaa joissain harvoissa kohdin näkyä. Punaiseksi eli heikkoon kuntoon merkityllä ladulla maata on jo runsaammin näkyvillä ja hiihtäminen voi olla vaikeaa.

Merkinnät eivät kuitenkaan ole välttämättä täysin yhteneväisiä keskenään, sillä jokainen latukoneen kuljettaja päivittää itse kunnostamansa ladun kuntomerkinnän. Tulkintaerot ovat mahdollisia, Kienanen sanoo.

Ulkoliikunta on koronatalvena ollut suosittua. Helsinkiläiset innostuneet hiihdon lisäksi erityisen paljon luistelusta, ja kaupungin tekojäät ovatkin olleet maksutta avoinna kaikille.

Myös tekojäät ja luistelukentät ovat alkaneet kärsiä säistä. Tekojäitä pyritään kuitenkin pitämään auki ainakin ensi viikon loppuun saakka, kertoo kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Käytössä olevia tekojääkenttiä on yhdeksän, ja ne sijaitsevat Alppiharjussa, Oulunkylässä, Pukinmäessä, Käpylässä, Kontulassa, Jätkäsaaressa, Lauttasaaressa, Lassilassa ja Laajasalossa.

Tekojääradoilla on kylmälaitteisto, joka pitää kentät jäässä. Tekojäiden lisäksi Helsingissä on kymmeniä luistelukenttiä, joita jäädytetään vain kastelemalla. Luistelukentät heikkenevät siis nopeasti plussakeleillä ja auringonpaisteella, mutta niitäkin pyritään Huurteen mukaan kunnostamaan mahdollisuuksien mukaan ainakin vielä ensi viikolla.

Luistelukentistä suosittu Eläintarhan urheilukentän rata on jo tältä vuodelta suljettu. Eläintarhan kenttä vaatii voimakkaan kallistuksensa takia tavallista paksumman jääpeitteen, eikä sitä saada enää luisteltavaan kuntoon, Huurre kertoo.

Luistelu on tänä talvena ollut Helsingissä suosittua. Kuvassa Lassilan liikuntapuiston tekojääkaukalo.­

Jos säät sallivat, kenttiä pidetään Huurteen mukaan auki vielä ensi viikonkin jälkeen. Koronarajoitusten takia kaupunki haluaa panostaa ulkoliikuntaan.

”Se on ollut selkeä linjaus tähän talveen, että ulkoliikuntaa pyritään mahdollistamaan.”

Tekojääradoilla on voimassa yleisömäärän rajoitukset voimassa, mutta Huurteen mukaan ruuhkia ei ole viime aikoina juurikaan syntynyt.

Myös tekojääratojen ja luistelukenttien tilannetta voi seurata ulkoliikunta.fi-sivulta. Huurteen mukaan osa tekojääradoista saatetaan joutua hetkellisesti sulkemaan, jos ne pääsevät auringon paisteen tai lämpimän sään takia huonoon kuntoon. Esimerkiksi Oulunkylässä jouduttiin viime viikolla tekemään näin, mutta nyt rata on taas luisteltavassa kunnossa.

Laajalahden retkiluistelurata sen sijaan ei ole enää auki. Meren jäällä kulkenut kahden kilometrin rata laitettiin kiinni noin kaksi viikkoa sitten heikkojen jäiden takia. Rata ehti olla auki parisen viikkoa.